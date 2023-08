Goranovićeva Ujedinjena Crna Gora je nastupila na listi Evrope sad i imaju jednog poslanika, Vladimira Dobričanina.

Izvor: MONDO/Gordana Bojanić

Predsjednika Ujedinjene Crne Gore Goran Danilović sdaopštio je da ta partija ne podržava i neće biti dio parlamentarne većine od 44 mandata.

On je pozvao Spajića da pregovore o formiranju većine i vlade "vrati na početak".

Ujedinjena Crna Gora je na parlamentarnim izborima održanim u junu učestvovala u koaliciji sa Pokretom Evropa sad. Njima je pripalo i jedno mjesto poslanika u Skupštini.

"Mudrost nije slabost nego vrlina, i to jedna od najvećih. Mandatar Spajić treba da zastane i da odbaci savjete koji ga guraju u nerazumijevanje i ponor. Prinuđeni smo, nažalost, na svakodnevno istupanje u javnosti jer je mnogo netačnih i tendencioznih informacija. To će samo napraviti dodatnu zbrku, ali neće promijeniti ni jedno slovo našeg stava: Dakle, Ujedinjena CG je podržala Spajića za mandatara, ali i jasno i javno tražila ubjedljivu većinu za buduću vladu. Među prvima smo rekli da je 49 mandata podrške mjera sigurnog uspjeha i za mandatara i za Vladu, ali i za Parlament. Bili smo spremni da učestvujemo u kreiranju i skromnije većine pod uslovom da neko, iz političkog hira i trgovine, javno odbije učešće u Vladi", naveo je Danilović.

Dodao je i da su stvari "međutim, sada jasne" i da Ujedinjena Crna Gora ne podržava i neće biti dio većine od 44 mandata.

"Prvo sasvim je nejasno čiji su to mandati u ovom trenutku. Drugo mi imamo samo jedan mandat, ali i samo jedan obraz i glavu kojom samostalno promišljamo. Taj mandat je branio onu prvu, avgustovsku većinu, spriječio da se rekonstruše pala Vlada, spriječio da se zakulisno izabere ona planirana 44, branio pravo mladih ljudi iz PES-a da što prije postanu dio političke ponude, protestovao kada su lideru PES-a smještali aferu za aferom. Taj glas je bio javan i jasan kada su 'pouzdani prijatelji' ćutali kao zaliveni. Tim istim glasom danas jasno saopštavamo - ovako ne može i ne smije. Zbog dobra Crne Gore i naroda kojemu treba pomirenje i napredak pozivamo mandatara Spajića da se vrati na početak i razgovara sa svima, izuzev sa onima s kojima je predizborno obećao da neće biti razgovora".

Danilović je u saopštenju naveo da DPS ima "samo 21 od 81 mandata Skupštine, a mi smo se zapleli u trice i kučine politike".

"Od moguće dvotrećinske većine mi treba da pristanemo na krpljevinu u kojoj se poražene politike pitaju više od pobjedničkih. To bi bilo pogubno po zajedničku budućnost i po demokratske procese. Nije prijatelj onaj koji te prati do jame, nego onaj koji te ne vodi do nje. Ne možemo voditi politiku na osnovu snage i organizovanosti medijskih botova. To nije politika za budućnost, nego za sendvič i preživljavanje. Ujedinjena CG ne mešetari i ne gleda kako da zaradi ministarsko ili ministarska mjesta. Ne i ne. Tako je bilo, tako će i ostati", zaključio je Danilović za Vijesti.