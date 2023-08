,,Njemu je izgleda bliža iskrenost onih koji su jurišali na Crkvu i pravoslavlje, koji su glasali iskreno da Crkva bude državna, a ne Božja" kaže Mandić za Spajića.

Izvor: MONDO/Mirela Ljumić

“Kako se sinoć čulo nakon Glavnog odbora PES-a, koalicija Za budućnost CG ne može u vladu zbog nedostatka iskrenosti: u našu iskrenost se sumnja, a u Mehmeta Zenku, sa liste DPS, ni najmanje. Spajiću se posebno dopada iskrenost Bošnjačke stranke, koja je zaista iskreno i u punom kapacitetu radila da Milo Đukanović pobijedi, a da izgubi Jakov Milatović, kao kandidat pobjednika izbora od 30. avgusta. Da su se pitali političari iz Bošnjačke stranke, Milatović danas ne bi bio predsjednik CG, a Spajić ne bi bio mandatar. Spajiću se više dopada iskrenost poraženih 30. avgusta nego iskrenost onih koji su demokratski pobijedili kriminalni režim Mila Đukanovića. Njemu je izgleda bliža iskrenost onih koji su jurišali na Crkvu i pravoslavlje, koji su glasali iskreno da Crkva bude državna, a ne Božja, iskreno bili protiv Temeljnog ugovora i to nazivali najvećom izdajom, koji su nasiljem pokušali da spriječe hirotonisanje mitropolita Joanikija...Mada, protiv potpisivanja Temeljnog ugovora bili su i Spajić, i DPS i BS”, kaže Mandić, prenosi portal Analitika.

Kako Analitika prenosi, pita i da li se takva iskrenost od njih traži.

“Da zgazimo većinsku volju naroda, da mu okrenemo leđa i budemo za nove i stare podjele, da kažemo ono što ne mislimo i budemo za ono u šta ne vjerujemo. Sve se nama može prebaciti, ali najmanje manjak iskrenosti. Zbog iskrenosti smo trpjeli, hapšeni, suđeni. Nijesmo mi bezgrešni što smo iskreni, ali smo iskreni kada kažemo da je teško povjerovati da su najiskreniji protivnici bivšeg režimapostali neiskreni za mandatara, a iskreni saveznici DPS- a i Mila Đukanovića postaju primjer iskrenosti”, navodi Mandić.

Iskreno su, dodaje, postupili i u razgovoru kod predsjednika Crne Gore.

“Na pitanje da li smatramo da nama pripada mandat za sastavljanje vlade odgovorili smo nedvosmisleno da to pripada PES-u, a da će ta stranka saglasno njihovim procedurama odabrati ko je to. Takođe, posebno smo naglasili da je nama najvažnije da se u vladi okupe pobjednici od 30. avgusta i da se jednom završi sa DPS-om i Milom Đukanovićem. Saopštili smo i tada da želimo da budemo u takvoj vladi, ali prema svemu što gledamo poslednjih dana, mandatar Spajić pokušava na sve načine da prekroji izbornu volju građana, istisne ZBCG, odnosno autentične predstavnike Srba iz vlade, a da raširenih ruku dočeka stranke koje su do posljednjeg dana vladavine Mila Đukanovića bile uz njega. To vjerovatno nije ništa strašno za one koji su do 30. avgusta glasali DPS ili one koji nisu osjetili borbu protiv diktature, ali što se tiče ZBCG, mi cemo se protiv povratka starog rezima odlučno boriti”, dodaje Mandić.

Pozvao je Milatovića, da “prekine ćutanje i radi posao za koji su ga izabrali građani Crne Gore, a među njima u velikom procentu i glasači ZBCG”.

“Ne želimo, naravno, da ga učimo njegovom poslu, ali ga jos jednom javno pozivamo da iskoristi uticaj svoje funkcije i odredi se u odnosu na kršenje osnovnih političkih i ljudskih postulata. Dakle, što se nas tiče, mi nikada nismo otimali nešto što nam ne pripada, niti smo neko ko mijenja stavove kako vjetar duva. U politici, ipak, postoje pravila i naša koalicija i stranke u njoj nijesu pravljene za jedan izborni ciklus nego da ispune svoje političke ciljeve. Kao što smo, nakon velike borbe, zajedno sa građanima, srušili bivši režim, tako sada želimo da ostvarimo i naredne ciljeve, među kojima su ekonomski prosperitet, vladavina prava, obračun sa kriminalom i korupcijom, borba protiv diskriminacije, a naročito demontaža bivšeg režima, kako se više nikada ne bi desilo da Crnom Gorom zavlada Milo Đukanović i njegova hobotnica”, zaključuje Mandić, piše Analitika.