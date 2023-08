Gradske vlasti u Budvi ne žele da izaberu novog predsjednika Opštine ili njegovog zamjenika. Ovakvo ponašanje trenutne političke elite je skandal epskih razmjera, navodi Krsto Radović

Najpoštenije rješenje za situaciju u Budvi, kojom iz zatvora upravlja Milo Božović, su izbori, ocijenili su sagovornici “Vijesti” poručivši lokalnoj vlasti da ne drže građane kao taoce svojih partijskih kalkulacija.

Božović je uhapšen 13. aprila ove godine, po nalogu Specijalnog državnog tužilaštva, zbog optužbi da je stvorio kriminalnu organizaciju, a sumnjiče ga i da je učestvovao u najmanje tri transporta kokaina. On je od tada u spuškom zatvoru, a njegovi branioci su više puta negirali njegovu krivicu.

Gradske vlasti ne žele da izaberu novog predsjednika Opštine ili njegovog zamjenika, kako bi administracija mogla da funkcioniše. Kako nema zamjenika, Božoviću se u Istražnom zatvoru dostavljaju službena dokumentacija na potpisivanje, uključujući ugovore za komunalije, kako bi šest investitora dobilo pravo gradnje. Sve to uz odobrenje Višeg suda.

Izvršna direktorica Akcije za socijalnu pravdu (ASP) Ines Mrdović za “Vijesti” je kazala da ovo nije samo opasan presedan, već potpuna urušenost pravne države, gdje sud i sudije omogućavaju pritvoreniku zbog sumnji u najteže oblike kriminala, da iz zatvora upravlja jednim gradom.

“Znači li to da sjutra predsjednik državnog parlamenta može takođe iz zatvora da upravlja najvišim zakonodavnim domom? Ili bilo koji drugi nosilac istaknute državne ili lokalne funkcije? Ovdje je vrag odnio šalu i prosto se pitate da li smo kao društvo došli do one crvene linije kada zakonom morate propisati normu ‘nema upravljanja državom ili opštinom iz zatvora’ i za to propisati krivično djelo sa drastičnom zatvorskom kaznom da biste natjerali političke partije i nosioce vlasti da poštuju pravni poredak ove zemlje”, rekla je Mrdović.

Ugledna advokatica Andrijana Razić rekla je ranije “Vijestima” da je Božović u trenutku hapšenja i određivanja pritvora vršio funkciju predsjednika Opštine, ali da nije nije izgubio ni funkciju ni status.

Zakonom, objasnila je, hapšenje i određivanje pritvora nije predviđeno kao zakonski osnov za automatski prestanak mandata ili njegovo razrješenje. “Posljedično, koliko je meni poznato ne postoji - niti je nužno da postoji, bilo kakav poseban akt na osnovu kojeg bi Milo Božović mogao da potpisuje odluke koje sada potpisuje u zatvoru. U prilog tome stoji i činjenica da mu je potpisivanje tih odluka formalno odobreno od strane Višeg suda u Podgorici”, rekla je Razić.

Predsjednik budvanskih Demokrata Krsto Radović kazao je da ovakav presedan nije poznat nigdje u svijetu, pa čak ni u filmovima.

Smatra da je način da se jednom organizacijom upravlja iz zatvora jedino moguće u kriminalnim strukturama, odnosno organizacijama, a nikako jednom javnom institucijom.

“Uz sve poštovanje prezumpcije nevinosti, ovakvo ponašanje trenutne političke elite je skandal epskih razmjera i velika sramota cijelog društva. Sem problema upravljanja iz zatvora mora nas zabrinuti posebno činjenica da postojeća vladajuća struktura podržava ovakav način i još besprizorno nas ubjeđuju da je sve sjajno i bajno”, rekao je Radović “Vijestima”.

Prema njegovim riječima, jedino i najpoštenije rješenje su izbori, posebno zbog činjenice da “postoje novi politički momenti u gradu”, što se vidjelo nakon posljednjih parlamentarnih izbora.

Predsjednik budvanskog odbora GP URA Budva Blažo Rađenović kazao je da građani nijesu dali apsolutno povjerenje bivšim partijama DF-a da bi im grad bio u blokadi.

“Vjerujem da su svi u izvršnoj vlasti i u SO Budve svjesni toga i da su shvatili da je ovo stanje neodrživo, te da građani i grad trpe veliku štetu, da gubimo tržišnu trku sa drugim opštinama kad je turizam u pitanju i doček gostiju, te da je kvalitet usluge i sam servis u lokalnoj samoupravi na najnižem nivou”, rekao je Rađenović za “Vijesti”.

Poručuje da je krajnje vrijeme da se problemu pristupi temeljno i preduzmu ozbiljni i odgovorni potezi u pravcu rješavanja političke i društvene krize.

Kako je naveo postoje tri mogućnosti: izbor novog predsjednika Opštine, izbor potpredsjednika ili skraćenje mandata SO Budva i prijevremeni lokalni izbori.

“Ne mogu vjerovati da će odbornici biti neodgovorni i da će ići u pravcu neodržavanja šest mjeseci Skupštine kako bi se stekli uslovi za uvođenje prinudne uprave od strane Vlade kakve smo loše primjere imali do sad u Budvi”, kazao je Rađenović.

Predsjednik Skupštine opštine Budva Nikola Jovanović i funkcioner DF-a nije odgovorio na pitanja “Vijesti” zašto ne biraju novog predsjednika Opštine ili ne izaberu potpredsjednika koji bi mijenjao Božovića.

Ranije je četvoro odbornika DF-a Mladen Kažanegra, Kristina Rafailović, Filip Vujović i Milica Babić koji se ne slažu sa načinom upravljanja gradom nakon hapšenja Božovića tražili da se pod hitno izabere potpredsjednik Opštine, ali javnosti nije poznato šta se desilo sa njihovim zahtjevom.

Sa njima su prošle sedmice razgovarali lideri Nove srpske demokratije i DNP-a Andrija Mandić i Milan Knežević, koji su se uključili u rješavanje političke krize i rascjepa unutar tog političkog bloka u Budvi.

Na lokalnim izborima u oktobru prošle godine, apsolutnu vlast osvojio je Demokratski front (DF), savez koji na državnom nivou više ne postoji, ali u pojedinim opštinama gdje je dio vlasti, još funkcioniše. Njega su činili Nova srpska demokratiija, Demokratska narodna partija i Pokret za promjene (PzP). PzP je na parlamentarnim izborima nastupio sam, nakon razlaza sa dotadašnjim partnerima.

“Demonstrirali moć svuda i uvijek”

Krsto Radović navodi da je DF u Budvi doživio vrhunac svoje moći na izborima u oktobru 2023. “Namjerno kažem moći jer su u izbore ušli sa pozicije apsolutne vlasti i sva moć je bila u njihovim rukama. Demonstrirala se svuda i uvijek, pretenciozno i transparentno. Taj sistem vršenja vlasti morao je pući jer nije zasnovan na ideologiji i planovima za razvoj grada već na golim interesu”, smatra on.

Kako je kazao, nije sve što je u skladu sa zakonom i moralno, ali moralno se mora odnositi prema zakonskim obavezama. “Rekli su Milo Božović - Budva na prvom mjestu. Ispade na prvom mjestu pojedinac, a grad u službi sprovođenja političkih i ličnih ciljeva pojedinca ili grupice okupljene oko njega koja i pored jasnih smjernica datih na posljednjim izborima gdje su se glasovi Frontu prepolovili, grčevito drže vlast u rukama i ni po koju cijenu je ne puštaju”, rekao je Radović.

“Strategija koju je bivši DF odabrao je pogrešna”

Rađenović ukazuje da je Zakon propisao poštovanje prezumpciju nevinosti, te da se svako smatra nevin dok sud ne presudi drugačije.

“Samom činjenicom da aktuelni predsjednik Opštine Budva nije osuđen on ima zakonski pravo da obavlja ovu javnu funkciju. Vjerujem da su sad već svi na čisto sa tim da dosadašnje stanje i strategija koju je bivši DF odabrao je pogrešna i nanosi štetu svima te očekujem ubrzo rasplet u pravcu izbora novog kandidata za rukovođenje gradom”, kazao je Rađenović.

Mrdović: Kakvu poruku šalju građanima

Prema Zakonu o lokalnoj samoupravi, potpredsjednika opštine imenuje i razrješava predsjednik opštine, uz saglasnost skupštine.

Mrdović objašnjava da partije koje imaju apsolutnu vlast mogu da predlože novog gradonačelnika. “Ako to ne namjeravaju, neka ne drže građane Budve kao taoce svojih partijskih kalkulacija i treba da budu pošteni prema njima, pa neka ponude nove izbore. I vlada ima mehanizme da se umiješa. U tehničkom mandatu se miješala u mnogo toga što treba i što ne treba, a sada se prave nemušti, dok domaća i zainteresovana strana javnost nažalost jasno vide da je pravna država na koljenima pred partijama”, kazala je.

Poručuje da je ovakva situacija i pravno i politički nedopustiva. “Nekada je u Budvi DPS vedrio i oblačio, pa to više nije slučaj. Sadašnje lokalne vlasti u tom gradu bi upravo trebalo da razmisle o tome i kakvu poruku šalju time što gradom upravlja lice iz pritvora, a posebno neka se sjete one stare da je ‘svaka svijeća do svoje zore’ i do jednog časa”, navela je Mrdović.