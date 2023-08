Spajić je prekjuče od partijskog kolege i šefa države Jakova Milatovića dobio mandat za sastav vlade. Rok da završi taj posao je tri mjeseca.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Pokret Evropa sad (PES) i koalicija Za budućnost Crne Gore (ZBCG) intenzivno pregovaraju o formiranju vlade, i zasad su najbliži postizanju dogovora po kom bi ZBCG-u mogla da pripadnu četiri resora u izvršnoj vlasti, potpredsjedničko mjesto u Skupštini, te eventualno pozicija potpredsjednika budućeg kabineta - saznaju nezvanično Vijesti.

Još nije dogovoreno koja ministarstva bi ZBCG mogao da dobije, ali ta koalicija, prema saznanjima Vijesti, zahtijeva resore energetike, saobraćaja, prosvjete i turizma.

Iako je taj savez u dosadašnjim pregovorima s PES-om insistirao na poziciji šefa parlamenta, sada su navodno veći izgledi da odustanu od toga i prihvate mjesto potpredsjednika zakonodavnog doma. U aranžmanu koji dogovaraju mogla bi, prema tvrdnjama jednog izvora Vijesti, da se nađe i pozicija potpredsjednika vlade.

Vijesti ova saznanja nisu mogle zvanično da potvrde, jer iz PES-a i ZBCG-a nisu odgovorili u kojoj su fazi njihovi pregovori i da li su blizu sporazuma o paketu koji bi uključivao navedene pozicije.

Iz ZBCG-a su u nekoliko navrata poručivali da njima, shodno rezultatu izbora, treba da pripadne pozicija predsjednika parlamenta. Saopštili su da su spremni na ustupke u pregovorima s liderom PES-a i mandatarom Milojkom Spajićem, ali da im je neprihvatljivo da “treći (na izborima) budu drugi”, odnosno da Demokrate dobiju čelnu funkciju u Skupštini. Demokrate su završile pregovore sa Spajićem i “rezervisale” poziciju šefa parlamenta.

Iako su do sredine jula u javnosti veće šanse davane tome da se napravi vlada bez ZBCG, nezadovoljstvo Bošnjačke stranke (BS) ponuđenim mjestima u izvršnoj vlasti otvorilo je opciju potencijalne saradnje s koalicijom koju predvode Milan Knežević i Andrija Mandić. Ako do nje dođe, upitno je kako će na to gledati međunarodni saveznici Crne Gore, prvenstveno SAD, koji poručuju da im ZBCG nije partner.

Kad je riječ o BS-u, za sada se ne zna hoće li ta partija biti u vladi. Izvor Vijesti blizak vrhu PES-a rekao je da BS nije ni prihvatio ni odbio ponudu koja im je upućena. Kako su Vijesti ranije pisale, Spajić je partiji Ervina Ibrahimovića ponudio poziciju potpredsjednika vlade za evropsku i spoljnu politiku, ministarstvo saobraćaja i infrastrukture, te resore prosvjete, poljoprivrede i dijaspore, ali je ona to odbila, smatrajući da joj, shodno rezultatu izbora, pripada više.

Iz BS-a Vijestima nisu odgovorili da li i dalje pregovaraju sa Spajićem, koji su njihovi zahtjevi, te da li bi ušli u vladu ako u njoj bude ZBCG.

Iz Evropske komisije Vijestima su juče saopštili da očekuju da bude formirana proevropska izvršna vlast.

“EU je informisana da je lider PES-a Spajić imenovan za mandatara, i s nestrpljenjem očekuje formiranje nove snažne i proevropske vlade, sposobne i posvećene sprovođenju reformi povezanih s EU u što kraćem vremenskom okviru”, rekao je Vijestima portparol EK, Peter Stano.

On je naveo da EK ohrabruje sve političke aktere u Crnoj Gori da brzo usmjere svoje napore ka postizanju saglasnosti o prioritetnim mjerama neophodnim za napredak države na njenom putu ka EU, posebno u oblasti vladavine prava, kako bi bila ispunjena privremena mjerila u okviru poglavlja 23 i 24, naročito kroz imenovanja u pravosuđu.

“EU cijeni posvećenost Crne Gore na putu ka članstvu u EU, što je želja velike većine građana Crne Gore, i spremna je da pojača svoju podršku”, naglasio je Stano.

Poslanik s liste PES-a Seid Hadžić, poručio je juče da je novu izvršnu vlast moguće kontituisati od 1. septembra. On je ocijenio da bi to bilo odgovorno prema građanima.

Hadžić je Portalu RTCG kazao da je epilog dosadašnjih razgovora Spajića i predstavnika partija - visok stepen usaglašavanja o formiranju vlade.

Spajić je, osim sa ZBCG i BS-om, razgovarao i s predstavnicima Demokrata, koalicije Socijalističke narodne partije (SNP) i Demosa, te funkcionerima Albanskog foruma, Albanske alijanse i Hrvatske građanske inicijative (HGI).

Svi ti politički akteri načelno su prihvatili predlog principa PES-a o formiranju vlade, u kom se zagovara stvaranje kabineta proporcionalno izbornom rezultatu, sprovođenje ekonomskog programa Evropa sad 2.0, jednake šanse prilikom izbora na funkcije...

Perović: Teško do stabilne vlasti

Novinarka Monitora Milena Perović ocijenila je juče da Spajić pred sobom nema lak zadatak kad je u pitanju formiranje vlade.

“S jedne strane imamo one koji insistiraju da to bude vlada evropske profilacije, i iako put u Evropu niko ne spori, ta formulacija se čita kao poruka da oni ne žele one koje Zapad ne vidi kao partnere. Radi se o koaliciji ZBCG koja deklarativno ne spori proces EU integracija”, rekla je Perović u Bojama jutra TV Vijesti.

S druge strane, kako je pojasnila, postoje oni kojima su sporne neke stranke manje brojnih naroda zbog koaliranja s Demokratskom partijom socijalista (DPS) Mila Đukanovića.

“To je prva podjela zbog koje će Spajiću biti teško da ta dva pola usaglasi. Naravno, ispod toga nazire se, a vidjeli smo da je to jedno od najspornijih pitanja, podjela resora. Već smo vidjeli nezadovoljstvo ZBCG-a po tom pitanju”, dodaje Perović.

Ona kaže da smatra da bi trebalo poštovati izborne rezultate i ono što su zakonski i ustavni okviri, ali da je uvijek sporno “kad se stvar svede na pitanje resora i interesa”.

“Jer se postavlja pitanje da li onda postoji javni interes... Spajić za sada ima nespornu podršku Demokrata, ukupno oko tridesetak mandata, što nije dovoljno, a teži se nekoj većoj podršci koja obezbjeđuje reforme u pravosuđu. Tako da je teško zamisliti u ovom trenutku da se formira stabilna vlada”, poručuje Perović.

Abazović: Ne povlačim se

Lider Građanskog pokreta (GP) URA i premijer Dritan Abazović rekao je juče da se neće povući iz politike i ako ne bude u novoj vladi.

Spajić o novoj vladi nije pregovarao jedino s DPS-om i GP URA.

Abazović je novinarima, na svečanosti povodom početka rekonstrukcije magistralnog puta Tivat - Jaz, kazao da je u politiku ušao da bi dao doprinos da se Crna Gora mijenja nabolje i da postane članica EU.

“Taj doprinos želim nastaviti da dajem s bilo koje pozicije. Tako da je jedan dio posla u tom kontekstu uspješno završen, a jedan dio i dalje stoji pred svima nama kao društvom. U tom smislu, želim da i dalje dam svoj skroman doprinos koji, vidite i sami, ipak daje dosta efekta”, poručio je Abazović, dodajući da bi volio da nova vlada bude izabrana što prije.