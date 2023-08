Bešić takođe ne vidi jednoglasnost u koaliciji oko Evrope sad što komplikuje posao Milojku Spajiću.

Izvor: screebshot/YouTube

Politički analitičar Miloš Bešić ocijenio je za Adria Televiziju da će potencijalni mandatar Milojko Spajić imati velikih problema da sastavi Vladu, ali da će, ipak, u posljednjem roku doći do njenog formiranja.

Bešić smatra da će Spajić biti u neprilici bilo koju varijantu da izabere – da koalicija „Za budućnost Crne Gore“ bude dio nove izvršne vlasti ili da ostane van nje.

“Gospodin Spajić očito da ima problema, očito da ukoliko s jedne strane prihvati DF, on će imati relativno nestabilnu Vladu u ideološkom smislu, ukoliko odbaci bivši DF, imaće problem sa brojem poslanika koji treba da garantuju za stabilnost te Vlade. Dakle, DF je negdje garant nestabilnosti ove Vlade i to je ono što njemu pravi problem. Ono što se moglo vidjeti iz medija i iz interne komunikacije, prije svega po društvenim mrežama, izgleda da ne postoji ni konsonanca unutar liste gospodina Spajića”, istakao je Bešić.

On dodaje da postoje poslanici sa nekih lista koji insistiraju da DF bude u Vladi.

“Čini se da je negdje, da se kolokvijalno izrazim Amerika, odnosno SAD popustila, kada je riječ o DF-u, oni su spremni da popuste po tom pitanju ili makar nijesu onako glasni kao što su ranije bili u insistiranju da DF ne bude u Vladi. Sad je čitavo pitanje kakvu će odluku da gospodin Spajić donese. Ako donese odluku da ide bez DF-a, problem je sa poslanicima unutar svoje liste koji žele DF u Vladi, ako uzme DF, onda ima problem sa manjinskim partijama i pitanje je da li će oni podržati tu Vladu. Bilo kako bilo situacija ne izgleda sjajno, ne izgleda bajno. Čitava stvar će se svesti na ono što je moguće u datim okvirima i na političke pritiske i uticaje sa svih strana, koje očito da gospodin Spajić svakodnevno trpi”, objasnio je Bešić.

Dok Crna Gora očekuje formiranje nove Vlade i sa njom deblokadu institucija, te progres na evropskom putu, ostaje pitanje da li će 28. saziv Skupštine uspjeti da nađe kompromis i potrebnu većinu za formiranje nove izvršne vlasti. Postavlja se pitanje šta ako do toga ne dođe.

“Ako u zakonskim rokovima se Vlada ne formira, imaćemo nove izbore. Ja mislim da oni intezivno rade na tome, mislim da će Vlada biti u posljednjim danima zakonskih rokova napravljenja, zato što sada u njihovim međusobnim pregovorima vrlo vjerovatno da ide različita vrsta i iščekivanja i ucjenjivanja i kompromisa i internih komunikacija. Ovo je igra strpljenja, ako ovo posmatramo kao neku vrstu teorije igara. Svako ima svoj ucjenjivački kapacitet i s tim igra i pitanje je strpljenja što duže budete insistirali na onome što je vaš ucjenjivački kapacitet, to povećava vašu cijenu, što će reći da ako svi to rade, vrlo vjerovatno ćemo čekati posljednje dane ili nekoliko posljednih dana ili posljednji period kada je to zakonski predviđeno da se Vlada formira”, saopštio je Bešić.

Novi saziv Skupštine Crne Gore konstituisan je 27. jula, a od tada teče rok od 30 dana u kom predsjednik Crne Gore Jakov Milatović treba da odredi mandatara, koji potom ima rok od 90 dana da predloži sastav Vlade.