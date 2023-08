Danas je predsjednik Milatović održao konsultacije sa Demokratskom narodnom partijom koju su predstavljali Milan Knežević i Predrag Bulatović.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Predsjednik Demokratske narodne partije (DNP) Milan Knežević rekao je da su on i funkcioner te partije Predrag Bulatović imali danas veoma iscrpne i konstruktivne konusltacije sa predsjednikom Crne Gore Jakovom Milatovićem. On je poručio da koaliciji ZBCG treba da pripadne mjesto predsjednika Skupštine Crne Gore, i dodao da su spremni na ustupke.

“Imali smo konstruktivan razgovor. Jasno smo saopštili da DNP i ZBCG žele da vide vladu od većine od 30. avgusta 2020. Dali smo pun doprinos pregovorima i razgovorima posebno u odnosu na princip broj 7, ali izgleda da to ne važi samo za ZBCG. Princip broj 7 se tiče da će se u raspodjeli resora uvažavati broj osvojenih glasova. Spremni smo na određene ustupke ali nismo na poniženja. Smatramo da PES treba da predloži mnadatara”, kazao je Knežević novinarima nakon konsultacija.

Naglašava da su lideru PES-a i potencijalnom mandataru Milojku Spajiću rekli da žele da budu dio vlade od 30. avgustovske većine.

“Mjesto premijera pripada PES-u, a predsjednika Skupštine ZBCG ako primjenjujemo principe. Ne možemo prihvatiti da treći treba da bide drugi. Ako bi se primijenili demokratski standardi i pravila ZBCG bi trebalo da pripadne sedam resora u vladi. To je fakat. Ali ZBCG je spremna da napravi ustupke ali da nam niko ne devalvira glasove”, poručio je Knežević.

Prema njegovim riječima Spajić ima veliku odgovornost.

“On treba da ponovo aktivira razgovore kako bi se došlo do optimalnog rješenja. Ako se upotrijebi demokratska procedura mjesto šefa parlamenta pripada ZBCG. Spajić ima i varijantu da napravi vladu uz manjinsku podršku DPS ili nekog drugog. Mi smo rekli da nismo spremni da damo nikakvu manjinsku podršku. Ili ćemo biti u vladi ili opozicija”, istakao je Knežević.

On naglašava da Spajić ima veliku odgovornost unutar PES-a.

“Da li on ima podršku u ovom trenutku 24 poslanika koji garantuju potpisima da će formirati vladu koja ne bi bila odraz 30. avgustovske većine i mi smo mu to rekli. Spajić sa Bečićem, uz pretpostavku da ima podršku 24 poslanika PES-a, imaju 31, i fali im deset do minimalne parlemntarne većine. Smatramo da parlamentarna većina treba da broji 49 poslanika, ali svako preuzima odgovornst za poteze koje će u narednom periodu da povlači”, zaključio je Knežević.