Odlazeći premijer Dritan Abazović osvrnuo se na hapšenje Veselina Veljovića, kao i na konstituisanje nove vlade.

"Veljović je jedan od onih koji su na vrhu te piramide. Pozdravljam akciju SDT-a i SPO koja se odnosi na njega. Ovo je sada konkretizacija kada je u pitanju demistifikovacija šverca cigareta u Crnoj Gori, iako ne potcjenujem sve što je do sada bilo. Međutim, ni on nije na vrhu. Tako da bih volio i afirmišem da se nastavi u tom pravcu. Naravno da treba vremena i mislim da je to važan istorijski proces. Sada smo blizu onoga da se bez ikakve selekcije napadaju klanovi koji su direktno vezani za šverc cigareta. On je bio glavna karika, ili možda među glavnim karikama Mojkovačkog klana, sada da vidimo hoće li se poći na “Grandovce”. Ja sam javno pobrojao ko su, pet sam ih pobrojao, glavni su ova dva. Evo se stiglo do Mojkovačkog klana, hoće li se stići do “Grandovaca” mislim da hoće", kazao je predsjednik URA-e povodom hapšenja bivšeg šefa policije.