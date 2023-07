Vladimir Božović opozvan je sa dužnosti ambasadora Srbije u Crnoj Gori, objavljeno je u Službenom glasniku Srbije, prenosi portal Vijesti.

Izvor: Printskrin / You Tube / RTHN

U Službenom glasniku Srbije objavljena je odluka o razrešenju 23 ambasadora čiji su mandati istekli.

U tom glasniku objavljena je odluka o razrešenju 23 ambasadora čiji su mandati istekli. Među njima su i ambasadori Srbije pri Ujedinjenim nacijama (UN), Evropskoj uniji (EU) u Briselu i Savjetu Evrope, prenose Vijesti.

Razriješeni su i ambasadori u Austriji, Grčkoj, Turskoj, Mađarskoj, Sloveniji, Kubi, Kipru, Francuskoj, Ujedinjenom Kraljevstvu, Danskoj, Španiji, BiH, Saudijskoj Arabiji, Nigeriji, Indoneziji, Iranu, iraku i Keniji.

Kako je za N1 objasnio ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić, svima njima istekao je četvorogodišnji mandat.

"Rekao sam da se poštovati dužina mandata, a to su četiri godine i svi koji su razrešeni, razrešeni su zbog isteka mandata. Sada će uslediti imanovanja novih ambasadora na upražnjena mesta i to će biti završeno do kraja ove godine", rekao je Dačić za portal N1.