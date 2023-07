Dok donedavni funkcioneri Socijalističke narodne partije (SNP), od koji je dio u državnoj vlasti, planira osnivanje nove stranke, njihove dojučerašnje kolege ih optužuje da su ih “kukavički napustili” pred izbore.

Izvor: snp

Stranku su nedavno napustili Danijela Đurović, Marko Kovač, Miomir Vojinović i Nebojša Vuksanović, a od nje su se distancirali nakon objave odluke SNP-a o nastupu na parlamentarnim izborima. Oni će, prema informacijama “Vijesti” iz više izvora, registrovati grupu građana, uz pomoć i podršku aktulenog ministra finansija Aleksandra Damjanovića, koji je SNP napustio 2017.

Đurović je trenutno na funkciji predsjednice Skupštine Crne Gore, Kovač je ministar pravde, a Vojinović ministar prosvjete, kako navode Vijesti.

Vuksanović je bio nosilac liste SNP-a na lokalnim izborima u Podgorici u oktobru prošle godine, kada je stranka ostala ispod cenzusa.

Bivši funkcioneri SNP-a, prema nezvaničnim saznanjima, očekuju podršku aktuelnog predsjednika države i funkcionera Pokreta Evropa sad Jakova Milatovića, koji bi, prema tim planovima, trebalo da “povuče” za sobom i dio partijskih pristalica i poslanika te stranke u Skupštini.

Milatoviću je planirano mjesto šefa partije, a na njega se računa jer je navodno, kako su procijenili, njegovo razmimoilaženje sa liderom PES-a Milojkom Spajićem neminovno.

Milatović juče nije odgovorio na pitanja da li je razgovarao sa bivšim funkcionerima SNP-a na tu temu, kao ni da li je zainteresovan da im pruži podršku i eventualno preuzme vođenje partije nakon registracije: ili je to samo njihovo očekivanje i računica, kako saopštavaju Vijesti.

Bivši funkcioneri SNP-a nisu željeli da kažu da li planiraju formiranje novog, izvornog SNP-a. Iz kabineta predsjednice Skupštine je saopšteno da u ovom trenutku ne želi da se izjašnjava o svom daljem političkom djelovanju.

Danijela Đurović je ranije bila potpredsjednica SNP-a.

I Nebojša Vuksanović je kazao da u ovom trenutku ne bi imao šta da odgovori na postavljena pitanja, dok Kovač i Vojinović nisu odgovorili na pitanja “Vijesti”.

Kovač nije bio poznat javnosti prije izbora za ministra, kao ni Vuksanović dok nije u ime SNP-a izabran za predsjednika Odbora direktora u “Plantažama”.

Damjanović juče takođe nije bio spreman da za “Vijesti” komentariše osnivanje nove partije, koja bi trebalo da predstavlja, kako je zamišljeno, izvorni SNP jer je navodno sada skrenula sa tog puta.

Odgovarajući na pitanje da li imaju saznanja da će funkcioneri koji su ih napustili formirati novu partiju koja će baštiniti izvorne principe te stranke, iz SNP-a su naveli da se ne osvrću na glasine i političke ambicije sada bivših članova.

“Postavlja se logičko pitanje: Ukoliko je tačno da osnivaju nekakav 'izvorni SNP', ko će im biti članovi kada im u izvornom i jedinom SNP-u nije bilo dobro sa postojećim članovima i simpatizerima i kako bi te iste ljude pozvali u taj drugi, istomišljeni i privatni politički subjekt - kada su ih kukavički napustili pred izbore ali i vršili predizborne opstrukcije gradeći narativ šaptačkom kampanjom da SNP neće preći cenzus?”.

Iz SNP-a tvrde i da “SNP nisu funkcije i njeni funkcioneri, nego da je to porodica koja se ne napušta kad prvi problemi naiđu i kada se dođe u opasnost da se izgube olako stečene funkcije i privilegije koje one nose”.

Predsjednik SNP-a Vladimir Joković se nedavno izvinio simpatizerima i članstvu jer je Kovača, Vojinovića, Danijelu Đurović i Vuksanovića podržao na tim pozicijama, poručujuči da se osjeća odgovornim.

On je u emisiji na Adria televiziji kazao da su Kovač i Vuksanović bili anonimusi, a da je Vojinović njegovo najveće razočaranje, te da nije dorastao funkciji koju obavlja.

Joković je pitao svoje bivše članove zašto nijesu napustili funkcije koje obavljaju, nakon što su napustili SNP:

“Ne znamo po čemu su ta imena ljudi koji su napustili SNP zvučna. Pa ko je znao za njih prije nego su došli na funkcije. Pogriješio sam što sam ih izabrao. Njihovim izborom sam mislio da ću osvježiti partiju, alii neki nijesu apsolutno zalužili tu gdje su, a i to im je malo. Ako su napustili SNP, što nijesu napustili funkcije koje im je SNP dao. Ja vas uvjeravam da ova vlada traje do 2024. oni ne bi podnijeli ostavke”, kazao je Joković.

SNP je od osnivanja pretrpio više partijskih rascjepa, pa je od najbrojnijeg kluba u Skupštini ostala na ivici cenzusa na ovogodišnjim parlamentarnim izborima, dok u Skupštini Glavnog grada više nema odbornike.

SNP optužio Vuksanovića da je izgubio izbore, pa odlučio da preuzmu partiju

Iz SNP-a su odgovorili da je netačno da neće imati prepoznatljivih lica nakon što ih je napustilo nekoliko funkcionera. SNP je, navode, u proteklih nekoliko godina sproveo potpuno podmlađivanje partijske infrastrukture o čemu najbolje govori, navode, i jedna od najmlađih poslaničkih lista, kako navode Vijesti.

“To što su oni postali medijski prepoznatljivi je isključiva zasluga SNP-a i šanse koja im je data da obavljaju neke od najvažnijih državnih funkcija kao predstavnici SNP-a. Same funkcije su im omogućile veliku zastupljenost u medijima i uticale na njihovu prepoznatljivost. To koliko su oni kao individualci bili prepoznati prije SNP-a i dobijenih funkcija, neka sudi javnost. Mi smo te kadrove promovisali, i mimo svakog reda, ukazali im veliko povjerenje dodjelom odgovornih funkcija i krajnje iskreno i otvoreno ih primili u članstvo i organe partije da bismo sa njima gradili zajedničke planove za budućnost partije. Nakon kraha izbornog rezultata na lokalnim izborima u Podgorici, čiji su bili nosioci, pokazali su nelojalnost i namjeru da opstriuiraju rad partije uz pokušaje da uprkos lošem izbornom rezultatu čak i preuzmu rukovođenje partijom, iako za to nisu imali nikakvu podršku među članstvom i organima partije”, saopšteno je iz SNP-a.