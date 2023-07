"Nosilac liste koalicije Albanski forum Nik Đeljošaj kazao je da razgovori oko formiranja nove vlade idu dobro kao i da je do sada dogovoreno 90 odsto stvari", piše CdM.

Izvor: MONDO/Milena Mijušković

“Informacije koje se zlonamjerno plasiraju preko pojedinih medija, a u kojima se navodi da poslanici manjina uslovljavaju formiranje vlade, zlonamjerne su i neistinite”, kaže on.

Đeljošaj je potom naveo ono što su, kaže, činjenice a ne dezinformacije.

“Razgovori oko Vlade idu dobro, načelni principi i program su skoro pa dogovoreni i zbog toga molim sve da se suzdržavaju od plasiranja dezinformacija kojima se nastoji udaljiti Spajić od postizanja dogovora. Procentualno, 90 odsto stvari je dogovoreno”, rekao je Đeljošaj, a saopštio CdM.

Poručio je da nastavljaju razgovore i šire partnerstva.

“Na sastanku koji je održan sinoć, nije bilo nikakvih svađa. Sastanak je prošao konstruktivno uz razmjenu mišljenja i analiziranje principa na kojima Vlada treba da bude postavljena. Gospodin Spajić dobio je načelnu podršku svih da sastavi Vladu koja bi imala podršku 41 poslanika (PES, Demokrate i manjinske partije), uz mogućnost i odlučnost da se ta podrška proširi u narednim danima”, naglasio je Đeljošaj.

Predstavnici manjinskih naroda, tvrdi Đeljošaj, spremni su da daju podršku novoj Vladi koja bi imala neupitan euroatlantski i prozapadni karakter.

“U tom kontekstu, konsenzus i timski rad oko pozicija ministra vanjskih poslova, ministra odbrane, ministra unutrašnjih poslova, ministra finansija i potpredsjednika vlade zaduženog za politički sistem i unutrašnju politiku, je jedan od principa. Dakle, ne tražimo nužno i te pozicije za sebe i predstavnike naših partija već želimo da svi konstituenti postignu konsenzus oko ovih veoma odgovornih mjesta, da podijelimo odgovornost, da nema jedna partija monopol, promovišemo timski rad i konačno kako bi vlada imala neupitan euroatlantski karakter, jer će samo takva Vlada imati našu podršku i samo takva vlada ima budućnost”, rekao je lider Albanske alternative.

Što se tiče podjele ministarskih mjesta, Đeljošaj je rekao da predstavnici manjina ne traže ništa specijalno, ali, dodaje, nikako ni više od onoga što su dobili od građana na izborima kroz ostvarenih 10 mandata.

“Kada je u pitanju Albanski forum, jedine crvene linije koje za nas postoje jesu one koje znače da nećemo praviti kompromise kada su u pitanju kadrovska rješenja koja su osuđena ili su sami priznavali izvršenje krivičnih djela iz oblasti korupcije, organizovanog kriminala ili zloupotrebe službenog položaja. Svako kadrovsko rješenje mora biti do kraja posvećeno državnim interesima i afirmaciji principa vladavine prava”, istakao je on, a prenio CdM.

Prema njegovim riječima, naredna Vlada mora biti evropska i građanska i želimo da damo doprinos kroz rad u takvoj Vladi da Crna Gora postane prva naredna članica Evropske unije.