On je, poručio da je “duh izašao iz boce”, da se više ništa ne može vratiti na staro i da su, “na sreću građana”, dokazi o “nepočinstvima, kriminalu, korupciji i najbrutalnijim ubistvima” na mjestu na kom “ne mogu biti uništeni”.

Izvor: MONDO/ Nikoleta Vukčević

Predsjednik Vlade ocijenio da nema povratka na staro nakon objelodanjene prepiske tajnog agenta Petra Lazovića sa kriminalcima

Premijer Dritan Abazović kazao je da nije siguran da će Specijalno državno tužilaštvo (SDT) u svemu biti efikasno, pa i u istraživanju navoda uhapšenog bezbjednjaka Petra Lazovića - “jer tamo i dalje ima mnogo ljudi koji kalkulišu ili se plaše”.

On je, međutim, poručio da je “duh izašao iz boce”, da se više ništa ne može vratiti na staro i da su, “na sreću građana”, dokazi o “nepočinstvima, kriminalu, korupciji i najbrutalnijim ubistvima” na mjestu na kom “ne mogu biti uništeni”.

“Sve i da SDT ne uradi ništa i ne krene ka vrhu kriminalne hobotnice, istina o svemu je na sigurnom i javnost će imati priliku da se uvjeri u nju”, rekao je predsjednik Vlade komentarišući posljednje objavljene transkripte poruka koje su policajci razmijenili s kriminalcima, o čemu bi trebalo da se raspravlja i na sjednici Vijeća za nacionalnu bezbjednost, zakazanoj za danas...

Vijesti su proteklih dana objavile seriju tekstova o komunikaciji Lazovića, koji je pred parlamentarne izbore 2020. razgovarao sa šefovima kavačkog klana, kivan što neki ne daju ni banke partiji koju podržavaju. Taj uhapšeni bezbjednjak u Sky komunikaciji sa Radojem Zvicerom razgovara i o politici, pa mu tako u šiframa poručuje da biznismen Ranko Ubović samo za jedne izbore “pukne po par miliona”, a na nagovor njegovog oca, sada penzionisanog policajca Zorana Lazovića, prenose Vijesti.

Zviceru se, takođe, hvalio i oduzimanjem cigareta od Aleksandra Mrkića, ali i kako su se sa uhapšenim zbog šverca cigareta “koji je otvorio kriptu” dopisivali koristeći ime njegovog brata od strica Vladana Lazovića i pominjali tadašnjeg predsjednika države Mila Đukanovića i njegovog savjetnika Milana Roćena.

“Ne pominji da radimo 30 godina i da dajemo pare Milu lično na ruke. Nemoj kazati da Milu nosimo pare. Milu Đukanoviću lično na svakih mjesec dana 300.000 na ruke nosi moj striko”, piše u porukama kojima se mlađi Lazović pohvalio Zviceru i odbjeglom policajcu Ljubu Miloviću.

Među objavljenim prepiskama su i one iz kojih se vidi da gotovo svakodnevno raportira Pljevljaku Darku Šariću...

Abazović je ocijenio da je Lazović, uhapšeni službenik ANB-a, “samo jedan vojnik u cijeloj hijerarhiji”.

“I da se komandna odgovornost nalazi negdje drugo, mada ne predaleko od njega”.

“Građani treba da znaju da nema previše ljudi na čelu kriminalne hobotnice, ali i da su događaji iz prošlosti povezani s onim što se ovih dana objelodanjuje. Na primjer, rasvjetljavanje ubistva urednika Dnevnog lista Dan Duška Jovanovića vodilo bi nas do identifikacije počinilaca mnogih zločina počinjenih kasnije i brojnih nepočinstava. Ne treba zaboraviti ni da je dio duvanske mafije u jednom trenutku preuzeo šverc narkotika i da su pojedina imena o kojima sada čitamo upravo iz perioda u kom je cvjetao državni šverc cigara. Naravno, vremenom je rasla njihova vojska i postepeno su, u decenijama za nama, preuzeli gotovo čitav državni aparat”.

Kazao je i da mirno posmatra sve što se dešava u proteklih par dana.

“Čujem ovih dana da su mnoge kolege zgrožene onim što čitaju, neki i optužuju medije, hrabre novinarke i pojedine političare da rade za kavčanima konkurentsku kriminalnu grupu, a ja, da budem iskren, sve mirno posmratam, jer sam ovo znao odavno. Uopšte nisam iznenađen onim što sam pročitao. Dok sam govorio o tome, mnogi od ovih koji se danas zgražavaju nisu ni vjerovali u ono što pričamo javno, ili su sve pokušavali da minimiziraju, a poneki i da opstruiraju. Ipak, istina nađe svoj put, a ruka pravde će prije ili kasnije stići do svakog pojedinca kojeg sam do sada pomenuo u kontekstu kriminala. Ponavljam, do svakoga! Prije ili kasnije!”.

Upitan koliko će se čekati na sprovođenje pravde, kazao je da “ne preostaje ništa drugo nego da čekamo na reakciju SDT-a koja je nekada začuđujuće spora”, prenosi portal Vijesti.

“Ne želim, niti imam pravo da utičem na njihovu (SDT) agendu, ali za početak, bilo bi dobro da pred građane izađu s riješenim slučajem odobravanja ulaska u Crnu Goru Veljku Belivuku i Marku Miljkoviću. Taj predmet veoma je jednostavan, a u njemu leži i dio odgovora na dileme koje imaju. Nadam se da će nakon toga krenuti i ka samom vrhu hobotnice. Ipak, sve i da to ne čine, građani neće ostati uskraćeni za istinu. Istina o svemu je na sigurnom i, ako je SDT ne saopšti kroz procesuiranje mafije koja je Crnu Goru držala zarobljenom, utjerujući građanima strah u kosti, javnost će imati priliku da sazna sve.

Dodajući da zbog “uplašenih i onih u tužilačkim redovima koji i dalje kalkulišu što je isplativo da istražuju, a što ne”, nije siguran u efikasnost SDT-a, istakao je da transkripti poruka koje je slao donedavni službenik ANB-a nisu nikakva novina:

“Ali mi je drago što javnost, koja često nema mogućnost da sagleda veličinu i obim kriminalne hobotnice u Crnoj Gori, polako mijenja mišljenje”.

“Ipak, sve što smo ovih dana vidjeli i dalje je miljama daleko od onoga što će se tek saznati, stoga, nikad ne zamjeram onima koji pričaju iz neznanja, ali zamjeram onima koji svjesno nipodaštavaju rezultate i na taj način obeshrabruju i onako mali broj ljudi koji se iskreno bori protiv mafije i vodi najsloženije operacije u zemlji. Želim da vjerujem da je građanima sada jasno zbog čega je bilo nužno usvojiti anti-mafija zakon, i koliko ćemo još izgubiti dok se taj pravni akt ne izglasa. Pitam i je li, konačno, nekim domaćim kritičarima i dijelu međunarodne javnosti jasno zbog čega smo insistirali na tužilačkim zakonima.”

Kako pišu Vijesti, Abazović je istakao da će skoro tri godine od kada je počelo istorijsko razbijanje organizovanih kriminalnih grupa u Crnoj Gori, navodeći da se “klupko počelo odmotavati nakon prve veće akcije u aprilu 2021. godine”, tokom koje su uhapšeni i visokorangirani članovi kavačkog klana.

“Ta akcija i odlučnost u suzbijanju šverca cigareta, kroz otkrivanje šeme ‘pranja kontejnera’ u slobodnoj zoni Luke Bar, omogućili su nam povrat povjerenja međunarodnih partnera, ali i da ljudi unutar države počnu dostavljati važne infomacije o svim aspektima kriminala i njihovim političkim vezama. Tako sam i došao do velikog broja saznanja. Javno govoreći imena mnogih koji se sada pominju, ili će se možda pominjati u narednom periodu, izložio sam se napadima, ali sam to učinio svjesno kako bih sklonio pritisak sa institucija sistema, vjerujući da će tako slobodnije raditi ono što je njihov posao. Smatrao sam to obavezom nametnutom sebi kroz obećanje dato građanima - da mafija više neće vladati Crnom Gorom.”

On podsjeća da je još pred kraj prošle godine rekao ko je vrh kriminalne piramide u Crnoj Gori.

“Rekao bih da sam i prije istražnih organa imao saznanja i za Tigra i za Z, i za Komitu, i za M, kao i za ‘glavnog komandanta’, ali i za još par onih koji su danas predmet transkripata sa Sky aplikacije, ili koji će se možda pominjati u narednom periodu, ako SDT bude imalo kapaciteta da radi. To je i razlog zbog kog svoja nepočinstva na mene pokušavaju prebaciti pojedinci i grupe koje pomenuti finansiraju, kao i mediji bliski njima. Kad sam, ne krijući se ni iza koga, uperio prstom u njih i saopštio svoja saznanja, počeli su da me optužuju za navodnu izdaju nacionalnih intresa, crkvu, pa onda za navodnu vezu s organizovanim kriminalnim grupama, švercerima, a i ovih dana pokušavaju da mi kreiraju aferu… Sve su to činili i čine iz jednog razloga - u paramparčad im je razbijen koncept i njihovi vojnici unutar institucija, popularna ‘biro-mafija’ više nisu imali punu kontrolu nad situacijom i informacijama koje su stizale do tadašnjeg potpredsjednika Vlade zaduženog za sektor bezbjednosti, a sada premijera.”

Ponovio je tvrdnju “da su zakasnili s onim što su sve vrijeme htjeli preduzeti protiv mene i par osoba koje se nesebično bore za pravdu, i da je sada za sve kasno”.

“Kasno je da mi naude, kasno je i za lažne optužbe, crtanje mete, kasno je i da dizanjem pobune pokušavaju zaustaviti naše međunarodne partnere zahvaljujući kojima je Crna Gora i dobila dokaze o svim nedjelima onih koji su, plaćeni novcem građana, umjesto za njih, radili za organizovane kriminalne grupe. Međunarodni partneri svakako su, znatno prije nas, imali uvid u sve dokaze, zbog toga su smiješne optužbe da je u pitanju namještaljka. Kasno je za sve, osim da priznaju tužiocima što su radili i građanima vrate oteto.”

Nekadašnji tajni agent Lazović je uhapšen 18. jula 2022. godine, a SDT ga tereti da je kao službenik ANB-a, privremeno raspoređen u policijski Sektor za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije, radio za mafiju, umjesto protiv nje...

Abazović je rekao da ga raduje što je jedini čovjek s političke scene u Crnoj Gori kojeg su tužili vlasnik firme “Bemax” Ranko Ubović i bivši pomoćnik direktora Uprave policije Zoran Lazović.

“I jedva čekam da se vidimo u sudnici. Biće interesantno. Rijetki su primjeri u svjetu da ljudi za koje manje-više svi znaju čime se bave, tuže nekoga ko je na čelu države, ali to dosta govori o zarobljenim institucijama koje smo im, na svu sreću, ‘otrgli iz ruku’ i vratili svim građanima”.

Lazović i Ubović i njegova kompanija tužbama od premijera traže po 21.000 eura naknade zbog povrede prava ličnosti, nakon što ih je Abazović optužio da švercuju kokain i cigarete.

Đukanović pozvao nadležne da sve ispitaju

Bivši predsjednik Crne Gore Milo Đukanović saopštio je da s indignacijom odbacuje “još jednu u nizu konstrukcija kojima se pokušava izvršiti konačan obračun” s DPS-om i s njim, prenose Vijesti.

On je u objavi na Tviteru pozvao nadležne da preduzmu sve istražne radnje i ustanove istinu:

“Na dispoziciji sam tužilaštvu da se i ovaj spin raskrinka kao mnoštvo drugih tokom mog dugog političkog vijeka.”