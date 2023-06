Na konferenciji "Osvrt na 11 godina napretka i izazova, kako oživjeti pregovore sa EU", koju organizuje Centar za građansko obrazovanje (CGO) novinari su pitali specijanog državnog tužioca Vladimira Novića da li će nešto učinti povodom “opasnih optužbi Abazovića”.

Specijalno državno tužilaštvo formiralo je dva predmeta koji se odnose na optužbe premijera Dritana Abazovića na račun jednog od lidera Pokreta Evropa sad Milojka Spajića da je imao bliske poslovne veze sa Kvonom, koga SAD i Južna Koreja potražuju zbog prevara na kripto tržištu, kako navodi RTCG.

Došao sam sa namjerom da ne odgovaram na ovakva pitanja ali ako je interes javnosti da zna kazaću da SDT ima dva predmeta povodom ovog pitanja i kontinuirano preduzima radnje i u jednom i u drugom predmetu. To je sve što mogu da kažem” kazao je kratko Novović.

Na pitanje da li ima podršku Vlade rekao je da da, u dijelu kada je rađen Pravilnik o unutrašnjoj sistematizaciji radnih mjesta, kako saznaje RTCG.

“Bilo je i pregovora oko ustupanja zgrade stare Vlade, ali nije donijeta odluka da nam se to ustupi, a to je uslov svih uslova da međunarodni partneti krenu u ulaganje. Ja sam zadovoljan saradnjom sa specijalnim policijskim odjeljenjem, ali je tu 25 službenika koji sve moraju da rade, a to nije dovoljno. Treba donijeti zakonsko rješenje da se ovo odjeljenje izdvoji kao posebna agencija”, predložio je Novović.