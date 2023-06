Ne mogu precizirati datum proglašenja konačnih rezultata izbora.

Predsjednik Državne izborne komisije (DIK) Nikola Mugoša za Adria televiziju ističe da kašnjenje u utvrđivanju konačnih rezultata izbora nije uslovljeno propustom ili greškom DIK-a, već neusklađenošću odredbi Zakona o izboru odbornika i poslanika koje se odnose na rok za utvrđivanje i objavljivanje rezultata izbora sa rokovima, kako navodi CDM.

Ustavni sud juče je usvojio žalbu SDP-a, pa će izbori na jednom biralištu na Cetinju biti ponovljeni, a kako Adria saznaje, u toku jučerašnjeg dana stigao im je i prigovor pokreta „Pravda za sve“, na čijem čelu je Vladimir Leposavić.

„U suštini to predstavlja vraćanje na početak kada je u pitanju proces samih prigovora i žalbi jer da postoje određene nepravilnosti na tom ponovljenom glasanju podnosioci mogu ulagati prigovore nadležnim izbornim komisijama u svim onim rokovima kako je bilo do sada“, naveo je on.

Ova situacija se može, kako je rekao, reflektovati na konačno utvrđivanje rezultata izbora, kako saopštava CDM.

„Kada je u pitanju konačni datum i njihovo objavljivanje ja ne mogu precizirati datum jer sve zavisi od podnosioca prijava u kojim vremenskim intervalima će podnositi prigovore“, rekao je Mugoša.