Državna izborna komisija saopštila je da se nijesu stekli zakonski uslovi za proglašenje konačnih rezultata parlamentarnih izbora.

Izvor: MONDO/Mirela Ljumić

Državna izborna komisija saopštila je da se nijesu stekli zakonski uslovi za proglašenje konačnih rezultata parlamentarnih izbora. Određene žalbe još su bez epiloga, objašnjava predsjednik DIK-a, Nikola Mugoša, zbog čega je, kaže, nemoguće proglasiti rezultate.

Iako rok za konačne rezultate parlamentarnih izbora, održanih 11. juna, je istekao sinoć u ponoć, oni neće biti objavljeni, potvrđeno je TVCG iz Državne izborne komisije, jer, kako navode, rokovi za izjavljivanje prigovora DIK-u i žalbi Ustavnom sudu, nijesu okončani, prenosi CdM.

“Državnoj izbornoj komisiji još uvijek nijesu podneseni prigovori na rješenja pojedinih OIK, tako da još uvijek teku rokovi za prigovore. Takođe, Ustavni sud se do danas izjasnio samo o jednom prigovoru u ovom izbornom procesu, tako da još nije završena ni procedura pred Ustavnim sudom”, objašnjava predsjednik DIK-a Nikola Mugoša.

Mugoša naglašava da kašnjenje u utvrđivanju i objavljivanju konačnih rezultata izbora nije uslovljeno greškom izborne administracije, budući da je Državna izborna komisija o svakom prigovoru odlučila u roku od 24 sata.

“Postoji određena neusklađenost između, sa jedne strane, obaveze organa izborne administracije da utvrdi i objavi konačne rezultate u roku od 15 dana i, sa druge strane, prava podnosilaca izbornih lista da koriste ona prava koja su im nesporno zakonski omogućena”, kaže Mugoša.

A kada je krajnji rok da se rezultati izbora utvrde?

“Ne mogu reći koji je to rok, zato što to zavisi od više faktora, odnosno kada će podnosioci dostaviti prigovore DIK-u i koja će biti dinamika odlučivanja Ustavnog suda”, ističe on.

Podsjetimo, do danas su podnijeta 24 prigovora, među kojima najviše SDP-a i koalicije “Pravda za sve”, Vladimira Leposavića, prenosi portal CdM.

Leposavić tvrdi da DIK nije mogao odbiti prigovor ove koalicije, jer je, navodi, od podnošenja prigovora prošlo više od 24 sata.

Po zakonu, prigovor o kojem nije donijeto rješenje u tom roku smatra se usvojenim. S druge strane, zbog odluka DIK-a SDP je podnio ustavnu žalbu.