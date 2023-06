Gost u večerašnjoj emisiji "Argumenti" jeste premijer u tehničkom mandatu Dritan Abazović, koji je komentarisao aktuelnu političku situaciju.

Dobra strana parlamentarnih izbora je što nijedna partija nije ostvarila rezultat blizu apsolutne većine, poručio je premijer u tehničkom mandatu i lider Građanskog pokreta URA Dritan Abazović. On je u emisiji Argumenti na TVCG pozvao predsjednika pokreta Evropa sad Milojka Spajića na TV duel, koga je optužio da je sam prozveo aferu “Do Kvon”.

Buduća Vlada, ko god je činio, kaže, treba da bude stabilna.

“Više nema struktura koje su toliko dominantne da oni određuju sve pravce. Ako je neko mislio da nam treba novi DPS, i ako je neko imao taj plan da imamo novi DPS, ja se raduje što je taj plan propao, zato što je taj plan loš po Crnu Goru. I sada neka se svi subjekti, ima ih dosta u državnom parlamentu, dogovaraju, pregovaraju i nadam se iznađu najbolje rješenje”, kazao je Abazović, a prenio CdM.

Na pitanje je li njemu prihvatljiva saradnja sa pokretom Evropa SAD, Abazović ističe da jeste.

“Nama je prihvatljiva saradnja sa Pokretom Evropa SAD, ali ja lično insistiram da se prije toga, prije svega gospodin Spajić i ja razjasnimo kao dva predsjednika stranaka, da se razjasnimo oko svih ovih stvari, a onda ćemo jednostavno videti za druge. Ako to njima nije prihvatljivo, nego ako hoće da se ništa ne razjasni, ako hoće neke druge modele, meni je potpuno okej. Samo jedna stvar da bude jasna-URU niko neće ucjenjivati”, poručuje Abazović.

Smatra da okosnica nove Vlade treba da bude koalicija Hrabro se broji.

“Nije još bilo zvaničnih pregovora sa Pokretom Evropa sad”, dodao je Abazović.

Na pitanje kako komentariše poruku Pokreta Evropa sad da neće sa URA-om i DPS-om, Abazović ovako odgovara.

“Cilj mafije je da se mi isključimo iz donošenja odluka. Do sad im nije polazilo za rukom, ne znam da li će u narednom periodu. Što se PES-a tiče oni imaju pravo da biraju svoje partnere…Mi u tome nećemo učestvovati niti možemo da se miješamo”, kazao je Abazović, a saopštio CdM.

Spajić i Pokret Evropa sad sami proizveli aferu Do Kvon, Milović potpuno ukopao Spajića

“Ja nijesam, kao neke druge kolege, neko ko poziva druge na TV duele, ali s obzirom da će gospodin Spajić sjutra biti gost vaše televizije, ja koristim priliku sledeću – kad god to on bude želio, pred crnogorskom javnošću, pred 600.000 građana, na Javnom servisu ili negdje drugo, da treba da se suočimo da bi neke stvari koje ja i on znamo, rekli pred kamerama. To je prva stvar koju ja nudim. Ja se nadam da će on biti u jednom trenutku, mislim da u ovom trenutku nije spreman, on zna razloge a ja sam potpuno spreman. Mislim da bi to bila najbolja stvar”, kazao je Abazović.

Ističe da su aferu o Kvonu proizvela Evropa sad i sam Milojko Spajić.

“Nisam tvrdio da su stvari iz pisma istinite ili neistinite. Moje je bilo samo da obavijestim nadležne organe. Potvrde iz pisma je potvrdio Spajić. Ja sad ne znam šta on čovjek hoće. On hoće da svoj problem koji ima svali nekorektno na drugog. U momentu kad je Milović podnio prijavu protiv mene i Adžića, on je potpuno ukopao Spajića. Sada SDT može da kaže da pismo nije relevatno, jer ja nijesam podnio nikakvu prijavu, ali zbog prijave Milovića on mora da formira predmet. Tako sam ja im zahvalan”, kazao je Abazović.

Pita koliko se puta ujak Spajića, Sreten Kankaraš, “koji mu je mnogu puta pomagao u kampanji, sastajao sa direktorom i generalnim sekretarom ANB-a”.

“Prije i poslije afere, neka odgovori Spajić”, poručuje Abazović.

Ističe da on zna odgovor na to pitanje.

“Da li je Spajić sjedio sa njima, đe su bili, ko je još sjedio na sastanku, šta je bila priča…Jesu li sami Spajić i Milović kazali da su imali neka saznanja 20 dana ranije? Od koga su ih imali? Neka to kažu, hoće čovjek da bude premijer Crne Gore, mora da priča istinu. Je li ih dobio od nadležnih organa ili sam na neki drugi način”, kazao je Abazović.

Kako je dodao, biće interesatno vidjeti gdje je Do Kvon boravio dok je bio u Crnoj Gori.

“Nije obilazio Lovćen, Biogradsku goru, drugim povodom je bio”, ističe Abazović.