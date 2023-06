"Premijer u tehničkom mandatu Dritan Abazović pozvao je predsjednika pokreta Evropa sad Milojka Spajića na TV duel", piše portal RTCG.

"Ja nijesam, kao neke druge kolege, neko ko poziva druge na TV duele. Ali s obzirom da će gospodin Spajić sjutra biti gost vaše televizije, ja koristim priliku sledeću - kad god to on bude želio, pred crnogorskom javnošću, pred 600.000 građana, na Javnom servisu ili negdje drugo, da treba da se suočimo da bi neke stvari koje ja i on znamo, rekli pred kamerama. To je prva stvar koju ja nudim. Ja se nadam da će on biti u jednom trenutku, mislim da u ovom trenutku nije spreman, on zna razloge a ja sam potpuno spreman. Mislim da bi to bila najbolja stvar", kazao je lider URA-E.