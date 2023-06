"Privođenje predsjednika Pokreta Evropa sad (PES) Milojka Spajića bilo bi slično državnom udaru", ocijenio je bivši premijer Zdravko Krivokapić. On je kazao da se, na bazi jednog pisma, pravi predstava dramskog karaktera.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić i Nikoleta Vukčević

„Jer takva je ekipa 43., neustavne Vlade, oni se više bave predstavama nego rezultatima. I ne vjerujem da je išta od toga istina. Ako je istina, molim vas, činjenice na sto, pokažite građanima“, rekao je Krivokapić u intervjuu agenciji MINA.

On je kazao da je krajem aprila upozorio da su bukvalno svi okrenuti protiv Spajića - sve partije i većina lidera tih stranaka.

„Razlog leži u činjenici da Spajić, za razliku od drugih političara koji se bave samo politikom, ima i viziju kako Crnu Goru da učini drugačijom, boljom i kvalitetnijom“, smatra Krivokapić.

On je naveo da je tada upozoravao da će jedna od afera biti vezana za kriptovalute, i dodao da nije mogao da saopšti podatke sa kojim je raspolagao.

„Znao sam da će to da se desi, i naravno imao sam saznanja da će Spajića da privede policija, bar na 24 ili 48 sati, kako bi na taj način skrenula pažnju građanima sa onoga što se definiše kao program u odnosu na neke tobože kriminalne radnje gospodina Spajića“, kazao je Krivokapić.

Upitan da li vjeruje da se to može desiti, on je rekao da „misli da bi to bilo slično državnom udaru“.

„Iznijete činjenice meni liče na stav Paje Velimirovića, koji je rekao da je razmontirao oružje i bacio ga u jezero. A oni tvrde da se ti podaci, koje kao nijesu vidjeli, nalaze u tom računaru“, naveo je Krivokapić.

On je upitao da li nepouzdan čovjek, koga potjernicom traže Sjedinjene Američke Države, može da bude kredibilan, „kao Sinđelić što je bio kredibilan za državni udar“.

Krivokapić je kazao da ne želi da pripada nijednoj partiji, ali da smatra da je za Crnu Goru najbolje da građani podrže PES, iz nekoliko razloga.

„Prvo zato što je to jedna vrlo dobro osmišljena priča, koja predstavlja nastavak mnogih programa koji nijesu mogli da budu realizovani u okviru 42. Vlade“, rekao je Krivokapić.

On je naveo da je PES skrenuo težište priče prema ekonomskim, životnim temama.

Krivokapić je kazao da je siguran da će PES realizovati program koji su predstavili tokom predizborne kampanje.

„Znate da smo u 2021. godini, vrlo domaćinskim poslovanjem, odnosno brigom o finansijama, uštedjeli 200 miliona EUR. Nemojte da to dovodite u vezu sa zaduženjem“, rekao je Krivokapić.

On je dodao da nijedan cent od tog zaduženja nijesu iskoristili, osim za podmirenje dugova koje su napravili prethodnici.

Krivokapić je naveo da misli da će Spajić sa programom i partijom uspjeti da Crnu Goru primakne evropskom standardu o kojem, kako je kazao, svi građani sanjaju.

On je, govoreći o Demohrišćanskom pokretu, čiji je jedan od osnivača, rekao da u suštini jeste demohrišćanin, ali da „jednostavno ne može da bude sa određenim ljudima na bazi saznanja koje ima“.

„I došlo je do razmimoilaženja između mene i gospodina Vukšića. To je prirodno“, dodao je Krivokapić.

On je, odgovarajući na pitanje šta je bio glavni razlog za pad Vlade na čijem je čelu bio, kazao da je ta Vlada koja je, kako je ocijenio, zasigurno najkompetentnija i to će istorija dokazati, imala najveći broj oponenata, kao što danas ima PES.

Krivokapić je rekao "da je prvi pokušaj rušenja njegove Vlade onaj koji je nametnuo bivši ministar pravde Vladimir Leposavić“, koji je protažirao samostalno određene stavove koji apsolutno nijesu bili stavovi Vlade.

Ministar, kako je dodao, treba da slijedi stavove koje dogovori Vlada.

„On je čovjek koji je u tom vremenskom periodu zadatke koje je dobijao obavljavao vrlo malim intenzitetom. On je bio kočničar u njegovom ministarstvu za napredak u okviru Evropske unije (EU)“, kazao je Krivokapić.

Na pitanje ko je politički najviše profitirao od smjene 42. Vlade, on je odgovorio da je to Građanski pokret URA i Socijalistička narodna partija, i da je to svakom građaninu jasno.

Upitan da li ima razlike između ugovora sa Srpskom pravoslavnom crkvom (SPC) koji je potpisao premijer Dritan Abazović i dokumenta koji je on bio u prilici da potpiše, Krivokapić je kazao da je razlika više u tehničkom nego u suštinskom dijelu.

„U suštinskom dijelu nema bukvalno niti jedne promjene“, dodao je Krivokapić.

Na pitanje zašto onda on nije potpisao ugovor, Krivokapić je odgovorio „pitajte neke episkope iz SPC, političare iz Crne Gore, „srpski svet” iz Beograda, aktuelnu politiku u Beogradu“.

On je kazao da aktuelnoj politici u Beogradu nije bio interes da on potpiše Temeljni ugovor.

Upitan da li je uticaj crkve u sekularnoj državi kakva je Crna Gora sada veći i da li smatra da je to u redu, Krivokapić je rekao da država treba da radi svoj dio posla, a crkva svoj.

„I naravno, ja razumijem određene sveštenike koji žele da se bave politikom, ali mislim da je to vrijeme prošlo, da treba svako da radi u domenu svojih nadležnosti i time ćemo svi biti zadovoljni“, dodao je Krivokapić.

On je kazao da je vrlo neadekvatno da se određeni episkopi slikaju u predizbornoj kampanji sa određenim liderima.

Krivokapić je naveo da je to jedna od nelogičnosti i da crkva ne bi smjela sebi da daje takav luksuz.

„Kao što ne bi smjela da ističe toliko taj jedan čin potpisivanja jednog normalnog ugovora, koji je urađen sa tom neustavnom Vladom. I to je jedno od rijetkih obećanja koje je Abazović ispunio“, rekao je Krivokapić.

Na pitanje da li je Crna Gora propustila priliku za ove dvije i po godine, nakon smjene vlasti 30. avgusta 2020., on je odgovorio da misli da jeste jednim dijelom.

„Ali kada znate u kakvom ambijentu ste došli kao prva vlada poslije 75 godina jednog skoro istog režima, onda ja mislim da su ti rezultati za svaku pohvalu“, kazao je Krivokapić.

On je rekao da se uvijek može raditi bolje i kvalitetnije.

Krivokapić je dodao da žali što ništa nije učinjeno na promjeni izbornog zakonodavstva.

„To je jedan ključ koji je trebalo da obezbijedi sve preduslove da izbori budu fer, demokratski, da nema zloupotrebe državnih resursa i da građanin zaista slobodno, po svom uvjerenju bira najbolji program koji je na dobrobit i njega i svih ostalih“, kazao je Krivokapić.

On je, govoreći o rezultatima u evropskim integracijama tokom 42. Vlade, rekao da u tom procesu svi zajednički rade, i parlament i Vlada i pravosuđe.

Krivokapić je naveo da su uradili sve što je bilo u njihovoj moći.

On je kazao da su čekali više od dvije i po godine da neko verifikuje projekat koji se odnosi na izgradnju dionice autoputa od Mateševa do Andrijevice.

„Možete li vjerovati da je danas potrebno toliko vrijeme, i to od eksperata EU koji su prihvatili da rade taj projekat, da se dođe do projektnog rešenja za tako kratku dionicu“, naveo je Krivokapić.

On je poručio da Crna Gora treba da se uzda u sebe.

„I kako narod kaže "u svoje kljuse", a ovo sve drugo treba da bude neki benefit koji treba iskoristiti na dobrobit građana“, dodao je Krivokapić.

On je, komentarišući dešavanja u vezi za polaganjem maturskog ispita iz crnogorsko–srpskog, bosanskog, hrvatskog jezika, kazao da se duži niz godina uočava trend pada znanja.

„Mislim da problem leži u našem odnosu prema obrazovnom sistemu“, rekao je Krivokapić.

On je ocijenio da je obrazovni sistem zakazao na mnogim svojim elementima.

„Imate VIP odeljenja. Imate potrebu da svi budu najbolji. Ocjena 5 vam ništa ne znači“, dodao je Krivokapić.

On je kazao da treba promijeniti stil rada u školama koji se, kako je rekao, pretvorio u memorisanje, a ne u razumijevanje i kreativnost.

„Ako želimo da obrazujemo čovjeka na pravi način, ujedno ga i vaspitavamo, treba da kažemo - stop prevarama, koje su možda bile tradicija u našoj društvu“, naveo je Krivokapić.

On je rekao da misli da što prije treba objediniti sistem testiranja na nivou čitave Crne Gore i obezbijediti jaku softersku podršku.

„Takav jedan softer je napravljen na Univerzitetu Crne Gora i koriste ga profesori Elektrotehničkog fakulteta. To je fenomenalan sistem“, dodao je Krivokapić.