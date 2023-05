Doskorašnji gradonačelnik Podgorice Ivan Vuković oglasio se povodom najave gradonačelnice Olivere Injac, da će u upravi Glavnog grada doći do smanjenja plata.

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević

"Iako je gradska uprava dobila mandat od građana da odlučuje o ovakvim stvarima, osjećam obavezu da reagujem na najavu smanjenja plata u sistemu Glavnog grada. Kao dojučerašnji gradonačelnik, apsolutno sam protiv toga", započeo je Vuković.

"Ja najbolje znam koliko su zapošljeni u administraciji i preduzećima Grada uložili energije i truda kako bismo postigli sve one uspjehe tokom protekle četiri godine.

Ne zaboravljam ni to da smo dvije godine radili u uslovima pandemije koronavirusa i da su ljudi rizikovali sopstveno zdravlje u interesu opšteg dobra!

Zato sam ponosan na to što smo našli načina da povećamo zarade našim zapošljenima i to na održivim osnovama.

Uostalom, činjenica da smo na računima Glavnog grada ostavili preko 17 milona eura (a da je budžet za plate do kraja godine bio nešto ispod 12 miliona, a kreditne obaveze Grada svega 2.5 miliona) dovoljno govori o tome.

Što se tiče ostalih - ne nužno korektnih - komentara aktuelne gradonačelnice (‘Gradom se upravljalo bez kontrole’ i ‘sistem je disfunkcionalan’), budući da imamo korektan odnos iz prethodnog perioda, ovog puta neću odgovoriti", saopštio je on.

"Samo ću podsjetiti da plata u sistemu Glavnog grada nikada nije zakasnila ni dan (čak i onda kada smo imali budžet 60 miliona eura - danas je preko 100 miliona), da su finansije Glavnog grada redovno kontrolisane od nezavisnih revizora i da su izvještaji uvijek bili pozitivni, te da - da sistem nije funkcionisao kako treba - ne bismo postigli u Podgorici sve ono što niko (pa ni naši politički neistomišljenici) danas ne negira.

Na kraju, ponovljam ono što sam nebrojeno puta kazao - sistem Glavnog grada je najbolji dio državne uprave u Crnoj Gori, i to najviše zahvaljujući zaposlenima! Ti ljudi zaslužuju najveće moguće poštovanje", zaključeno je u saopštenju.