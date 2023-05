Opštinskoj izbornoj komisiji Podgorica, koje je tek izabrana, naloženo je da naprije održi sjednicu i da nakon toga pošalje zvaničan zahtjev, a Izbornoj komisiji Tuzi da ispravi greške u već dostavljenom.

Izvor: MONDO/Mirela Ljumić

Državna izborna komisija (DIK) je vratila na doradu zahtjeve opštinskih izbornih komisija u Podgorici i Tuzima, koje su za sređivanje prostorija tražile dodatnih 41.960 eura. Dio tog novca je za postavljanje prilaza za osobe sa hendikepom, ali i za zamjenu kutija i zastava koje, kako je rečeno juče, mogu biti “razbijene i pokradene”.

Predsjednik DIK-a Nikola Mugoša je kazao na jučerašnoj sjednici kako je njihov stav da se radi o velikom iznosu sredstava i da se neke stavke u određenom dijelu preklapaju. “Činjenica je da smo nedavno imali dva kruga predsjedničkih izbora i da su tada uređivana i biračka mjesta”, kazao je Mugoša, kako prenose Vijesti.

On je kazao da se u zahtjevu OIK Podgorica navodi da je za opremanje 208 biračkih mjesta za samostalno glasanje osoba sa invaliditetom, postavljanje etison traka, njihovu demontažu nakon završetka izbora i angažovanje radne snage angažovana firma “Plan gradnja” za 3.500 eura.

Miško Nedović, koji radi za obje opštinske komisije, je u vezi OIK Podgorica objasnio da se radi o etison trakama za osobe sa hendikepom, ali ne za njihovu nabavku već za postavljanje i demontažu.

On je rekao da ne zna na koliko tačno biračkih mjesta će se postaviti trake, ali da će u gradskom dijelu biti potrebno da se postavi dva kilometra traka.

“Zahtjev za opremanjem 208 biračkih mjesta se ne slaže sa ovim što ste vi nama rekli. Vi ste nam rekli da 208 biračkih mjesta neće biti sa tim trakama, pa zahtjev treba prilagoditi tako što ćete reći da ćete obilježiti 50 biračkih mjesta tim trakama i za opremanje tih 50 mjesta, za montažu i demontažu, treba toliko i toliko para, ako vam već ne treba za 208 mjesta i ako to ne planirate da uradite”, kazao je član DIK-a Damir Suljević.

OIK Glavnog grada je tražio i 22.770 eura za uređenje, čišćenje, krečenje, opremanje biračkih mjesta sa pokretnim inventarom i vraćanje materijala u skladište, koliko je predviđeno ponudom “Plan gradnje”, pišu Vijesti.

Mugoša je pitao kako 22.770 eura za biračka mjesta koja su prije mjesec uređena: “To se nakon izbora sve povuče i ponovo sve vraća, i kutije...”, odgovorio je Nedović, navodeći da se desi i da dio materijala, poput zastava, bude pokraden ili kutije razbijene.

Nedović je kazao da su 36.000 eura koje su do sada dobili opredijelili za nabavku izbornog materijala, koverte, fascikle, voska, ljepila, olovaka, tonera: “A gdje je izrada pečata, pranje stolnjaka..., to je sad sve po hiljadu i po do dvije. Angažovana lica, hrana, piće...”.

Nedović je rekao da za šest mjeseci, koliko je angažovan, primi 3.500 eura, ali da od Tuzi nema toliko, “niti bi uzeo toliko od te male opštine”.

Podgorički OIK je tražio i 7.940 za gorivo za izborni dan, 4.000 eura za oglašavanje, kao i novac za bankarske troškove i provizije.