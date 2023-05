Nosilac liste je lider Demokrata Aleksa Bečić

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević i Teodora Orlandić

Demokratska Crna Gora i Građanski pokret URA predali su Državnoj izbornoj komisiji (DIK) listu za vanredne parlamentarne izbore 11. juna pod sloganom "Hrabro se broji!".

Nosilac liste je lider Demokrata Aleksa Bečić, prenose Vijesti.

Te dvije partije ranije su dogovorile zajednički nastup na izborima.

Funkcionerka Demokrata Zdenka Popović kazala je prije predaje liste da su donijeli deset hiljada potpisa podrške izbornoj listi.

Funkcioner Demokrata Nikola Rovčanin rekao je nakon predaje liste da nju čini veoma superiorna kadrovska reprezentacija.

"To su ljudi koji su prepoznati u društvenom i privrednom životu. Listu čine ljudi koji su spremni da donose hrabre odluke. Centralni cilj je borba protiv organizovanog kriminala i korupcije. Ova koalicija je temelj i stub buduće vlade, spremni smo da sa svim partnerima nastavimo putem prosperiteta. Cilj ove koalicije je zajedništvo, jer niko ne može sam da upravlja državom", kazao je Rovčanin novinarima, prenose Vijesti.

Funkcionerk GP URA Ana Novaković Đurović poručila je da listu čine kako iskusni političari, tako i nova lica.

"Ova koalicija osnov je građanskog boka za koji vjerujemo da će se širiti. Pozivamo sve koji dijele naše vrijednosti da budu dio ovog bloka koji će biti ključni faktor političkih dešavanja. Započeli smo borbu protiv kriminala, očekujemo podršku da taj proces dovršimo", kazala je Novaković Đurović.

Predaji liste prisustvovali su funkcioneri Demokrata Zdenka Popović, Danilo Šaranović, Nikola Rovčanin, Valentina Minić..., te funkioneri GP URA Ana Novaković Đurović i Mileta Radovanić.

U vrhu liste Demokrata nalaze se poslanici Momo Koprivica, Zdenka Popović, Boris Bogdanović, Dragan Krapović, zatim gradonačnici Kolašina, Herceg Novog i Kotora Vladimir Martinović, Stevan Katić, Vladimir Jokić, Nikola Rovčanin (izvršni direktor EPCG).

Na listi su i nova lica poput Anđele Peković (bivša portparolka Demokrata i odbornica u SO Nikšić), Damjana Ćulafića (potpredsjednik Opštine Berane), Momčila Lekovića (odbornik SO Bar), Duška Stjepovića (Demokrate Danilovgrad), Aleksandra Klarića (generalni sekretar Skupštine), Nemanje Vukovića (predsjednik SO Nikšić).

Iz GP URA je ranije saopšteno da su na njihovoj listi aktuelni premijer Dritan Abazović, zatim poslanik Miloš Konatar, ministar unutrašnjih poslova Filip Adžić, Ana Novaković Đurović (ministarka ekologije, prostornog planiranja i urbanizma), kao i nova lica, ali i ona koja se prvi put nalaze u njenom vrhu, Milena Vuković Sekulović (nedavno izabrana za potpredsjednicu partije), Zoran Mikić (direkor partije), Mileta Radovanić (generalni sekterar GP URA), Luka Rakčević (zamjenik gradonačelnice Podgorice), Dušan Golović (predsjednik nikšićkog odbora GP URA).

GP URA je od 13 prvih mjesta na listi dobila pet, dok se ministar ekonomskog razvoja i turizma Goran Đurović svojom voljom našao na 81. poziciji liste, kako prenose Vijesti.

Danas je posljednji dan za predaju izbornih lista za izbore 11. juna.

Rok za predaju izbornih lista ističe u ponoć.