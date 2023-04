Dekontaminacija-uklanjanje radioaktivne zatrovanosti sa ljudi, životinja i predmeta (pranje toplom vodom, sapunicom i drugim hemijskim sredstvima, struganje zatrovanog sloja, itd.)

Izvor: Tri pitanja za - Andrej Milović

To je značenje riječi koju je danas skandalozno upotrijebio funkcioner Pokreta Evropa sad Andrej Milović, rekavši da će Cetinje “očistiti” od mržnje, podjela…

Nakon ove izjave, te brojnih osuda, Andrej Milović je kazao dobija prijetnje i uvrede.

“Specijalisti za propagandu i izvlačenje iz konteksta, na čelu sa DPS medijima: Portal Analitika, Pobjeda, Antena M i njima bliski, nastavljaju da mi crtaju metu, zbog čega dobijam prijetnje i uvrede. Svako dobronamjeran može poslušati šta sam rekao”, naveo je Milović na Tviteru.

Rekao sam jasno da je DPS kontaminirao Cetinje na način što je uništio cetinjsku ekonomiju i Cetinjanima umjesto posla i rada ponudio podjele. Ako imamo grad gdje jedan predsjednički kandidat biva napadnut i kao rezultat toga mu nije bezbjedno da se inauguriše, kako se to zove? — Andrej Milovic (@AndrejMilovicES)April 24, 2023

Tvrdi da je jasno rekao da je DPS kontaminirao Cetinje na način što je uništio cetinjsku ekonomiju i Cetinjanima umjesto posla i rada ponudio podjele.

“Ako imamo grad gdje jedan predsjednički kandidat biva napadnut i kao rezultat toga mu nije bezbjedno da se inauguriše, kako se to zove? Naravno, ovi mediji su to iskidali, a glavni akteri tridesetogodišnje kontaminacije Cetinja su se odmah prvi javili da osude. PES će Cetinju ponuditi ekonomiju, radna mjesta, životni standard i ono najbitnije, bratsku ljubav. I kao što sam rekao, Cetinje je početak i kraj Crne Gore, Cetinje je istorija Crne Gore, bez Cetinja nema Crne Gore i Cetinju ćemo povratiti istorijski i kulturni značaj, a medijski trovači će nastaviti da rade svoj posao, kao i do sada, jer “posa’ je posa’ moj Slavko”, poručio je Milović.

Na političkim akterima je dodatna odgovornost da izbjegavaju nesmotrene izjave, koje – nedobronamjerno – mogu biti istrgnute iz konteksta, kazao je novoizabrani predsjednik Crne Gore Jakov Milatović.

“Odmjerene izjave i uvažavanje argumenata druge strane je važno za unapređenje demokratskih procesa. Pomirena Crna Gora je najvažnija”, istakao je Milatovićna Tviteru.

Na političkim akterima je dodatna odgovornost da izbjegavaju nesmotrene izjave, koje - nedobronamjerno - mogu biti istrgnute iz konteksta. Odmjerene izjave i uvažavanje argumenata druge strane je važno za unapredjenje demokratskih procesa. Pomirena je najvažnija! — Jakov Milatovic (@JakovMilatovic)April 24, 2023

Izjava funkcionera Pokreta Evropa sad Andreja Milovića da naš grad “treba dekontaminirati” je neprihvatljiva i pokazuje suštinu odnosa prema Cetinju, kazao je gradonačelnik Prijestonice Nikola Đurašković.

“U vjekovima postojanja našeg grada, crnogorske Prijestonice i bastiona slobode, Cetinje je bilo i ostalo otvoreno za sve dobronamjerne i časne ljudi, bez obzira na to kako se zovu i odakle dolaze. Cetinju ne treba ni mentor, ni tutor, niti su naši uvaženi sugrađani takvi da ih bilo ko sa strane treba učiti ponašanju ili nas prevaspitavati, niti je bilo ko u tome kroz istoriju uspio. Jednom ste nas kontaminirali suzavcem, pa hajde da vidimo kako izgleda i prijetnja dekontaminacijom ovog “evropskog” političara iz “Evrope” sad. Kontaminaciju vašim suzavcem su oprale cetinjske kiše, ali neke obraze zbog činjenja i izjava ne mogu oprati ni sve crnogorske rijeke”, ističe Đurašković.

Izvjesni funkcioner Evrope sad Andrej Milović, kojeg je javnost prvi put upoznala kao oduševljenog Putinovog fana na dočeku u Beogradu, u svrhu rasplamsavanja mržnje prema Cetinju počeo je i da koristi terminologiju kakvu, zlostavljajući Ukrajinu, već duže upotrebljava njegov uzor, kazao je Aleksandar Bogdanović, generalni sekretar Demokratske partije socijalista Crne Gore.

“Ne želimo ni da pretpostavljamo šta Milović podrazumijeva pod dekontaminacijom, ali znamo da se on ništa pitati neće povodom Cetinja. Jer, takve kao on Cetinje je oduvijek najbolje znalo – prezrijeti”, kazao je Bogdanović, kako prenosi CdM.

Kako je istakao, pametniji je Milović i kad se po okruženju pojavljuje kako bi dotrčao da dočeka Putina, nego kad počne da govori bilo što o Crnoj Gori.

“Ovakva izjava bila bi skandalozna, ali u nekim drugim vremenima. No u ovim, u kojima su prijetnje i govor mržnje postali dio svakodnevice, a karikaturalne pojave uobičajene na političkoj sceni, sve je za očekivati i više nas ništa ne iznenađuje”, zaključuje Bogdanović u saopštenju.

Oskar Huter, predsjednik Odbora DPS Prijestonice Cetinje ističe da kao što je Abazović danas targetirao medije, pojedince i grupe koji navodno šire vjersku i nacionalnu mržnju, tako i Milović poručuje da nema te grupe koja smije uticati na istorijske procese “a to je da će da se ona prava Crna Gora vrati na Cetinje” koje će oni “dekontaminirati” valjda od Cetinjana.

“Po ugledu na zločinački Putinov režim koji je pokrenuo akciju “denacifikacije” Ukrajine, Milović besramno najavljuje dekontaminaciju Cetinja. Ako znamo da je Milović antiNATO aktivista, čiji predsjednik Jakov Milatović ne preza žrtvovati desetak Crnogoraca da bi se ostvarili njihovi politički ciljevi, onda znamo kakvu to “pravu Crnu Goru” on želi na Cetinju. Svoj odnos prema predśedniku Milatoviću, kandidatu Beogradske patrijaršije i zagovorniku Vučićeva plana aneksije Crne Gore u tzv. Otvoreni Balkan tj. “srpski svet”, Cetinjani će iskazati onako kako su prije vijek dočekali jednoga njemu sličnoga – zatvorenih prozora. Nećemo dozvoliti Andreju Miloviću i njemu sličnima da svojim fašističkim diskursom izazovu sukobe koji su im prijeko potrebni da bi Cetinjane i Crnogorce predstavili kao pećinske nacionaliste. Neka Milović ne potcjenjuje Cetinjane koji su shvatili da fašista Milović želi Cetinje očistiti od antifašizma”, ističe Huter, kako prenosi CdM.

Na Cetinje je, dodaje, dobro došao svaki dobronamjerni.

“Ostale dočekujemo kako zasluže. Milatovića ćemo dočekati s prezirom i ignorisanjem”, poručuje Oskar Huter.

Na Vijestima, naravno, nećete naći fašističku izjavu Andreja Milovića kojim poziva na “dekontaminaciju Cetinja”, kazao je Leon Gjokaj, član Predsjedništva DPS Crne Gore.

“Toliko o profesionalnom novinarstvu. Ali razumijemo ih, nije lako zaštiti njihov politički proizvod Evropa sad od svakodnevnih gluposti koje njihovi lideri izjavljuju”, naveo je on na Tviteru.

Na Vijestima, naravno, nećete naći fašističku izjavu Andreja Milovića kojim poziva na,,dekontaminaciju Cetinja”. Toliko o profesionalnom novinarstvu. Ali razumijemo ih, nije lako zaštiti njihov politički proizvod Evropa sad od svakodnevnih gluposti koje njihovi lideri izjavljuju,pic.twitter.com/d49i5YNfHo — Leon Gjokaj (@LeonGjokajMNE)April 24, 2023

Socijaldemokrate su saopštile da nije prošlo dugo vremena, a funkcioner Pokreta Evropa sad, Andrej Milović, po ugledu na svoje koalicione partnere, udario je na Cetinje i njegove stanovnike.

“Milović bi, valjda po receptu Dritana Abazovića i Filipa Adžića, a u sprezi sa Petrom Kneževićem i kriminalnim grupama “na telefonu”, Cetinje dekontaminirao. Smatrajući, valjda, da Cetinjanke i Cetinjani čije su porodice stvarale ovaj grad i ovu državu, kontaminiraju Prijestonicu”, navodi SD.

I Centar za monitoring i istraživanje – CeMI osudio je izjavu Andreja Milovića.

“Osim što je neozbiljna i nedostojna za bilo koju ličnost koja pledira da zastupa javni interes i obavlja najviše državne funkcije, ova izjava je zapaljiva i data sa ciljem da dodatno polarizuje i radikalizuje crnogorsko društvo. Dodatno, suprotna je svim demokratskim načelima i evropskim principima koje ova partija deklarativno zastupa u javnosti”, naveo je CeMI na Facebooku.

Pozivaju pokret Evropa Sad da snažno osudi izjavu svog predstavnika i člana Predsjedništva, i uputi izvinjenje građanima/kama Cetinja, kao i crnogorskoj javnosti, kako prenosi CdM.

“Političari, kao kreatori opšteg društvenog i političkog diskursa, moraju biti primjer za društvo i imati svijest o potencijalnim posljedicama koje njihove neprimjerene izjave mogu uzrokovati”, ističe CeMI.

Bivša ministarka evropskih poslova u vladi Dritana Abazovića i bivša potpredsjednica Vlade za spoljnu politiku Jovana Marović pitala je Milovića da li uopšte zna šta znači dekontaminacija.

Da li Vi@AndrejMilovicESuopšte znate šta znači dekontaminacija? Ne treba da se izvinite Cetinjankama i Cetinjanima, već svim građankama i građanima Crne Gore. — Jovana Marovic (@JoMarovic)April 24, 2023

“Ne treba da se izvinite Cetinjankama i Cetinjanima, već svim građankama i građanima Crne Gore”, pitala je Marović na Twitteru.

Milović umjesto što fašisoidnim izjavama prijeti dekontaminacijom Cetinja, bolje neka se pozabavi dekontaminacijom sebe i svoje partije od mračnog klerikalizma, agresivnog populizma i ekonomskog štetočinstva kojim odiše Pokret Evropa sad, poručuje Malik Kovačević, izvršni koordinator asocijacije mladih GI “21.maj”, kako prenosi CdM.