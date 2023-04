„Ako bilo ko od javnih funkcionera, uključujući i mene lično, krši zakon, apelujem, mada je to sasvim normalna stvar u uređenim društvima, da organi djeluju onako kako treba da djeluju, kao i u ovom slučaju – za sve jednako", poručio je predsjednik Opštine Nikšić

Predsjednik Opštine Nikšić Marko Kovačević pozdravio je rješenje urbanističko-građevinske inspekcije Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, kojim se Milu Đukanoviću naređuje da u roku od 20 dana poruši dva nelegalno izgrađena objekta u naselju Kočani, u Nikšiću, u blizini jezera Krupac. Smatra da je to moglo da se uradi i ranije, ali da je dobro da građani vide da nema nedodirljivih, prenose Vijesti.

„Dobra vijest je da se vidi da pravila važe za sve. Zakasnilo se sa ovim dosta, jer rok je postojao do jula 2018. godine da se zahtjev za legalizaciju tih objekata podnese. Vidimo da je pet godina prošlo, i tri godine od promjene vlasti na državnom nivou, i evo tek sada smo došli do te situacije da nešto važi i za one za koje to nije do sada važilo. To svakako jeste dobra vijest i mislim da je dobro da građani vide da to može da se desi“, kazao je Kovačević „Vijestima“.

Upitan da li tako treba postupiti i u ostalim slučajevima, kao npr. kada su u pitanju nelegalni objekti sina bivšeg ministra ekologije Ratka Mitrovića i objekti Marka Bata Carevića, Kovačević je kazao da niko ne treba da bude pošteđen, kako prenose Vijesti.

„Ako bilo ko od javnih funkcionera, uključujući i mene lično, krši zakon, apelujem, mada je to sasvim normalna stvar u uređenim društvima, da organi djeluju onako kako treba da djeluju, kao i u ovom slučaju – za sve jednako. Niko tu ne treba da bude pošteđen. Neka organi rade svoj posao i to je suština čitave priče, jer je važno da država funkcioniše, rješava probleme i da opominje onda kada neko napravi određeni propust. Ne kažem da u bilo čemu postoji neka loša namjera, ali treba organi da reaguju na vrijeme da bi se ispravilo sve ono što treba“, kazao je Kovačević.

Urbanističko-građevinska inspekcija Ministarstva, na čijem čelu se nalazi Ana Novaković Đurović, donijela je juče rješenje da Đukanović ukloni dva nelegalno sagrađena objekta, a ukoliko to ne uradi u predviđenom roku, da će to uraditi država o njegovom trošku. Demokrate tvrde da je Đukanović dio nelegalnih objekata izgradio na parcelama koje su u vlasništvu države, s pravom raspolaganja koje je povjereno Opštini Nikšić.

„Mislim da je to zaista dobra vijest i za Nikšić i za Crnu Goru što se to desilo. Mislim da je takođe dobro što se to nije desilo u sred predizborne kampanje za predsjedničke izbore, da ne misli neko da se to koristi u bilo kakve političke svrhe, već sada. To je dobra poruka i ona ovome treba insistirati“, poručio je Kovačević.

Đukanović navodno, pomenute objekte za koje nije imao građevinsku dozvolu, nije ni mogao da legalizuje jer su sagrađeni u suprotnosti sa važećim Prostorno-urbanističkim planom Opštine Nikšić.