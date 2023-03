Predsjednički kandidat Ujedinjene Crne Gore je imao 10 bilborda u cijeloj Crnoj Gori, (šesnaest lica - strana), a stranku je to sa PDV-om koštalo 8.977 eura, saopšteno je iz te partije.

Izvor: MONDO/Gordana Bojanić

"Pojedini predsjednički kandidati, najmanje dva, imali su neuporedivo više bilborda, odnosno najmanje 250 plaćenih "lica - strana". Samo to je u njihovim kampanjama koštalo po, najmanje, 140.000 eura", navodi se u njihovom saopštenju.

Iz Ujedinjene tvrde da Danilović nije imao donacije pravnih lica i preduzetnika, ali da jeste ukupno 10.000 eura pojedinačnih priloga od strane prijatelja i funkcionera stranke.

"Za predsjedničkog kandidata Ujedinjene CG Gorana Danilovića na "računu kandidata", koji je finansijskim organima dostupan u svakom trenutku, bilo je ukupno 35.272 eura. Ovo je tačno u cent i javosti će biti dostupno sve po plaćanju poslednje fakture, a u skladu sa Zakonom", piše u saopštenju.

Od toga, kako kažu, nijedan cent nije potrošen u "kešu".

Ujedinjena je ove navode iznijela u reagovanju, kako navode, na danas objavljen tekst Vijesti.

"Možda bi nekim kandidatima i odgovaralo da se objavi kako je potrošnja tokom ove predsjedničke kampanje bila ovako skromna, kao u vašem tekstu, ali ni izbliza nije tako", piše u saopštenju.

Tvrde da "novinar nije naglasio da se radi o uvidu u privremeni, petnaestodnevni izvjestaj - "troškovnik" kampanje te da konačni izvještaj za svakog od kandidata slijedi najkasnije trideset dana od proglašenja zvaničnih rezultata u prvom krugu".

Navode da ne vjeruju "da je iko od nas imao sve fakture do toga dana, a kao što smo napisali zbrajanje troškova tek predstoji".

Kako ne bi izgledalo da su neki od njih "još i zaradili od kampanje uzimajući od države 25.000 eura a trošeći samo hiljadu", iz partije su naglasili da je za Danilovića na "računu kandidata" bilo ukupno 35.272 eura, dodajući da niko od kandidata te podatke ne može sakriti jer pravila i propisi važe jednako za sve.

"Iskreno se nadamo da je tako i da neće biti nikakvih manipulacija", naglašavaju oni.

"To, međutim, ni izbliza nije najveći trošak kampanje nego su to: angažovanje specijalističkih agencija, produkcija spotova i izvještaja za čije emitovanje na privatnim TV treba izdvojiti ogroman novac. Ujedinjena nije angažovala Agenciju, a spot predsjedničkog kandidata je emitovan samo par puta. Recimo, tri ipo minuta emitovanja na jednom mediju, i to ne dnevno nego ukupno za dvadeset jedan dan kampanje, koštalo je skoro 5000 evra. Koliko je ko emitovao ostavljamo javnosti da procijeni, a i nadležnoj Agenciji da precizno objavi", piše u saopštenju, prenose Vijesti.