Nakon večerašnjih opaski Jakova Milatovića izrečenih u emisiji "Načisto", iz Demokratske partije socijalista oglasili su se saopštenjem, koje je djelo njihovog portparola, Miloša Nikolića.

"Zdravkov apostol i Šešeljev kandidat Jakov Milatović sebi diže cijenu samoobmanom da je niko drugi do Milo Đukanović organizovao protest protiv njega na Cetinju, koji je on u paničnom strahu doživio kao napad. To je jednako tačno kao da tvrdi da se Đukanović udružio sa Andrijom Mandićem kako bi Jakovu dao podršku. Ili da je nagovorio i sve druge iz tzv. većine koji se zaklinju da će ga podržati; da je zamolio Marića da dovede Šešelja na svoju TV koji se takođe oglasio podrškom svom kandidatu Milatoviću. Kompleks niže vrijednosti, osjećaj duboke inferiornosti, manija gonjenja i paranoja Jakova Milatovića, a prije svega njegova opsesija Milom Đukanovićem, nešto je čime bi trebalo da se pozabave stručna lica. Ipak, neko ko hoće da bude predsjednik svih građana mora da se izdigne iznad svojih kompleksa, koje pokušava da prikrije hvalisavošću nezrelog pubertetlije", saopštava Nikolić.