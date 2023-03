Večerašnji gost u emisiji "Načisto" je predsjednički kandidat Pokreta Evropa sad, Jakov Milatović. On će 2. aprila odmjeriti snage sa aktuelnim šefom države, Milom Đukanovićem, a večeras govori o očekivanjima uoči drugog kruga.

Izvor: Youtube/Pokret Evropa sad/Printscreen

Ja sam čovjek koji ništa ne ostavlja slučaju. Pobjeda u prvom krugu je velika i istorijska i hvala svim građanima koji su me glasali i time mi omogućili da pređem u drugi krug, ali i svim građanima koji su izašli na izbore i time dali legitimitet izbornom procesu. esam siguran, vjerujem u zajedničku pobjedu i moj slogan je promijenjen u “Uspjećemo zajedno” i vjerujem da će to biti uspjeh svih nas. Čast mi je i zadovoljstvo što ću pobjedu izvolijevati u ime svih nas. Zato ću kazati da je to zajednička pobjeda", rekao je Milatović, a prenio CdM.

Đukanović organizovao fizički atak na mene

"Prvi krug izbora je bio prilično miran do incidenta koji se dogodio na Cetinju. Ja poslije Cetinja gdje je Đukanović organizovao fizički atak na mene kao predsjedničkog kandidata, očekujem nastavak prljave kampanje. U nedostatku argumenata predsjednički kandidat je sa jednom lažnom retorikom dodatno motivisao jedan broj ljudi iz njegove partije, npr predsjednika mladih DPS-a na Cetinju, koji je tog dana fizički bio prisutan, po navodima policije, i mojim saznanjima, i koji je javno podržavao fizički linč na mene", ističe Milatović.

O pričama u "VAR sobi":

"To je užasna neistina koju sam više puta demantovao. Ne želim da budem dio tako ružnih neistina i podmetanja. Ne bih komentarisao Vuksanović Stanković. Ona je već politička prošlost."

Ako uradimo svoj posao do kraja i kako treba, Đukanović nema šanse u drugom krugu

Novinar je onda pitao Milatovića kako očekuje podršku birača DF-a kada je dobar dio kampanja optuživao taj politički savez za saradnju sa DPS-om, kako bi zadržali status kvo.

"Ističe i da DPS računa na pasivizaciju jednog dijela birača DF-a, Demokrata, da računaju na buđenje dijaspore i birača u opštinama koje su u prvom krugu bilježile malu izlaznost. Ako se sve to aktivira, novinar je pitao Milatovića postoji li rizik da ga Đukanović pobijedi", prenosi CdM.

“Ukoliko svi uradimo svoj posao do kraja i kako treba, Đukanović nema apsolutno nikakve šanse 2.aprila”, uvjeren je Milatović.

Zatim je dodao.

“Mislim da će ogroman broj onih koji su glasali za Vuksanović Stanković glasati za mene. Očekujem i da dobar dio građana koji su glasali u prvom krugu Đukanovića, glasaju za mene u drugom. Zato što vide ko predstavlja budućnost i razvoj”, istakao je Milatović.

Pružio je ruku dijaspori za koju kaže da se Đukanović sjeti samo kada su izbori.

“Sjutra Vlada, predsjednik može da inicira jednu vrstu obveznici gdje bi naša dijspora investirala svoju štednju jednim dijelom, a koja bi se koristila za razvojne projekte u gradovima odakle ta dijaspora dolazi”, kazao je Milatović.

Na pitanje kako namjerava da privuče Bošnjake, Muslimane, Albance i da im dokaže da nije reprezent politike koju personifikuje DF, Milatović ovako odgovara.

“Ovdje se ne glasa za Andriji Mandića, već za Jakova Milatovića. Manje brojni narodi u Jakovu Milatoviću imaju puno većeg prijatelja i puno većeg donosioca odluka u odnosu na Đukanovića. Prvo ko je našu dijasporu otjerao iz Crne Gore? Nije Jakov, no Milo Đukanović. Opravdao sam povjerenje svih i manje brojnih naroda”, poručuje Milatović.

Kazao je da je tokom prvog kruga razgovarao sa Bošnjačkom strankom, ali da se lider te partije Ervin Ibrahimović nije pojavio na tom sastanku.

“Došli su njegovi potpredsjednici. Imali smo dobar, otvoren, iskren razgovor, ja im se na tome zahvaljujem. Nakon par dana došlo je do otvorene podrške Đukanoviću. Ja mislim da u BS dešavaju određeni procesi, da postoji jedan broj ljudi koji su negdje sudbinu svoju i svoje partije i bošnjačkog naroda apsolutno bespotrebno povezali sa političku sudbinu čovjeka prošlosti, a to je Đukanović. Čini mi se da ima rastuća grupa ljudi koja hoće da se otme iz tih kandži, Ja pozdravljam taj proces”, rekao je Milatović, a saopštio CdM.

Ne bavim se dovođenjem i kupovinom birača

Ne želi da komentariše informacije da je DPS jedan dio glasača u Tuzima proslijedio DF-u, čiji kandidat je u toj opštini imao 800 glasova.

“Ja sam u Tuzima dobio skoro 700 glasova što je dobro jer tamo nemamo partijsku infrastrtukturu. Očekujem i podršku Nika Đeljošaja. Stupio sam u kontakt sa Gencijem Nimanbeguom. Očekujem da ova pobjeda bude zajednička pobjeda”, kazao je Milatović.

Ističe da se ne bavi dovođenjem i kupovinom birača.

“Ja ljude ne gledam kao rezervoar glasova, niti džepova. Zamislite njegovu izjavu u prvom krugu imam rezervoare i džepove. O čemu čovječe ti pričaš! To će građani 2.aprila njemu snažno da kažu. Taj čovjek 2. aprila neće, budite ubijeđeni, uzeti ni onih 120.000 glasova koliko je uzeo u prvom krugu, već ispod 100.000”, uvjeren je Milatović.

Dodaje da, ukoliko građani žele da žive u Crnoj Gori u kojoj niko neće biti diskrimisan i ponižavan, glasaće za njega.

Kršten sam u SPC pod Ostrogom

Ističe da su crkva i država davno razdvojene u Crnoj Gori.

“Poštujem sve vjerske organizacije, uključujući i CPC”, dodao je Milatović.

Ističe da je njegov odnos prema vjeri njegova unutrašnja stvar.

“Kršten sam u Mitropoliji crnogorsko-primorskoj Srpske pravoslavne crkve. Kršten sam pod Ostrogom, krstio sam i djecu i to je moj odnos prema vjeri”, naveo je Milatović.

Na pitanje kako finansira kampanju, Milatović navodi da će iz državnog budžeta dobiti nešto više od 250.000 eura, te da imaju i donacije koje se kreću od 20 pa i do 2.000 eura.

“Sve je registrovano u izvještajima”, ističe Milatović.

Kaže i da će poštovati sve međunarodno preuzete obaveze.

“Usklađivanje sa spoljnom politikom EU prioritet”, ističe Milatović.

Hoće li napustiti stranku ako bude predsjednik?

Na pitanje da li će napustiti stranačku funkciju ukoliko bude izabran za predsjednika, Milatović ovako odgovara.

“Dobra međunarodna praksa nije da neko napusti svoju političku poziciju ukoliko postane predsjednik ili premijer. Dobra međunarodna praksa je da tu poziciju obavlja na najbolji mogući način, u skladu sa moralnim načelima, zakonima i ustavom zemlje. Ja ću se tako i ponašati”, poručuje Milatović, a prenosi CdM.

Mišljenja je da Crna Gora treba da dobije stabilnu Vladu, a Skupština novi saziv.

“Đukanović trenutno kontroliše skoro 50 odsto parlamenta. On je na ovih izborima dobio 35 posto glasova. Znači da bi većina od 30.avgusta sada imala dvotrećinu u parlamentu koja bi bila važna kako bi zaokružile reforme u vladavini prava”, istakao je Milatović.

DF nije isto što i DPS

Tvrdi da nikada nije rekao da je DF isto što i DPS.

“Ja to ne mislim. Ne mislim da je DF isto što i DPS. Mislim da su simpatizeri DF-a bili ljudi koji su birali težu liniju, da je nad njima vršena nepravda, da su bili diskriminisani. Mislim da je bilo grešaka od strane politika lidera DF-a”, kazao je Milatović.

Misli da će novi saziv Skupštine izgledati drugačije nego sadašnji, te da će snaga DPS-a biti neuporedivo manja nego što je trenutno.

“To će stići nakon naše zajedničke pobjede nad Đukanovićem. To stiže, to je evidentno. Patosirani su na predsjedničkim izborima. To je dobro i za njih jer ih vodi u reformu”, kazao je Milatović.

To što ga je Vojislav Šešelj podržao, Milatović podsjeća da je upravo Šešelj podržao Mila Đukanovića 1998.godine.

“Oni su stari drugari. Ja Šešelja ne poznajem, niti sam tog čovjeka u životu sreo. Vučića poštujem kao predsjednika susjedne države”, istakao je Milatović.