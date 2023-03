Aktuelni predsjednik Crne Gore i kandidat na predstojećim predsjedničkim izborima, Milo Đukanović održao je press konferenciju u Vili Gorica.

Izvor: MONDO/Anđela Pešić

"Primjenjujući član 92 stav 5, donio sam odluku o raspisivanju izbora za 11. jun", rekao je Đukanović na pres konferenciji u vili Gorica.

Izvor: MONDO/Anđela Pešić

Đukanović je kazao i da je moguće da se popis stanovništva obavi u izbornoj godini.

"Zakazivanjem izbora stvorićemo uslove da Crna Gora do kraja juna dobije vladu, pa ako bude postignut konsenzus u parlamentu da se realizuje popis, mogli bismo i to", kazao je on.

Đukanović je kazao i da je poznato kako se okončao pokušaj formiranja vlade Lekića čime je potvrđeno da parlamentarna većine nema niti je bilo.

“Stekli su se uslovi time da donesem ukaz na osnovu Ustava o raspuštanju Skupštine. Zato sam danas donio odluku o raspisivanju prijevremenih parlamentarnih izbora koji će se održati 11. juna”, naglasio je Đukanović.

Đukanović je juče donio Ukaz o raspuštanju 27. saziva Skupštine Crne Gore.

Odgovarajući na pitanje novinara, da li smatra da je dobro ove godine održati Popis Đukanović je kazao da ne postoji pravna norma koja zabranjuje to.

“Postoji preporuka gdje se preporučuje da se u kratkom roku od jedne godine ne održavaju izbori i Popis. Čini mi se da bi racionalanije bilo odložiti Popis. Ja bih ga odložio makar do proljeća iduće godine”, rekao je on.

POGLEDAJTE VIDEO: