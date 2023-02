"Važnije mi to što ću da kažem, od toga hoće li mi potpisati kandidaturu. Znam da ću predati dovoljno potisa u ponedjeljak, da sam danas izvadio tri dokumenta koji svjedoče o tome da sam državljanin Crne Gore, imam prebivalište i biračko pravo..."

Izvor: MONDO/Gordana Bojanić

Lider Ujedinjene Crne Gore i predsjednički kandidat Goran Danilović kazao da nema državljanstvo Srbije, da bi rekao "da ga imam".

"Da budem otvoren do kraja, najbolji sam kada me niko ništa ne pita. Ja da nemam državljanstvo Srbije, ja bih vam noćas rekao da ga imam. Važnije mi to što ću da kažem, od toga hoće li mi potpisati kandidaturu. Znam da ću predati dovoljno potisa u ponedjeljak, da sam danas izvadio tri dokumenta koji svjedoče o tome da sam državljanin Crne Gore, imam prebivalište i biračko pravo... Ispunjavam sve uslove. Čast je biti kandidat za predsjednika. Ko je taj koji treba da dođe i kom organu da pokažeš taj drugi pasoš ako ga ima. Ko je taj i zašto bi to uradio? Zašto Mila Đukanovića niko ne pita da li on ima državljanstvo neke druge zemlje", rekao je Danilović večeras za A plus televiziju.

On je naveo i da je biti kandidat za predjednika Crne Gore čast. "Meni makar jeste... Za mene je Crna Gora nešto posebno i drugačije... Privilegija je to... Moramo da skupimo osam, devet hiljada glasova da bi prošli kandidaturu...", rekao je između ostalog Danilović.

On je rekao i da je jedini predsjednički kandidat koji je "najmanje tri godine bio izbačen iz državljanstva Crne Gore".

"Zajedno sa mojim ocem. Ta država koja mi je to uradila, a da nisam bio kriv, se nikada nije izvinila. Ta država, ne zemlja, i državni organi nijesu zaslužili nikakvo moje.