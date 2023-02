Jedan od večerašnjih gostiju u emisiji Načisto na TV Vijesti jeste Andrej Milović, član Pokreta Evropa sad. Glavna tema emisije jeste sporno državljanstvo predsjedničkog kandidata ove partije.

Izvor: Vlada Crne Gore

Nakon što je danas objavljen dokument na osnovu kog Spajić posjeduje srpsko državljanstvo, i sam bivši ministar finansija je kazao da je to državljanstvo odjavio, te da ispunjava sve uslove za kandidaturu.

Ovakav sljed događaja izazvao je burne reakcije na političkoj sceni, naročito zbog Spajićeve izjave u parlamentu (2021.), kada je posjedovanje dvojnog državljanstva demantovao.

U studiju su još Nikola Mugoša, predsjednik Državne izborne komisije, Vuk Maraš, građanski aktivista i bivši posmatrač DIK-a, Ana Nenezić, izvršna direktorica Centra za monitoring i istraživanje.

"Maraš je kazao da do ovog trenutka Spajiću nijesu mogli da ograniče kandidaturu izt razloga što je imao prebivalište i državljanstvo Crne Gore", pišu Vijesti.

"Pokretanjem postupka u Srbiji, njemu će Crna Gora morati da izda garanciju za srpske vlasti da on neće izgubiti državljanstvo u Crnoj Gori. A Crna Gora mu ne može izdati garancije jer će da vodi postupak o oduzimanju državljanstva po sili zakona...", rekao je Maraš.

Nenezić je istakla da je "danas napravljen progres".

"Danas je prvi dan kada znamo da zaista ima srpsko državljanstvo, iako je to sporio... Smatram da on u ovom trenutku nema zakonskog osnova da mu se odobri kandidatura za predsjednika...", kazala je Nenezić.

Na pitanje urednika emisije da li je Spajić tražio ispis iz srpskog državljanstva ili je dobio rješenje o ispisu, Milović je odgovorio:

"Dok god se Milojku Spajiću ne oduzme crnogorsko državljanstvo, on je državljanin Crne Gore. Da li ima državljanstvo Singapura, Japana, Kine, SAD, Francuske ili Srbije to je nešto što utvrđuje MUP u postupku o državljanstvu. To je poseban postupak u odnosu na kandidaturu...".

Na ponovljeno pitanje urednika, Milović je odgovorio:

"građanin milojko Spajić ima potvrdu da je odjavio prebivalište u Srbiji, i potvrdu koja potvrđuje da je predao zahtjev, u kom se navodi da se odriče srpskog državljanstva. Shodno tome ima sve ono što je potrebno da preda DIK-u ukoliko bude potrebno.... Dok god mu MUP ne oduzme državljanstvo, Spajić je državljanin Crne Gore", kazao je Milović, a prenijele su Vijesti.

Milović tvrdi da je Spajić u decembru 2020. godine prodao stan koji je kupio dvije i po godine prije bavljenja politikom i lideri DF-a mu time "napravili haos potpuni".

"Tada je dao nalog svom advokatu Aleksandru Kovačeviću prilikom prodaje stana dao nalog o prodaji nepokretnosti i da se reguliše pitanje njegovog prebivališta i državljanstva, odnosno da se uradi otpust", naveo je Milović.

Tvrdi i da advokat omaškom nije ispisao iz državljanstva Srbije Spajića.

"Zbog toga što je gospodin Spajić bio u zabludi, doveo je i javnost u zabludu...", naveo je Milović.

Dodao je i da Spajić ima dio odgovornosti, i da je morao da provjeri taj dio...

"Ne aboliram Spajića..."

Milović je naveo da "prema anketama" Spajić ima 29 odsto, Đukanović 24, Mandić 14 i Bečić 7 odsto opredijeljenih birača.

Nije naveo ko je sproveo istraživanje.

"On je jedini čovjek koji može da pobijedi Đukanovića... Potrebno je potrebno politički mu glavu razbiti da bi se pripremio teren da se kandiduje Đukanović i čeka da DIK uradi ovo što treba da se uradi - da čovjeku koji ispunjava sve uslove dok god mu se ne oduzme crnogorsko državljanstvo, spriječi njegovu kandidaturu, da bi se onda Đukanović kandidovao i pješke pobijedio u prvom krugu...", zaključio je Milović.