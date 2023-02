Vlada je na današnjoj sjednici donijela odluke na osnovu kojih su tivatsko pristanište "Pine" i Luka Budva ustupljeni tamošnjim opštinama. Takođe, obrazovana je radna grupa za potencijalno osnivanje državnog telekomunikacionog operatera.

"Vlada je dala saglasnost na Sporazum o ustupanju na korišćenje Luke Budva Opštini Budva. S

obzirom na to da više nije na snazi privremena mjera Privrednog suda, koja je zabranila korišćenje

dijela izgrađene obale i akvaprostora Luke Budva, stekli su se uslovi da se realizuje Sporazum i da se

Luka da na korišćenje Opštini Budva, do završetka koncesionog postupka. Predmet Sporazuma, kako

je istaknuto u diskusiji, je korišćenje izgrađene obale i dijela pripadajućeg akvatorijuma sa

privezištima, operativna obala sa zapadne strane od otvorenog plivačkog bazena zahvatajući

ograđeni prostor carinskog prelaza, izgrađena južna obala uz donju ivicu saobraćajnice do gradskog

parka", navedeno je u saopštenju.