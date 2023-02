Opozicija će na predsjedničkim izborima imati više kandidata, zato što istraživanja javnog mnjenja pokazuju da potencijalni zajednički nadstranački ne bi imao šanse u izbornoj trci.

To je konstatovano na jučerašnjem sastanku opozicionih lidera, na kom je definitivno propala ideja o jedinstvenom kandidatu, koju su zagovarali Socijaldemokrate (SD), Socijaldemokratska partija (SDP) i Bošnjačka stranka (BS).

Istraživanja, rađena za partijske potrebe, pokazala da nadstranački kandidat ne bi imao šanse na izborima, i da su čelnici opozicije stoga zaključili da će se više glasova za drugi krug glasanja skupiti ako se bude išlo u nekoliko kolona, kako prenose Vijesti.

To je potvrdio i predsjednik Liberalne partije (LP) Andrija Popović, koji je novinarima nakon sastanka kazao da bi više kandidata rezultiralo većom podrškom birača.

On je rekao da više nije aktuelna priča o nadstranačkim ličnostima, i da do kraja sedmice očekuje odluku o tome sa koliko predstavnika će opozicija na izbore. Najavio je da će to uglavnom biti partijski lideri.

Sastanak je održan u zgradi predsjednika, i osim Popovića prisustvovali su mu lideri Demokratske partije socijalista (DPS) Milo Đukanović, SD-a Damir Šehović, SDP-a Raško Konjević i BS-a Ervin Ibrahimović.

Partije i grupe građana kandidature mogu podnositi do 26. februara.

Državna izborna komisija (DIK) do sada je potvrdila samo prijavu jednog od lidera Demokratskog fronta (DF) Andrije Mandića, a učešće na izborima najavili su predsjednik Pokreta Evropa sad Milojko Spajić, predsjednik Ujedinjene Crne Gore Goran Danilović i čelnik Demohrišćanskog pokreta Dejan Vukšić. Predsjedničkog kandidata najavile su i Demokrate Alekse Bečića.

Prema Zakonu o izboru predsjednika, ako nijedan kandidat ne dobije više od polovine važećih glasova birača, održava se drugi izborni krug, za 14 dana. U njemu učestvuju dva kandidata koji su dobili najveći broj glasova.

Predsjednik se bira na pet godina.