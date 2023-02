"Očekujem podršku Demokrata i GP URA, to je ono što članstvo Demokrata i GP URA traži. Očekujemo i podršku partija manje brojnih naroda"

Izvor: MONDO/Anđela Pešić

Glavni odbor Pokreta Evropa sad jednoglasno je odlučio da Milojko Spajić bude kandidat na predsjedničkim izborima.

"Crna Gora 2030. To je vizija moderne, evropske, građanske, ujedinjene Crne Gore. Prvi korak je bio Evropa sad. Sljedeći će biti Evropa sad 2. Kao predsjednik, vodiću računa o dugoročnom ekonomskom razvoju države", rekao je Spajić.

Odgovarajući na pitanje o prebivalištu, Spajić je kazao da ne razumije "toliku opsesiju Srbijom".

"To je zemlja u kojoj nisam živio. Nek Državna izborna komisija (DIK) kontaktira DIK Singapura, Japana, Francuske, Amerike gdje sam boravio. Slažem se s ocjenama NVO da je to jedna politička farsa. Interesantno je da su tu samo dva kandidata. Mnogo puta sam odgovorio na ovo, ne bih više ulazio u tu priču".

Spajić je dodao da je boravio u brojnim zemljama, ali da nije imao prebivalište.

"Prebivalište je namjeru stalnog boravka, a ja to nisam imao ni u jednoj državi osim u Crnoj Gori. Pokazao sam uvjerenje iz MUP, oni tvrde da je sve u redu".

Kazao je i da ga ne interesuje koje partije će podržati njegovu kandidaturu na predsjedničkim izborima.

"Iskreno me ne interesuje hoće li me podržati ove ili one partije, obraćamo se direktno građanima, te podrške ne fali. Niko od građana me ne pita ni za prebivlište, ni za bilo koju od tih tema. Interesuju ih plate, penzije... Oni su jako zadovoljni našim radom. Očekujem podršku Demokrata i GP URA, to je ono što članstvo Demokrata i GP URA traži. Očekujemo i podršku partija manje brojnih naroda. Isključujem kao moguću opciju da ne prođem u drugi krug predsjedničkih izbora. Naša vrata su otvorena za podršku sa svih strana, očekujem podršku sa svih strana", istakao je Spajić.