"Mislim da imamo najveću šansu da pobijedimo na predsjedničkim izborima", rekao je predsjednik Pokreta Evropa sad, Milojko Spajić, a prenio CdM.

Izvor: Bojan Gnjidic

“Ne bih se složio sa tim da su ingerencije predsjednika protokolarne i sužene. Slične stvari su mi govorili kada sam postajao ministar finansija, govorili su mi – bićeš običan računovođa, premlad si.. i vidite kakav je bio rezultat”, rekao je Spajić u emisiji “Argumenti” na TVCG.

Kazao je da misli da imaju “najveću šansu da pobijedimo”.

“Jako je bitno da Crna Gora ide u pravom pravcu, da ne dozvolimo da ponovo sklizne u 90-te”, kazao je Spajić.

“Evropa sad će definitivno odlučivati o tome ko će biti mandatar”

Lider Pokreta Evropa sad smatra da predsjednici nisu radili dobar posao.

“Vidimo u kakvoj smo situaciji, poslije Turske smo država koja je najduže u pregovorima sa Evropskom unijom”, dodao je Spajić.

Prema njegovim riječima, Evropa sad u budućnosti “će biti u parlamentu kao veliki činilac”.

“Evropa sad će definitivno odlučivati o tome ko će biti mandatar. Ne mora biti iz Evrope sad ali će biti konsultovan. Evropa sad će insistirati na tome da se “Evropa sad 2″ ispuni”, naglasio je Spajić. Podsjećamo, program “Evropa sad 2” podrazumijeva prosječne plate od 1.000 eura i minimalne penzije od 450 eura.

“MUP da utvrdi mogu li da budem kandidat biću, prihvatiću svaku odluku”

Na pitanje da se istog dana održavaju parlamentarni i predsjednički izbori, Spajić nije ubijeđen da bi tada odlučio da se kandiduje za predsjednika.

"Na pitanje da li ispunjava kriterijume da se kandiduje za predsjednika, Spajić odgovara da je MUP nadležna institucija u tom slučaju i da će prihvatiti njihovu odluku", piše CdM.

“Ispoštovaću svaku odluku institucija – ukoliko kažu da mogu da budem kandidat biću, ukoliko ne, ja ću takvu odluku prihvatiti”, rekao je Spajić na TVCG.

On je potom pročitao dokument koji, kako je citirao, “potvrđuje da Spajić Milojko ima prijavljeno prebivalište od 1987. do 2021.” bio je, kako kaže, u Pljevljima a od 2021. do 2023. u Podgorici.

Spajić nije želio da komentariše kandidaturu lidera DF-a Andrije Mandića.

“Ne bih se bavio političkom konkurencijom”, dodao je.

O koaliciji sa Demokratama: Kada partije prelaze cenzus nema potrebe da ulaze u predkoalicioni aranžman

Na pitanje da li su spremni da potpišu sporazum sa Demokratama da oni imaju nosioca liste za parlamentarne a da Spajića podrže za predsjedničke, lider Evrope sad smatra da bi koalicijom sa Demokratama “smanjili zbir procenata i smanjili čitav blok što je krucijalno”.

“Mislim da, kada partije prelaze cenzus, nema potrebe da ulaze u predkoalicioni aranžman. Mislim da treba da izađu pred građane sa čistom politikom… Koalicionim aranžmanima bi izgubili jednu jaku poruku građana”, dodao je on.

“Sa DPS-om i DF-om, ukoliko ne budemo morali, ne želimo da sarađujemo”

“Mislim da treba da bude cilj da partije koje grade slične ideologije treba u zbiru da imaju 51 odsto, da bi mogli da vršimo vlast bez destruktivnih elemenata i partija prošlosti. To su primarno DPS i DF. To su partije sa kojima, ukoliko ne budemo morali, ne želimo da sarađujemo”, naglasio je Spajić.

“Ubijeđen sam da će Demokrate i URA podržati našu kandidaturu”

Lider Evrope sad rekao je da ima intenzivnu komunikaciju sa liderom Demorkata Aleksom Bečićem i liderom URE Dritanom Abazovićem.

“Ubijeđen sam da će oni na kraju presjeći i podržati našu kandidaturu. To je zajednička i pobjednička kandidatura. Pozivamo i ostale pojedince i partije manje brojnih naroda da podrže našu kandidaturu”, poručio je Spajić.

Rekao je i da je ubijeđen da će proći u drugi krug, kao i da “ne može da zamisli takav scenario”.

"Poručio je da će se kao predsjednik boriti protiv svakog oblika diskriminacije", piše CdM.

"Na pitanje koje su im partije prihvatljivi partneri, Spajić je rekao da su to građanske partije i partije manje brojnih naroda", saopštava CdM.

“Mislim da postoje partije prošlosti koje zastupaju loše politike. Nadam se da će se te partije promijeniti, to su primarno lideri. Mislim da ima puno tu mladih i sjajnih ljudi koji mi se konstantno javljaju. Mislim da će naša kandidatura imati veliku podršku birača iz tih partija ui naadm se da će se te partije reformisati i doći mladi, pošteni ljudi. U ovom trenutku te partije nisu partneri”, kazao je Spajić aludirajući na DF i DPS.

Ukoliko bi morali da biraju između DPS-a i DF-a, Spajić kaže da nije strašno biti opozicija i ostaviti DPS-u i DF-u da se udruže.

“Sa ovakvim DPS-om i DF-om ne planiramo saradnju. Ukoliko oni promijene svoje politike… Vidjeli smo naznake DF-a koji je pokušao da prikaže da su prihvatili program Evrope sad… i da je DPS počeo da prihvata program Evropa sad za Crnu Goru. Pozdravljamo takve korake. Mislim da oni moraju da nastave mnogo odlučnije da se ponašaju da građanima dokažu da stvarno podržavaju dobre inicijatie i onda će biti apsolutno partneri”, kazao je lider Evrope sad.

Interesuje ga, kaže, suština tih politika.

“Ukoliko se poklapamo i imaju ljudske resurse da pokriju određene funkcije, apsolutno smo da oni budu zastupljeni u vlasti”, dodao je.