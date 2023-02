,,Crnogroski blok trebao bi građanima da ponudi nestranačkog kandidata koji je prepoznat po evropskim i građanskim vrijednostima", rekao je Raško Konjević.

Smatra da nijedan kandidat za predsjednika neće pobijediiti u prvom krugu i najavljuje da će na vanredne parlamentarne izbore ta partija izaći samostalno.

Kada je riječ o kandidatima za sudije Ustavnog suda SDP neće podržati, prema riječima Konjevića, kandidatkinje Momirku Tešić i Draganu Đuranović.

“Nećemo podržati kandidatkinju Tešić iz profesionalnih razloga jer smatramo da njen prethodni rad ne zaslužuje da dobije određenu vrstu unapređenja i bude član najznačajnijeg suda, sastava pravne aristrokratije. Od ljudi koji svojim biografijama garantuju da mogu da budu sudije podržaćemo gospođu Armenko jer mislimo da zaslužuje i da je riječ o najboljem kandidatu. Ona svojom biografijom, stručnim radom i usavršavanjem zaslužuje da bude sudija Ustavnog suda”, istakao je Konjević, saopštava Gradski portal.

Kada je riječ o kandidatkinji Đuranović u SDP-u smatraju da ‘nije dobro izabrati kandidata koji neće moći da ispuni ni blizu polovine mandata, jer će ona za najdalje godinu ipo ili dvije po zakonu otići u penziju.

“Trebao je neko mlađi sa odgovarajućim referencama i barem dužim mandatom od polovine iz sastava od 28 kandidatada bude izabran. Bivša sutkinja Đuranović je imala i određenu vrstu negativne prezentacije jer je tokom salušanja apostrofila svoju partijsku pripadnost. Ja sam rekao da je ovo greška što je uradila ali to ne umanjuje njeno profesionalno znanje koje mi ne sporimo”, kazao je Konjević, prenosi Gradski portal.

Nije ga, kaže, iznenadilo predstavljanje kandidata za predsjednika.

“Imaćemo bojim se kratku kampanju. Riječ je o politički značajnoj funkciji. Vjerujem da će Crna Gora dobiti predsjednika koji bi bespogovorno branio ustavna načela i dostignuća koja su važna za crnogorske građane, njenu građansku, evropsku i sekularnu orjentaciju. Ne očekujem da će u prvom krugu biti izabran kandidat bilo kojeg pola ili partije za predsjednika države”, rekao je Konjević.

Kandidovanje Andrije Mandića, dodaje, nije uzročno posredično vezano za kandidovanje Mila Đukanovića već je riječ o političkom spinovanju.

Odgovor na pitanje zašto još nema kandidata za proevropski blok, koje pripada i SDP, Konjević kaže da teško može dati.

“Imali smo jedan razgovor i očekujemo još jedan u narednih dva tri dana. Očekujem da to bude i finalni razgovor. Jedna opcija je da će više političkih subjekata imati svoje partijske kandidata i ne mislim da bi to bilo ništa tragično. Ili da se dogovorimo da imamo kandidata kojeg neće politički život ovih političkih partija, a sve partije to imaju, opterećivati. Mislimo da bi bilo dobro da crnogorskim građanima ponudimo nestranačkog kandidata koji je prepoznat po ovim vrijednostima, evropskim, građanskim, euroatlanske orjentacije i vrijednosti. Potrebno nam je političko osvježenje i uvažavam da druge kolege misle drugačije. Treba voditi računa o biračima svih partija, mislim da bi nestranačkim kandidatom mogli da nađemo najmanji zajednički sadržalac”, istakao je Konjević.

Predsjednički izbori su, smatra, mnogo neizvjesniji od parlamentarnih.

“Kod predsjedničkih izbora je sve individualno. Nezamisliva je situacija da bilo ko ko dijeli vrijednosti SDP-a glasa za Andriju Mandića. To je prosto nezamislivo”, zaključio je Konjević, piše Gradski portal.