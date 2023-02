Ranko Krivokapić, bivši ministar vanjskih poslova, saslušan je jutros u Osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru sa bivšim ministrom odbrane Raškom Konjevićem zbog postavljanja spomen ploče na vojnom objektu u Morinju.

Izvor: MONDO/Anto Baković

,,Bilo ih je i ranije, da nikog ne bih abolirao, ali sad su se intenzivirali i nažalost dio su one politike zaustavljanja Crne Gore na putu evropskih integracija koji je dobio jasan iskaz u prijetnji EU i potpunog zamrzavanja našeg evropskog puta, što će direktno platiti građani Crne Gore i moralno, što je vrlo važno, u slučaju Morinja. Jedno društvo koje tako gubi svoje moralne kompase, onda gubi i bilo kakvu osnov za normalnost, napredak i razvoj", kazao je Krivokapić nakon saslušanja, kako saopštava Pobjeda.

Osim krivičnih prijava, koju je protiv dvojice bivših ministara podnijela Inspekcija za zaštitu kulturnih dobara, Opštini Kotor je naloženo da ukloni spomen ploču, što se do sada nije desilo, jer nadležne opštinske službe ne mogu da pristupe u posjed vojnog objekta u Morinju i izvrše uklanjanje spomen ploče.

Spomen-ploču u znak sjećanja na zatočene u logoru Morinj 10. oktobra prošle godine svečano su otkrili crnogorski ministari odbrane i vanjskih poslova, Raško Konjević i Ranko Krivokapić sa hrvatskim zvaničnicima, ministrom vanjskih poslova Gordanom Grlićem Radmanom i ministrom odbrane Hrvatske Tomom Medvedom

Dvojica bivših ministara tvrde da prilikom postavljanja spomen-ploče nije prekršen nijedan zakon, jer je ona postavljena u skladu sa Zakonom o odbrani i Vojsci koji precizira da svim pokretnim i nepokretnim stvarima u okviru vojnog objekta upravlja isključivo Ministarstvo odbrane, uključujući i urbanistička rješenja na imovini VCG, odnosno njenom objektu.

Krivokapić je kazao da je inspekcija koja je podnijela krivičnu prijavu nenadležna za vojni objekat u koji je postavljena spomen ploča.

,,Ponoviću ono što smo više puta rekli, mi smo ispunjavali program Vlade Crne Gore, radili smo ono što je obaveza na evropskim integracijama Crne Gore i što su osnovne ustavne odredbe. Podsjetiću da je to vrlo važna odredba u Ustavu Crne Gore u preambuli, kao vrjednosna odredba, evroatlanske integracije Crne Gore. Bez suočavanja sa prošlošću nema našeg evroatlanskog puta. Ne samo Hrvatska, već i druge članice traže to od nas. Ta spomen ploča je logičan iskaz naše, moralne, političke, a i pravne obaveze, imajući u vidu presude suda u Hagu za zločine počinjene na prostoru bivše Jugoslavije, koji je jasno locirao uduženi zločinači projekat i velikosrpstvo kao njegovu ideolšku osnovu", kazao je Krivokapić, prenosi Pobjeda.

U prilog tvrdnji da je ovaj slučaj politički motivisan, Krivokapić navodi da je u Morinju svojevremeno organizovan protest i prije nego se inspekcija obratila ministarstvima povodom postavljanja ploče.

,,I to samo pokazuje da je u pitanju politički motiv. Razumijem tu politiku, nije nepoznata, ta politika je i dovela do toga da Crna Gora plaća odštetu žrtvama iz Morinja, da Crna Gora treba da se stidi zbog tih djela i da su četvorica kažnjena zbog tih zločina. To je nastavak te politike, a ona ima svoj iskaz kroz ponašanje lokalne samouprave", zaključio je Krivokapić, saopštava Pobjeda.