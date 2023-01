Prvo su se brojale sedmice ponavljanja izbora u Šavniku i stiglo se do broja devet. Sada se broje sedmice neodržavanja ponovljenog glasanja na preostala dva biračka mjesta, zgrada SO Šavnik i selo Kruševice, i stiglo se do broja pet.

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević

Tako ni ove nedjelje neće biti održano glasanje, a kako je kazao predsjednik Opštinske izborne komisije (OIK) Dušan Radanović, članovi OIK-a ni ove sedmice, kao i prethodne četiri, nijesu uspjeli da se usaglase oko održavanja izbora, pišu Vijesti.

"I ovoga puta četiri člana su glasala da se izbori održe 29. januara, dok su preostala četiri člana bila uzdržana", kazao je Radanović.

Na preostala dva biračka mjesta pravo glasa ima 541. birač.

Razlog ponavljanja izbora su incidenti i veći broj nepravilnosti koji su tokom devet nedjelja prošle godine, počev od 23. oktobra, obilježili izbore u toj poddurmitorskoj varoši.

Na 21. biračkom mjestu glasao je 1.231 birač od 1.968. Prema dosadašnjim rezultatima, opozicione koalicije imaju 121 glas više u odnosu na vladajući DPS-SD.