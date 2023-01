Mandatar potvrdio da je plan da se sve završi do 20. januara, a ima poruku i za međunarodnu zajednicu koja se protivi takvoj vladi.

Izvor: MONDO/Gordana Bojanić

Sastanak lidera parlamentarne većine na kojem će se razgovarati o sastavu nove vlade, ali i dinamici njenog formiranja, biće održan u srijedu, 4. januara, najavio je mandatar Miodrag Lekić.

On je Televiziji Vijesti kazao da je primio k znanju javno izrečene zahtjeve određenih stranaka i lidera i poručio da će nova vlada biti ozbiljna, ili je neće biti. Potvrdio je da je plan da se sve završi do 20. januara i ima poruku i za međunarodnu zajednicu koja se protivi takvoj vladi.

“Mi ćemo imati sastanak prvog radnog dana, to je preksjutra, srijeda, kada ćemo nastaviti temu dinamike sastavljanja vlade, odluke i, naravno, personalna rješenja. Nema puno vremena i u tom smislu jeste plan da se negdje do 20. januara, iako je to relativno malo vremena, da se u tom roku sve obavi, naravno kroz legalne procedure i demokratske odluke”, kazao je Lekić.

A već javno iznesen zahtjev lidera Pokreta za promjene Nebojše Medojevića da bude potpredsjdnik Vlade zadužen za reformu sektora bezbjednosti s jedne, i stav Građanskog pokreta URA da ta oblast pripada toj partiji, - Lekić ovako doživljava...

“Svi koji čine parlamentarnu većinu legitimno saopštavaju zahtjeve i stavove i ja nemam nikakav apriori negativan stav, ali ćemo odučivati kada dođe na red ta tema. Primili smo k znanju te izjave i sada predstoji da se problem razriješi dogovorom, nekim konsenzusom, sporazumom. Ja sad ne mogu da projektujem što će biti, ono što znam pouzdano je da će i ovaj postupak, a i moguća vlada, biti ili ozbiljna, ili je neće biti”.

Načelna saglasnost iz septembra – da bi po polovina mjesta u vladi trebalo da pripadne URI i SNP-u s jedne, i DF-u i Demokratama sa druge strane, osnova je za traženje konačnog rješenja.

“Legitimni zahtjevi stranaka i sagledavanje cjeline i opšteg interesa - u kombinaciji ta dva elementa će biti sastavljena nova vlada”, dodaje Lekić.

A biće sastavljena u Crnoj Gori, na principima demokratije, koji važe za zemlje iz kojih stižu određene kritike i sugestije, jasan je Lekić.

“Ne prihvatamo kolonijalni status, ako neko to misli. Evo na primjer, bila je jedna posjeta dva predstavnika ministara inostranih poslova Slovenije i Austrije, i to apsolutno zaslužuje pažnju, da se konsultuju sve poruke i one će, bez sumnje biti i korisne. Ali meni ne pada na pamet sada da ja proučavam da li farmaceutski pogon slovenačke države u Rusiji, koji je visoko profitabilan, kako on posluje... Ne pada mi na pamet da razmišljam da je prije nekoliko godina bivša ministarka inostranih poslova Austrije na svoje vjenčanje pozvala Vladimira Putina, koji je i bio prisutan. To je stvar tih zemalja. Prema tome, i te zemlje treba da isto obrate pažnju da će se o sastavljanju vlade u Crnoj Gori odlučivati u Crnoj Gori, prema demokratskim postupcima”, poručio je Lekić.

Mandatar napominje da se većina koja će činiti novu vladu sporazumom obavezala na posvećenost evropskim integracijama, regionalnoj saradnji i poštovanju svih preuzetih međunarodnih obaveza i poručuje da će njen cilj biti da konsoliduje institucije i ne dozvoli njihovu blokadu. Upitan da li bi nova vlada mogla da traje do kraja mandata, Lekić odgovara:

"Izbori mogu biti i ranije, tako da formiranje vlade apsolutno ne negira mogućnost prijevremenih izbora, ako treba i vrlo brzo."