Kraj je godine i vrijeme je da se sumiraju rezultati i predstavljaju novi planovi, poručio je Ivan Vuković.

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević

“Ali, svjesni smo situacije u kojoj se nalazimo nakon lokalnih izbora čiji je ishod jasan ali zbog situacije koju imamo sa Ustavnim sudom još nije došlo do konstituisanja vlasti”, napominje Vuković, prenosi Antena M.

Svjedoči se, kaže, intenzivnim napadima na predstavnike uprave Glavnog grada. A u međuvremenu se, ističe, desilo usvajanje izmjene dopuna Zakona o lokalnoj samupravi što je okarakterisao kao nastavak anticivilizacijskog djelovanja.

“U suštini, na taj način, stvaraju se pretpostavke za pučističko preuzimanje vlasti. Treba da ukažemo na sve potencijalne rizike i opasnosti i posljedice koje je uslediti nakon stupanja zakona na snagu”, ističe Vuković.

“Kada zakon stupi na snagu, a moje očekivanje je da će se to desiti do kraja godine, grupi građana de facto se daje mogućnost da zamijene Skupštinu Glavnog grada. Do kraja januara, imaćemo situaciju da pet ili šest ljudi u Podgorici odlučuju o imovini Glavnog grada, o novcu a radi se o iznosu 106 miliona eura i to je vrlo opasna stvar. Moguće je zamisliti istu situaciju na državnom nivou”, naglašava Vuković, prenosi Antena M.

Skupština Glavnog grada, napominje, ima pravo i obavezu da obavlja svoju dužnost dok vlast ne preuzme neko drugi.

“Čuje se teza da mi uzurpiramo vlast. Podsjećam da nije moguće, osim na bazi kršenja Ustava, konstituisati novu vlast. Vjerujem da smo tu osnovnu lekciju svi naučili. Rezultate nije moguće proglasiti dok Ustavni sud ne donese odluku o žalbama”, ukazuje Vuković.

Podsjeća i da se specijalni tužilac Vukas Radonjić oglasio i našao za shodno da podsjeti na ono što su odredbe zakona.