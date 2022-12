Sjednica Vlade je u toku.

Ministar finansija Aleksandar Damjanović danas je kazao da je namjera da se kupe akcije Luke Bar.

“Da se obezbijedi nivo vlasništva koji bi nam omogućio donošenje strateških odluka. Smatramo da je od vitalnog nacionalnog interesa da se pristupi kupovini akcija”, poručio je Damjanović, prenosi CdM.

Premijer Dritan Abazović je kazao da je pitanje kupovine akcija Luke Bar nešto super značajno i spektakularno.

Damjanović je kazao da ako država ovo ne uradi, stvara se prostor da neko drugi uskoči i za vijeke vjekova državu uhvati za vrat.

“Možda je i to nekome cilj. Sad se dovodi u pitanje ova odluka kroz stavove koji ne stoje”, kazao je on, navodi CdM.

Premijer Abazović je dodao da je kupovina akcija Luke Bar je najbolji posao za državu.

“Ako dođemo do dvoje trećine akcija, one u narednom periodu mogu da vrijede samo više. Ovo je prva akcija a druga je kupovina akcija Port of Adria”, naglasio je na sjednici Vlade, saopštava CdM.

Abazović je dodao i da su ljudi bili skeptični i kada je bila u pitanju Željezara.

”Kupovinom Željezare smo kupili pola Nikšića i vratili u vlasništvo Crne Gore. Napravili smo posao decenije. Sad treba investitati i uvećavati državni kapital”, napomenuo je on.

Predstavnik Ministarstva kapitalnih investicija Admir Šahmanović kazao je kako oni izražavaju rezervu prema tome.

“Obrazloženje da je to nužno kako bi se pokrenuo postupak restrukturiranja koji bi doveo do spajanja Luke Bar i Port of Adria nije održivo”, kazao je on.

Napomenuo je da postojećih 54 odsto garantuje ista prava kao i 70 odsto.

“Molimo da tih sedam miliona utrošimo bolje, ionako su nam javne finansije u problemu. Imaćemo problem sa Barskom plovidbom, možda da se više fokusiramo na to”, naglasio je Šahmanović, piše CdM.

Vlada bi, podsjetimo, uskoro trebalo da otkupi dio akcija Luke Bar u namjeri da stekne dvotrećinsko vlasništvo kako bi bila u situaciji da donosi strateške odluke.

Abazović je istakao i da će Vlada riješiti još jedan gorući problem, nakon Željezare, a to je pitanje Bolnice Meljine. Nada se da će uskoro riješiti i pitanje Plantaža.

Prema riječima ministra poljoprivrede Vladimira Jokovića, Crna Gora je u prilici da sljedeće godine iz fondova EU povuče 23 miliona eura za projekte iz te oblasti.

"Kada je riječ o Odluci o izmjenama i dopunama restriktivnih mjera utvrđenih odlukama Savjeta EU u odnosu na djelovanja koja ugrožavaju suverenitet i teritorijalni integritet Ukrajine, Abazović je kazao da je crnogorska spoljna politika stoprocentno usklađena sa EU", zaključuje CdM.