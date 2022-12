Potpredsjednica Skupštine i funkcionerka PzP Branka Bošnjak, izjavila je danas na sjednici parlamenta da su pojedini bivši državni i javni funkcioneri više puta dobijali od države stanove i kredite.

Izvor: yooutube/screenshoot/Pokret za promjene

Ona je tokom rasprave o izmjenama Zakona o održavanju stambenih zgrada, koje je ona predložila, navela da se u tom zakonu kriju odredbe koje su doprinijele da državni i javni funkcioneri dobijaju kredite i stanove bez oglašavanja.

"Imajući u vidu da sad Vlada pravi otklon prema ovim odredbama, smatrala sam da ih treba izbrisati i da ne postoji pravni osnov da se iza lica javnosti, bez oglašavanja, privilegovana lica nagrađuju stanovi i kreditima. U obavezi smo da glasamo za ovo rješenje. Ako postoji potreba, ovo pitanje treba pravno urediti na drugačiji način, da bude transparentno i da svi mogu da se prijave, a ne da bude kao do sada da se milioni ulažu u kredite i stanove onima koji imaju riješeno stambeno pitanje. Toliko je nepravde bilo u tim procesima, a u prilog tome govori i činjenica da je arhiva u vezi toga uništena nakon promjene vlasti, što znači da je riječ o nelegalnim poslovima", istakla je Bošnjak, prenose Vijesti.

Komentarišući predmet koji je Specijalno državno tužilaštvo (SDT) formiralo o radu Komisije za stambena pitanja Vlade, ona je kazala da joj je žao što u predmet nisu uključena pojedina lica.

"Nisu uključeni predsjednici tih komisija, kao Slavoljub Stijepović, koji je dodijelio veliki broj stanova i kredita. Trebalo je istražiti sve, a ne samo zadnja dva ciklusa dodjele stanova", dodala je.

Sjednici ne prisustvuju poslanici DPS-a, SDP-a i SD-a.

Bošnjak tvrdi da je bivši ministar Milutin Simović dobijao kredite "kako se valuta mijenjala".

"Preko dinara, marke, do eura, i to u visokim iznosima. Vidim da je čak i njegova supruga to dobila. To znači da su pojedini privilegovani ljudi više puta na ovaj način dobijali kredite i stanove. Moramo naći način da oni koji su dobili stanove i kredite obeštete državu, po tržišnoj cijeni, u razumnom roku... Pozivam poslanike da podrže ovo rješenje i da stanemo nakraj bahatom ponašanju onih koji misle da su zaslužili da i njihovim potomcima država riješi stambena pitanja, dok imamo veliki broj onih koji žive kao podstanari i ne mogu golu egzistenciju da riješe", poručila je ona, saopštavaju Vijesti.

Martinović: Zašto su pojedinci korumpirani - zato što ih je neko debelo zadužio

Poslanik Demokrata Vladimir Martinović, rekao je, kao izvjestilac Zakonodavnog odbora o predloženim izmjenama, da je crnogorsko društvo sazrelo da stane na put zloupotrebama sa dodjelom stanova i kredita.

"Sazrelo je vrijeme da danas ovakve slučajeve imamo procesuirane i da dobiju pravni epilog. Niko od nas u Demokratama nije osudio nikoga unaprijed. Za to treba da služe sudovi. Ali da budu nezavisni, a ne kao što su neke sudije stale da budu posljednja linija odbrane kriminala... Imamo zabrinjavajuće podatke - kako je moguće da su neki dobijali stanove ili kredite po više puta? I onda neko postavi pitanje zašto su oni ili njihova djeca bili korumpirani. Zašto - zato što ih je neko debelo zadužio. Pomogao, dok je sirotinja grcala u dugovima, stambenim kreditima...", dodao je.

Martinović je, između ostalog, rekao da smatra da ne postoji uticaj na glavnog specijalnog tužioca (GST) Vladimira Novovića.

"Izabrali smo profesionalan Tužilački savjet i imamo profesionalnog GST-a. On treba da radi u skladu sa zakonom, i u svemo što vidimo, on radi i postupa tako. Mi ga ohrabrujemo da tako nastavi. Dosta je bilo da se od novca građana dobijaju stanovi i krediti", naglasio je.

Božović: Metar kvadratni mjerna jedinica takozvanog patriotizma

Poslanica Demokratskog fronta (DF) Jelena Božović, ocijenila je da se u tri člana aktuelnog Zakona o održavanju stambenih zgrada krije mogućnost da pojedinci na tajan i netransparentan način sebi i lojalnim članovi njihovih partija dodjeljuju stanove i kredite.

"Takozvani patriotizam o kojem toliko govore članovi bivšeg režima ima svoju jedinicu mjere, a to je metar kvadratni. Toliko vole svoju državu, da su sebi obezbijedili stotine kvadrata stambenih i poslovnih prostora. To je lažna ljubav prema državi. No, nema bježanja. Svako će morati da odgovara za kriminal i zloupotrebu funkcija. Za deset godina vlasti Demokratske partije socijalista (DPS) iz budžeta za stanove utrošeno je 25 miliona eura za rješavanje stambenih pitanja 175 funkcionera i 405 nižih činovnika. Samo u tehničkom mandatu Vlade Duška Markovićam podijeljeno je 119 stanova. Među njima su gotovo svi bivši ministri i poslanici DPS-a", navela je.

Paunović: Stambena pitanja rješavana podobnima

Poslanica Socijalističke narodne partije (SNP) Milosava Paunović, pitala je kakva pravna logika da se u Zakona o održavanju stambenih zgrada nađu tri člna koja regulišu rješavanje stambenih pitanja. Tvrdi da pravna logika za to ne postoji.

"Nema je, ali ima i te kako praktične loigike, jer se na ovaj način provuklo u praksi rješavanje stambenih pitanja onima koji su u praksi podobni službenici. Što je veći broj kvadrata, to su veći patriotizam i ljubav prema državi. I sad nas ti likovi, koji su zlouoptrijebili prava, uče demokratiji i uče nas da smo radili protiv Crne Gore. Biće da su je oni doveli dovde...", rekla je.

Bogdanović: 25 miliona za domove partijskih i javnih funkcionera

Boris Bogdanović (Demokrate) rekao je da je za deset godina 25 miliona eura iz budžeta potrošeno za domove partijskih i javnih funkcionera kojima je poklonjeno 20.000 metara kvadratnih prostora.

"Umjesto da danas raspravljamo o domovima za mlade bračne parove, o domovima za djecu, mi danas raspravljamo o krađi domova jer je bivši reži umjesto unesrećenima dao podobnima", kazao je Bogdanović, pišu Vijesti.

Naveo je da je riječ o takvoj kvadraturi da se može izgraditi čitavo jedno naselje u Podgorici.

"Bivši režim je bio najveća agencija za nekretnine u Crnoj Gori a možda i šire, ali i najgora. Zamislite tu drskost da sebi poklone čitavo jedno naselje i da u tom stambenom bloku kvadrat plaćaju po cijeni od 139 eura. To je odićčna cijena, ali nije bila dostupna svima, već samo podobnima".

Naveo je primjer bivše predsjednice Vrhovnog suda Vesne Medenice koja je od Vladine Komisije za stambena pitanja tražila 30 hiljada za adaptaciju stambenog prostora, a Vladina Komisjia je sama procijenila da njoj to nije dovoljno već joj je dala 40 hiljada eura.

"Je li vam se ikada desilo da od neke državne komisije tražite hiljadu eura, a oni vam kažu evo vam 1.333 eura? Naravno da nije....Kako dobra komisijia, savršena, komisija koja misli umjesto vas. Sjajna logika, sjajna matematika. 'Mama justicija' je u momentu kada je tražila 30 hiljada eura znala da mora da vrati osam hiljada eura. To je znala i Vladina Komisija, ali da ne bi vratila, Komisija joj je rekla evo ti još deset hiljada. Da od deset hiljada vrati osam hiljada i još dvije hiljade strpa u džep...Najbolji kredit 'na svijet", prenose Vijesti.

Podsjeća da je dvije godine nakon toga Medenica poklonila stan od 80 kvadrata svojoj ćerki i ne bi bilo ništa sporno da taj stan nije dobila od Vladine komisije.

"Kao u društvenoj igri monopol, podižete i pomjerate kućice. Pomjerate i podižete nove. To više ni Bog ne može ispratiti. Ali evo da ispratimo devet javnih funkcionera bivšeg režima, koji dobijaju stambeni prostor od 833 metra kvadrata i to plaćaju 113 hiljada eura. Vi građani za 113 hiljada možete da kupite stan od 70 do 80 metara kvadratnih".

Dodao je da je jedan od ovih devet od komisije dobio 62 kvadrata i platio ga 6,2 hiljade eura.

"I bilo mu prosto da ga poslije nije prodao i zaradio 62 hiljada eura. Je li to bio državni biznis ili državna mafija? Kada se već busa u patriotska prasa što to makar nije radio za državu, pa da država zaradi deset puta više? Ovo nije samo državna afera, nego klasični državni hit jer su bivši funkcioneri možda i sadašnji, faktički ukrali čitavo jedno podgoričko naselje. Pravda je počela i uskotro će biti kuc, kuc imamo pitanja za vas".

Kazao je da su Demokrate podnijele amandmane na Zakon o budžetu za narednu godinu kojima je zabranjena dodjela stanova ministrima, poslanicima i članovima vlade.

Radulović: Stanove treba svako da kupuje od svojih plata

Branko Radulović (PzP) kazao je da se mogao davno usvojiti zakon o preispitivanju imovine.

"Vidim da ministar prihvata viting, što odavno predlažem, prihvataju i druge političke partije. Ako nema paketa za svu ovu tranziciju, neću da glasam za parcijalno i nekvalitetno rješenje kao što imam ocjećaj da će biti ovaj zakon o preispitivanju imvoune. Hoću da se preispita lopovluk od 9-ih, da se građanima vrati sve", poručio je Radulović.

Kazao je da njegovi članovi prolaze kroz golgotu, a nijesu dobili nijedan euro od države, niti jedan kvadrat.

"Gnusne neistine su iznijete o mojoj porodici. Kunem se u sve da nikada ni ja niti moj porod, niti porod moga oca, nije dobio nijedan kvadrat od ove države, niti jedan euro".

Kazao je da stanove treba svako da kupuje od svojih plata, a ako je neko vrhunski ljekar, vrhunski profesor treba mu dati dobru platu.

Komentarišući napad na Milana Kneževića kazao je da je to više nedopustivo, da je stanje anarhije gdje svako daje sebi za pravo da sudi, presuđuje i napada.

"Mora da zna da je ovo Crna Gora i da kod nas još stanuje ono čuvanje obraza...Samo se dijelimo na lopove i poštene i to svako treba da zna", poručio je, zaključuju Vijesti.