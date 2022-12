Premijer Dritan Abazović pozvao je Administrativni odbor i Skupštinu Crne Gore da što prije odluče o imunitetu poslanika koji se sumnjiče da su, kao članovi Komisije za stambena pitanja, zloupotrijebili službeni položaj.

Specijalno državno tužilaštvo (SDT) je u utorak zatražilo skidanje imuniteta poslanicima Dragici Sekulić, Predragu Boškoviću, Suzani Pribilović, Ivanu Brajoviću i Damiru Šehoviću zbog sumnje da su, kao članovi Komisije, zloupotrijebili službeni položaj prilikom rješavanja stambenih potreba funkcionera Vlade od 2016. do 2020. godine.

Abazović je novinarima u Briselu, gdje je boravio na Evropskom molitvenom doručku, rekao da pozdravlja akciju SDT-a.

“Vidjećemo šta će se desiti, to je krivična prijava koju smo podnijeli sredinom oktobra. Za studenta prava prve godine, taj slučaj bi bio vrlo jednostavan”, rekao je Abazović.

On je kazao da nije vrštio pritisak ni na koga.

“Ja sam se čudio što oni ne reaguju do sada, ali vjerovatno imaju svoju agendu i neka rade onako kako misle da treba. Ruka pravde možda nije toliko efikasna zbog političkih okova ali ne može da se zaustavi”, naveo je Abazović.

On je rekao da bi volio da dođe do presuda što prije, ne zbog revanšizma, već da bi se naplatila šteta.

“Pozivam Administrativni odbor i Skupštinu Crne Gore da što prije odluče o imunitetima poslanika, neka svakog stigne ruka pravde”, kazao je Abazović.

Govoreći o evropskim integracijama, Abazović je rekao da se danas u Briselu čulo da zemlje regiona moraju da urade “domaći zadatak” ali i da Evropska unija mora snažnije da šalje poruke o otvorenim vratima.

“Dobro je da se održao samit u Tirani, bili su skoro svi lideri iz EU i to je poruka da Zapadni Balkan ima svoje mjesto u velikoj evropskoj porodici”, rekao je Abazović.

Upitan kako će se Građanski pokret URA odrediti ukoliko Venecijanska komsija da negativno mišljenje o Zakonu o predsjedniku, on je odgovorio da će se izborom sudija Ustavnog suda dobiti institucija koja će moći da provjeri svaki akt, uključujući i taj zakon.

“Venecijanska i Evropska komisija, i bilo koji drugi kredibilni partner, mogu da daju sugestiju, savjet, analizu, da ukažu na eventualne manjkavosti, ali jedina institucija koja može kredibilno da utiče na odluku vezano za poštovanje Ustava je Ustavni sud Crne Gore”, kazao je Abazović.

Na pitanje kako komentariše ostavke državnih sekretara iz Socijaldemokratske partije na te funkcije u Vladi Crne Gore, on je kazao da se čudi što do toga nije došlo ranije, "s obzirom na to da su kolege iz SDP-a smijenjene prije lokalnih izbora".

“Vlada lakše i mnogo bolje funkcioniše bez elemenata koji ne žele dobro Crnoj Gori, koji ne žele da budu dio tima, niti da pomažu zemlji u ovim prilično složenim vremenima. Ne bih rekao da je bilo koja ostavka umanjila efikasnost Vlade”, kazao je Abazović.