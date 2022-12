U toku je sjednica Izborne komisije (IK) Glavnog grada na čijem su dnevnom redu tri prigovora koja je IK ranije dobio, a koje su uložili birači.

Članovima IK-a je dostavljeno i upustvo Državne izborne komisije (DIK) po pitanju proglašenja konačnih rezultata izbora.

Predsjednik IK Veselin Vukčević kazao je da je u odnosu na sjednicu od 15. novembra, kad je trebalo da se razmatraju tri neblagovremeno pristigla prigovora, imaju jedan novi momenat.

"Dobili smo rješenja od Državne izborne komisije (DIK) kojima je usvojen prigovor Luke Krgovića i Zorana Mustura, i dat nalog IK-u da donese rješenje po Zakonu o izboru odbornika i poslanika. U skladu s tim nalogom, sazvao sam sjednicu, kako bi o prigovorima donijeli odgovarajuće akte", rekao je Vukčević, prenose Vijesti.

Član IK Nikola Terzić kazao je da traži da se vođenje i organizovanje zapisnika prepusti sekretaru IK (Vladimiru Vujoviću), pošto tako glasi norma Poslovnika (o radu IK-a).

"Pošto je nedvosmisleno da je rješenje DIK-a vratilo postupak tamo gdje je stalo - prvo ste rekli da zaključujete sjednicu, a onda ste zakazali nastavak, i time potvrdili da smo u pravu. Tražim da se uvede nova tačka dnevna reda - da IK postupi po ovlašćenju IK od 1. 12. 2022. Molim da se izjasnimo o ovom predlogu", rekao je Terzić, pišu Vijesti.

Vukčević je pitao Terzića može li da kaže kako planira da dopuni dnevni red.

"Juče je bio dobar dan. Dvije dobre vijesti smo čuli. Jedna je stigla iz DIK-a i glasila je da je DIK proglasio konačne rezultate izbora. Vjerujete da sam to dočekao s radošću, da se stavi tačka na ovu priču i da vi onda svoje resusre i kampanju usmjerite na nekog drugog. Drugu vijest sam čuo u jednoj televizijskoj emisiji na jednom mediju gdje su podnosioci krivične prijave protiv mene rekli da su spremni da povuku krivične prijave ako ja budem postapao kako oni budu mislili. Poslije par sati prva vijest je, nakon izlaganja predsjednika DIK-a Nikole Mugoše - vidio sam da sam se rano obradovao i da nema konačnih rezultata. Što se tiče druge, na ovima je da to podnesu...", rekao je Vukčević, navode Vijesti.

Dodao je dda je u skladu sa članom 21 Zakona o izboru odbornika i poslanika organi za sporovođenje izbora, IK odlučuju većinom glasova članova.

"Ista odredba je i u Poslovniku. Tvrdim da vi nemate sedam glasova za donošenje takve odluke. Pokazujete nestrpljenje i sklonost ka kršenuju zakona. Po sili zakona prestaje mandat članu IK-a s odborničke liste DF-a Marku Mihailoviću i vi nemate sedam glasova. On ne može da učestvuje u radu sjednice" kazao je Vukčević.

Terzić je Vukčeviću odgovorio da mu je žao što nije započelo sjednicu citiranjem rješenja DIK-a.

"Na pogrešan način tumačite zakon. Morali biste da znate da ne postoji po sili zakona procesuiranje odluke, već se donosi odluka pozivajući se na pravni osnov. Ako je to tako, to je vaš propust, zbog čega treba dodatno da položite račune javnosti, zašto ste to dopustili i iskoristili u ovom trenutku. Vraćam se na inicijalni predlog o kom moramo da se izjasnimo. Očekujem od ostalih članova IK-a da prekinu ovu agoniju... Glasaćemo i za vaše dopune, a vi stavite na dnevni red ovo što sam predložio", kazao je Terzić, zaključuju Vijesti.