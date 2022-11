U Crnoj Gori više nema privilegovanih i zaštićenih kao što je bilo punih trideset godina, kazao je premijer Dritan Abazović u intervjuu za Slobodnu Dalmaciju.

Izvor: MONDO / Mirela Ljumić

On je ponovio i da iza svakog nacionalizma u Crnoj Gori stoji korupcija.

"Nismo ni na pola ustavnog mandata, a u ove dvije godine pale su već dvije vlade. Ipak, postignut je u tom periodu jedan važan cilj. Crna Gora je država gdje su svi subjekti važni - od svakog građanina, preko najmanje stranke do velikih subjekata", rekao je Abazović.

Dodao je i da sada nema više prevlast niti jedne stranke, i da se sada svi moraju dogovarati i pronalaziti rješenja bez obzira na političke razlike, prenose Vijesti.

"Desnica koja je zagovarala podjele slabi. Borimo se da Crna Gora bude evropska, ekološka, tolerantna, napredna ili podijeljena sa antagonizmima, atavizmima, kriminalom i korupcijom. Ja mislim da smo na dobrom putu da izgradimo put kojim Crna Gora više ne bi bila zarobljena država, a za demokratiju manje je bitno koja stranka će imati manjinu ili većinu, ako tako svojim glasom odluče njeni građani".

Govoreći o sprečavanju šverca cigareta, Abazović je istakao da je u toj borbi bilo ključno da se donese Zakon o državnom tužilaštvu.

"Mnogi visoki funkcioneri Uprave policije ili Agencije za nacionalnu bezbjednost su uhapšeni, uhapšena je i Vesna Medenica, bivša predsjednica Vrhovnog suda, koja je donedavno bila u zatvoru, u zatvoru se sada nalazi donedavni predsjednik Privrednog suda Blažo Jovanović i mnogi drugi. Oni su bili izvan zakona, a sami su bili zakon. Udarili smo hobotnicu u glavu i ne siječemo joj samo krakove i na tome moramo istrajati, nezavisno od toga ko je na vlasti".

Abazović je rekao i da je dolaskom Vladimira Novovića na čelo Specijalnog državnog tužilaštva i troje njegovih kolega "napravljeno puno u borbi protiv mafijaških struktura", prenose Vijesti.

"Mnogi me, pa eto i vi, pitaju zašto nismo uhapsili i Mila Đukanovića, tada premijera, a sadašnjeg predsjednika Crne Gore? Ja s ove pozicije premijera moram biti ozbiljan i prepustiti onima koji su za to zaduženi da svoj posao rade na osnovu dobijenih činjenica i podataka, a ne na osnovu priča".

Komentarišući to što je njegovoj Vladi izglasano nepovjerenje, Abazović je podsjetio da je za njen izbor u aprilu glasalo 45 poslanika, a da je za njen opoziv bilo pet poslanika više.

"To se dogodilo jer su Đukanović i njegov DPS brzo promijenili mišljenje, valjda je Đukanović mislio da ćemo mi posustati u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije i da ćemo ih nekako zaštititi. Nakon toga su iz DPS-a bili protiv potpisivanja temeljnog ugovora sa Srpskom pravoslavnom crkvom, a taj dokument u kojem je regulisan pravni okvir za sve vjerske zajednice postoji od 2002. godine. Ključ pada moje vlade u avgustu je borba protiv šverca cigareta i to je glavni razlog. To je Milo Đukanović i njegov DPS platio dva mjeseca kasnije jer su na lokalnim izborima doživjeli totalni krah, zapravo fijasko. Narod se ne može varati godinama, a pogotovo ga sada ne može prevariti kada su demokratski odnosi i pluralizam daleko razvijeniji nego prije. Sada postoje dva scenarija za izbor nove vlade, a ne treba zaboraviti da Milo Đukanović, koji je sada predsjednik Crne Gore, daje mandat budućem premijeru"...

Premijer je naveo i da je za održavanje parlamentarnih izbora potrebno da bude izabran makar jedan sudija Ustavnog suda kako bi imali kvorum za odlučivanje, prenose Vijesti.

"Zato apelujem na sve stranke u Crnoj Gori da se dogovorimo bez novih izbora i što prije deblokiramo rad Ustavnog suda kako bi budući izbori bili uopšte mogući", rekao je, između ostalog, Abazović za Slobodnu Dalmaciju.