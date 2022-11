Policija ne može djelovati u punom kapacitetu bez adekvatne reakcije i pune podrške nadležnog državnog tužilaštva, poručio je ministar unutrašnjih poslova Filip Adžić.

Policija ne može djelovati u punom kapacitetu bez adekvatne reakcije i pune podrške nadležnog državnog tužilaštva, poručio je ministar unutrašnjih poslova Filip Adžić komentarišući dešavanja na lokalnim izborima u Šavniku. On je pojasnio da pripadnicima policije nije dozvoljen pristup biračkom mjestu dok traje glasanje, ističući da je “netačno i nekorektno odgovornost za nezakonito postupanje članova biračkog odbora i građana” adresirati na policijske službenike.

“Državno tužilaštvo mora da reaguje, radnjama iz svoje nadležnosti, te da u punoj saradnji sa policijom, preduzme sve zakonske-procesne radnje prema počiniocima krivičnih djela protiv izbornih prava, kao i sve raspoložive mjere radi suzbijanja vršenja ovih krivičnih djela, a koje mjere su predviđene ZKP-om, prije svega zadržavanje lica za koja postoji osnovana sumnja da su izvršili neko od krivičnih djela protiv izbornih prava, a zatim i davanjem predloga za pritvaranje ovih lica, ukoliko za takvim mjerama postoji potreba”, istakao je Adžić.

Sve navedeno, kako kaže, naglašavaju kako bi i Ministarstvu unutrašnjih poslova i Upravi policije “olakšali njihov dio posla”.

“Jer u slučaju postojanja krivičnih djela protiv izbornih prava i drugih krivičnih djela, pripadnici MUP/UP nemaju širok spektar ovlašćenja, kao što to ima državno tužilaštvo, te u skladu sa ZKP-om ovakve radnje spadaju isključivo u nadležnost tužilaštva, koje rukovodi istražnim postupkom i po čijim nalozima pripadnici UP postupaju, i to posebno po nalozima koji se odnose na zadržavanje osumnjičenih lica do 72 sata, koje je očito nužno u ovakvim situacijama”, naglasio je Adžić.

Prema njegovim riječima, građana i istine radi “moramo biti potpuno precizni i reći da shodno članu 71 Zakona o izboru odbornika i poslanika, pripadnicima policije nije dozvoljen pristup biračkom mjestu dok traje glasanje”, osim, ukazuje Adžić, kad predsjednik biračkog odbora, na osnovu prethodne saglasnosti biračkog odbora pozove pripadnike policije na dužnosti na biračko mjesto, ako je na tom biračkom mjestu narušen red i mir.

“Bez obzira što pripadnici policije u povećanom broju i vrlo marljivo prate izborni dan i održavaju red i mir, njihove zakonske mogućnosti da zaustave prekidanje glasanja ne postoje. Nakon prijave problema od strane biračkog odbora pripadnici policije su svakog puta ekspresno reagovali i protiv lica koja su onemogućila glasanje podnosili krivične prijave”, istakao je ministar unutrašnjih poslova.

On je rekao da je zbog navedenog “netačno i nekorektno odgovornost za nezakonito postupanje članova biračkog odbora i građana” adresirati na policijske službenike.

“Iz navedenog jasno proizilazi da je netačno i nekorektno odgovornost za nezakonito postupanje članova biračkog odbora kao i građana koji zloupotrebljavajući zakonsku mogućnost i biračko pravo ostvarjuju u opštinama u kojima ne žive, adresirati na policijske službenike. U danima pred nama očekujem adekvatan odgovor nadležnog državnog tužilaštva. Siguran sam da će svi koji su na bilo koji način prekršili zakon odgovarati”, zaključio je Adžić.