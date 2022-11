,,Lideri Demokratskog fronta Milan Knežević objavio je dokument koji, kako je naveo dokazuje da su on i Andrija Mandić bili pod mjerama tajnog nadzora", saopštavaju Vijesti.

Izvor: MONDO/Miljana Dašić

Knežević je danas na Tviteru objavio dopis, zaveden pod oznakom tajno, koji je v.d. predsjednika Vrhovnog suda Stanka Vučinić uputila Specijalnom tužiocu Veljku Rutoviću, a u kojem je navedeno koje je odluke donio Vrhovni sud.

U tom dopisu se vidi da je Knežević bio na mjerama do 5. februara 2021. godine, Mandić do 22. februara iste godine. Pod mjerama je do 18. aprila 2021. godine bila i još jedna osoba čije ime je skriveno.

"Odlukom Su.T.br.566/19 od 22.11.2019. godine, odobren je nadzor nad elektronskim komunikacijama i poštanskim pošiljkama u odnosu na Andriju Mandića zbog postojanja osnova sumnje da je ugrožena nacionalna bezbjednost tajnim aktivnostima usmjerenim protiv utvrđenog poretka Crne Gore. Nadzor je produžen rješenjem Su.T.br. 22.11.2020. godine 22.02.2021. godine", piše u obavještenju, koje je na zahtjev Rutovića dostavila Vučinić.

Какав диван осјећај кад знаш да живиш у уређеној држави у којој те АНБ прислушкује по трајном налогу.

Има посла ко оће да ради!pic.twitter.com/XZtaHz2XZM — Milan Knežević (@MilanKnezevic80)November 3, 2022

Odlukom od 5. avgusta 2019. godine Vrhovni sud je odobrio nadzor nad elektronskim komunikacijama i poštanskim pošiljkama Kneževića zbog, navodi se, "postojanja sumnje da ugrožena nacionalna bezbjednost obavještajno-subverzivnom djelatnošću pojedinaca, grupa i organizacija u korist druge države". U tom dopisu se Rutović obavještava da je nadzor nad Knežević produžen od 5.novembra 2020. godine i da je trajao do 5. februara 2021. godine.

"Odlukom Su.T.br.9/21 18.01.2021. godine odobren je nadzor nadzor nad elektronskim komunikacijama i poštanskim pošiljkama odnosu na ...... zbog postojanja osnovane sumnje da je ugrožena nacionalna bezbjednost obavještajno-subverzivnom djelatnošću pojedinaca, grupa i organizacija u korist države. Nadzor traje do 18.4. 2021. U odnosu na ostala lica iz zahtjeva nema podataka o odobrenom/produženom nadzoru nad elektronskim komunikacijama i poštanskim pošiljkama. Nije bilo primljenih zapisnika o uništavanju podataka i dokumenata pribavljenih primjenom nadzora u odnosu na navedena lica", navodi se u dopisu koji je Vučinić uputila Rutoviću, prenose Vijesti.