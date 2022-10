Sjednica Skupštine, na kojoj bi poslanici trebalo da glasaju o izboru četvoro sudija Ustavnog suda, prekinuta je jer je predsjednica parlamenta Danijela Đurović dala pauzu i sazvala sjednicu kolegijuma.

Đurović je to uradila nakon što je predloženo da se poslanici izjasne o inicijativi za razrešenje ministara Raška Konjevića i Ranka Krivokapića.

Poslanik Demokratske partije socijalista (DPS) Danijel Živković je kazao da mu je začuđujuće da se traži takva dopuna dnevnog reda, u odnosu na dogovor sa kolegijuma.

„Očigledno, stavljajući ovu tačku, predsjednica ne poštuje dogovor sa kolegijuma. Ova tačka dnevnog reda apsolutno danas nije mogla da se nađe kao predlog za dopunu dnevnog reda“, rekao je Živković.

On je saopštio da su izglasali nepovjerenje Vladi i da sada Vlada, kojoj je prestao mandat, treba da razriješi ministre.

„Tražim zakazivanje kolegijuma da bismo ova formalno pravna pitanja riješili na kolegijumu“, naveo je Živković.

Živković je kazao da je sam način zakazivanja sjednice za izbor sudija brzopleto odlučen.

„Pričali smo da je ovo posljednji datum kada se možemo okupiti. Mislim da se žurilo, posebno zbog toga što nijesmo imali dijalog koji sam predlagao“, rekao je Živković.

On smatra da nijesu dali punu šansu dijalogu i mogućem postizanju konsenzusa, da bi odblokirali rad Ustavnog suda.

„Izostao je konsenzus i dijalog i pozivam kolege da još jednom razmislimo o važnosti ovog momenta“, naveo je on.

Živković je kazao da sa strane DPS-a nije bilo nikakvih ultimatuma.

„Imali smo potrebu da iskoristimo sve mogućnosti da pokušamo da dođemo do dogovora“, dodao je Živković.

Kako je kazao, ne misli da je forma razgovora na Ustavnom odboru bila dovoljna da se dođe do dogovora.

Živković je ocijenio da je Đurović kao predsjednica obavezna da vodi računa o tome koja će se tačka naći na dnevnom redu.

„Razgovarali smo o više tačaka dnevnog reda, pa su te tačke vraćane određenim predlagačima. Jasno je da tačka koja nije usklađena sa poslovnikom ne može biti na dnevnom redu“, naveo je Živković.

Đurović je kazala da su na kolegijumu dogavarali šta će biti tema sjednice.

„Dogovorili smo da neće biti predloga za dopunu dnevnog reda, s tim što mislim da moramo imati u vidu da su se kao šefovi klubova obavezali na taj dio. Mi ne možemo na takav način obavezati Vladu da šalje ili ne šalje predloge za dopunu dnevnog rada“, rekla je Đurović.

Ona je dodala da je Vlada to i uradila u proceduri koja je definisana.

"Vaše izražavanje volje i odnosa prema toj tački, ali i prema dogovorima za dnevni red, mogu se iskazati kroz glasanje", navela je Đurović.

Ona je kazala da isključivost nikome nije donijela dobro i da nije doprinijela dogovoru.

Poslanik Demokratskog fronta (DF), Slaven Radunović, kazao je da je finalna ponuda DPS-a da se izabere jedan plus jedan sudija, a da su u DF-u željeli da se izaberu sve četiri sudije.

„DPS od počekta ne želi da izabere sudije Ustavnog suda, sve je bila farsa i naš cilj je bio da to pokažemo. Zna se da je na Ustavnom sudu već predmet u vezi predsjednika države Mila Đukanovića“, rekao je Radunović.

On je kazao da su oni, predložili četiri člana Ustavnog suda bez ijedne mrlje.

„Ljudi koji imaju besprekorne karijere iza sebe. Ne znam koje obrazloženje može da bude da se za njih ne glasa, osim ovo o kojem ja pričam“, naveo je Radunović.

Radunović je kazao da će DPS u nedjelju da doživi katastrofalan požar u Crnoj Gori.

„Način da to ublaže, makar u medijima, je da se žale sudu koji nije njihovom grešom formiran i da kažu ovaj proces nije u redu jer nemamo kome da se žalimo“, rekao je Radunović.

Kako je naveo, DPS je glavni blokator crnogorskog puta u Evropsku uniju (EU).

Radunović je, govoreći o razrješenju Konjevića i Krivokapića, kazao da Crna Gora ima skromnu demokratsku praksu i da ima puno situacija koje se nijesu nikada desile.

„Postoji problem u Ustavu gdje se kaže da Vlada kojoj je izglasano nepovjerenje vlada na isti način do izbora nove vlade“, naveo je Radunović.

On je kazao da DPS može da pokaže da je zreo i da je za evropske integracije, glasajući za sudije Ustavnog suda.

Poslanica Socijaldemokratske partije (SDP), Draginja Vuksanović Stanković, kazala je da ta stranka godinama poziva na dijalog o deblokadi pravosuđa.

Ona je kazala da će Đurović krivično odgovarati ako stavi na glasanje predlog za razrješenje Konjevića i Krivokapića.

„Mi danas nemamo Vladu, premijera, ministre, jer su oni izgubili povjerenje. Imamo vladu, premijera i ministre u tehničkom mandatu, to podrazumijeva da predlog za promjene u sastavu vlade u toku trajanja mandata može dostaviti predsjednik Vlade. On je premijer u tehničkom mandatu“, rekla je Vuksanović Stanković.

Kako je kazala, smijenjeni premijer tražili smjenu smijenjenih ministara.

„Danas stavljanjem ovoga na dnevni red gazite Poslovnik i Ustav, i u zoni ste krivične odgovornosti. Mi ćemo podnijeti krivičnu prijavu protiv Vas za zloupotrebu službenog položaja. Ne čudi me, jer Vi ste poštar Aleksandra Vučića“, kazala je Vuksanović Stanković.

Vuksanović Stanković je poručila da će na izborima u nedjelju dobiti građanska i evropska Crna Gora.

Ona je kazala da je Đurović htjela Zakonodavnom odboru da „uvali vruć krompir u ruke i svaka čast Maji Vukićević koja je sačuvala struku“.

Poslanik Građanskog pokreta URA, Miloš Konatar, kazao je da je sjednica na vrijeme ako žele da urade ono što je u interesu države – da izaberu sudije Ustavnog suda.

„I dalje vjerujem da ćemo svi podržati ovaj predlog“, rekao je Konatar.

Konatar je kazao da su dogovor sa kolegijuma o proširenju dnevnog reda ispoštovali poslanički klubovi.

„Govorimo o tome da su ministri i premijer razriješeni, nije tačno. Oni nijesu razriješeni, jer da su razriješeni nijedan ministar ne bi mogao ili smio nešto da potpiše. Njemu je prestao mandat i on je u takozvanom vd stanju i obavlja funkciju do izbora novog“, rekao je Konatar.

Poslanik Socijaldemokrata (SD), Boris Mugoša, kazao je da je predlog za smjenu smijenjenih ministara ustavno-pravna besmislica.

On je kazao da predsjednik Vlade može u toku trajanja mandata da predloži promjenu sastava Vlade.

„Vladi je prestao mandat kad je izgubila povjerenje, a u Poslovniku piše da predsjednik Vlade u toku trajanja mandata može da traži promjenu sastava Vlade“, rekao je Mugoša.

Poslanica Socijalističke narodne partije (SNP), Milosava Paunović, kazala je da Đurović od njenog poslaničkog kluba ima zahtjev da zaštiti ustavni poredak Crne Gore i da spriječi anarhiju.

Ona je navela da, ako podnesu krivičnu prijavu protiv Đurović, podnijeli su krivičnu prijavu i protiv četiri poslanika SNP-a.

Poslanik DF-a, Predrag Bulatović, rekao je da je Konjevića i Krivokapića predložio Abazović, a izglasala stara parlamentarna većina.

On je rekao da nema nikakv problem da to uđe u dnevni red, ali da je zabrinut da li je to u skladu sa Ustavom.

„Priča o politici Vlade i programu Vlade – ta politika i program su pali u parlamentu, oni nemaju većinu. Podržaću predlog jer Konjević i Krivokapić ne treba da budu u Vladi“, rekao je Bulatović.

On je kazao da to ne bi bilo na dnevnom redu da je Lekić dobio mandat.

„Ustav podrazumijeva da se nakon pada jedne Vlade, izabere nova ili se ide na izbore“, dodao je Bulatović.

Poslanik SDP-a Adnan Striković je kazao da je DF-u problem prisustvo Konjevića i Krivokapića zato što je sve što su radili u suprotnosti sa programskim ciljevima DF-a, a to su čuvanje suvereniteta, integriteta države, njegovanje dobrih međuljudskih odnosa, vanjska politika.

Striković je kazao da Konjevića i Krivokapića Ustav obavezuje da budu ministri do izbora nove vlade.