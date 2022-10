Za te kandidate glasali su članovi odbora iz stare parlamentarne većine, navode Vijesti.

Ustavni odbor Skupštine Crne Gore utvrdio je danas predlog za izbor četvoro sudija Ustavnog suda.

Za sudije su predloženi Snežana Armenko, Ilija Vukčević, Jadranka Novaković i Jelena Ružičić.

ider i poslanik Liberalne partije (LP) Andrija Popović je rekao da se se svi njegovi strahovi obistinili.

"Preglasavanjem smo izabrali četiri kandidata. Znamo da su to kandidati nekadašnje parlamentarne većine. Nije došlo do dijaloga. Znamo da ti kandidati vjerovatno neće doći do dvotrećinske većine na plenumu. Osudili smo ovaj javni poziv na propast, ali da ne prejudiciram. Ovdje nema pripadnika manjinskih naroda, o tome nismo vodili računa iako je to zakonom definisano, a srećom jesmo o rodnoj zastupljenosti. Molim vas, preispitajte možemo li s ovim predlogom ići prema plenumu", rekao je Popović.

Predsjednica Odbora Simonida Kordić, poslanica Demokratskog fronta (DF) je odgovorila da zakon kaže to što Popović tvrdi, ali da to nije imperativna već upućujuća norma.

Poslanik DF Slaven Radunović, koji prisustvuje sjednici kao zainteresovana strana, rekao je da predloženi kandidati nijesu "ničiji kadrovi".

"Radi se o izboru ljudi koji mogu da odrade sve zahtjeve koje od njih traže građani Crne Gore. Imamo četiri kandidata koji će biti na glasanju. Moramo dovesti stanje u Crnoj Gori u koliko-toliko povoljan položaj. Bilo je komunikacije u svim pravcima, ali vrlo brzo se završila jer nije bilo lako ni realno pronaći zajednički interes", rekao je Radunović.

Popović je odgovorio da nije bilo nikakve komunikacije i dijaloga.

"Sad je prvo poluvrijeme završeno. Ali vraćam se na proceduru. Član Zakona o ustavnom sudu o srazmjernoj zastupljenosti manjina je imperativna norma", rekao je Popović.

Poslanik Demokratske partije socijalista (DPS) Danijel Živković je saopštio da se danas poklopilo mišljenje onih koji su činili bivšu skupštinsku većinu.

"Pauza je tražena kako bi oni kreirali zajedničko mišljenje. Bivša većina se saglasila oko četiri kandidata", rekao je Živković.

Kordić je rekla da joj je drago što je Odobor izabrao kandidate, što je ispunio zakonsku obavezu.

"Ovo su ljudi s jasnim profesionalnim integritetom. Uvjerena sam da će, ako budu izabrani na plenumu, opravdati povjerenje", kazala je ona.

Poslanica Građanskog pokreta (GP) URA Suada Zoronjić rekla je da je danas došao trenutak da se odblokira Ustavni sud.

"Nadam se da ćemo epilog dobiti na sjednici plenuma. Nadam se da ćemo omogućiti građanima da dobijemo magični broj od 54", kazala je Zoronjić.

Živković je rekao da je ovo dio političkog manevra, gdje se neko pokušava sačuvati na poziciji, da bi došao u bolji položaj.

"Nije ispoštovano pravilo o predstavnicima manjina u Ustavnom sudu", kazao je Živković.

Poslanik DF Dragan Bojović, rekao je da je cilj DPS da samo institucija predsjednika države, na čijem je čelu lider DPS-a Milo Đukanović funkcioniše, a da sve ostale budu blokirane.

"Pozivamo vas da glasate za sve ili za neke od ovih kandidata. Ne vidim razlog zašto ne bi podržali neke od njih", kazao je Bojović.

Živković je odgovorio Bojoviću da je interes da se deblokiraju institucije, "i da tu hipoteku ne možete prebaciti DPS".

Predlog za izbor četvoro sudija utvrđen je sa sedam glasova za, dok je šest poslanika bilo uzdržano.

Izvjestilac Odbora na sjednici parlamenta biće Kordić.

Kako su članovi Ustavnog odbora glasali o kandidatima

Snežana Armenko - sedam glasova za, šest uzdržanih;

Alija Beganović - šest glasova za, sedam uzdržanih;

Tatjana Bulatović - šest glasova za, sedam uzdržanih;

Ilija Vukčević - sedam glasova za, šest uzdržanih;

Sulejman Guči - tri glasa za, deset uzdržanih;

Dragana Đuranović - šest glasova za, sedam uzdržanih;

Azra Jasavić - dva glasa za, jedan protiv, sedam uzdržanih, tri bez izjašnjenja;

Snežana Jonica - četiri glasa za, devet uzdržanih;

Jovan Kojičić - šest glasova za, sedam uzdržanih;

Sanja Maslenjak - jedan glas za, 12 uzdržanih;

Jadranka Novaković - sedam glasova za, pet uzdržanih, jedan bez izjašnjenja;

Zdenka Perović - jedan glas za, 12 uzdržanih;

Mirjana Popović - jedan glas za, 12 uzdržanih;

Ivan Radojičić - dva glasa za, 11 uzdržanih;

Branislav Radulović - šest glasova za, sedam uzdržanih;

Enesa Rastoder - jedan glas za, 12 uzdržanih;

Jelena Ružičić - sedam glasova za, šest uzdržanih.

Sjednica kasnila

Sjednica Ustavnog odbora na kojoj je utvrđen predlog za izbor četvoro sudija Ustavnog suda Crne Gore, na osnovu javnog poziva od 1. avgusta, počela je danas oko 13 časova sa sat i po zakašnjenja.

Na prethodnoj sjednici Odbora, u utorak, izbor sudija je odgođen zbog dodatnih konsultacija poslaničkih klubova kako bi se obezbijedila dvotrećinska podrška.

Popović je protestovao na početku sjednice zbog njenog kašnjenja.

Sjednica je kasnila sat i po zbog toga što se, kako su "Vijestima" saopštili neki poslanici, čekalo na dolazak pojedinih članova Odbora u Skupštinu Crne Gore.

Kordić je kazala da je pauzu dala "na sugestiju klubova parlamentarne većine".

"Poslije 800 dana i ovaj javni poziv će vjerovatno propasti... Nemamo više vremena, moramo deblokirati Ustavni sud", kazao je Popović.

Kordić je rekla da dijalog nije izostao i da je bilo neophodno ostaviti dovoljno prostora za njega.

Poslanik Demokratske Crne Gore Vladimir Martinović, rekao je, odgovarajući Popoviću, da ne bi unaprijed osuđivao bilo šta na propast.

"Ako budemo imali neke kandidate na plenumu, onda će tada svi pokazati svoje pravo lice. Oni činioci koji bi doveli do toga da taj proces propadne, preuzeće punu odgovornost. Ako bih ja prejudicirao, možda neki subjekti imaju interes da se nakon 23. oktobra (za kad su zakazani lokalni izbori) dešava pravni haos", istakao je.

Živković je rekao da pretpostavlja da je pauza tražena jer se pokušavalo doći do dogovora o kandidatima.

"Ishod ne prejudiciram, svako će glasati za onoga ko je zavrijedio njegovu pažnju", rekao je on.

Iz Ustavnog odbora je ranije saopšteno da je za sudije Ustavnog suda konkurisalo 17 kandidata.

Za tu funkciju su se kandidovali Snežana Armenko, Alija Beganović, Tatjana Bulatović, Ilija Vukčević, Sulejman Guči, Dragana Đuranović, Azra Jasavić, Snežana Jonica i Jovan Kojičić.

Kandidati za sudije Ustavnog suda su i Sanja Maslenjak, Jadranka Novaković, Zdenka Perović, Mirjana Popović, Ivan Radojičić, Branislav Radulović, Enesa Rastoder i Jelena Ružičić.

Ustavni sud, od ukupno sedam, sada ima samo tri člana i nema kvorum za odlučivanje.

Predsjednik suda je Budimir Šćepanović, a članovi Milorad Gogić i Desanka Lopičić.

Miodrag Iličković je sredinom septembra ispunio uslove za penziju.

Početkom godine penzionisan je Dragoljub Drašković, a ranije Hamdija Šarkinović i Mevlida Muratović.

Sudije Ustavnog suda se u Parlamentu biraju dvotrećinskom, odnosno, tropetinskom većinom u drugom krugu glasanja.