Abazović je, jutros neposredno nakon otvaranja 2BS foruma u Budvi u direktornom razgovoru sa Kentrom, najavio da će predložiti njegovu smjenu, prenose Vijesti.

Izvor: Vlada Crne Gore/B. Ćupić

Premijer Dritan Abazović kazao je juče da ne vidi ništa sporno u tome što je predsjednik Atlantskog saveza Crne Gore Savo Kentera imenovan za vršioca dužnosti direktora Agencije za nacionalnu bezbjednost (ANB), pišu Vijesti.

”Kentera nije u formalnom odnosu sa bilo kojom partijom u Crnoj Gori, što ga je, između ostalog, preporučilo za tu funkciju”, kazao je Abazović novinarima.

Na pitanje šta je Kenteru kvalifikovalo za tu funkciju, Abazović je odgovorio da je čitav radni vijek posvetio sektoru globalne bezbjednosti. “Dugogodišnji je predsjednik Atlantskog saveza, organizacije koja ima posebnu ulogu svugdje u svijetu”, rekao je Abazović.

U emisiji “Načisto” TV Vijesti u četvrtak premijer je rekao da je imao dobru saradnju sa Vukšićem i objasnio da je odlučio da ga zamijeni zbog, kako je kazao, nivelacije usred mnogih događaja koji su se desili van Crne Gore.

”Stvorio se utisak da je naša služba nedovoljno bila orijentisana prema partnerima sa kojima želimo da ostvarujemo značajnu saradnju”, objasnio je, saopštavaju Vijesti.

Dio vladajućih partija pozdravio je odluku Vlade da imenuje Kenteru za v. d. direktora ANB-a, dok je dio opozicije to oštro kritikovao, navodeći, između ostalog, da Kentera nema profesionalni autoritet da upravlja agencijom.

Njegovo imenovanje nisu komentarisali iz Demokratske partije socijalista, koju Demokratski front (DF) dovodi u vezu sa njim. Oćutale su Demokrate i Socijalistička narodna partija (SNP), čijih je šest ministara glasalo protiv postavljenja Kentere za v. d. šefa agencije.

On će na funkciji u ANB-u naslijediti Dejana Vukšića kojeg je Vlada razriješila, a koji je na mjesto šefa službe došao 17. decembra 2020. najprije kao v. d. direktora, a od juna 2021. i kao direktor.

Od formiranja ANB-a kao posebnog organa na čelu Agencije bili su Duško Marković, Vladan Joković, Boro Vučinić i Dejan Peruničić. Sve njih predlagao je premijer iz DPS-a.

Marković je bio na čelu ANB-a od 2005. do 2010. godine. Naslijedio ga je Vladan Joković, koji se na toj funkciji zadržao do 2012.

Prvog marta te godine za direktora službe izabran je Boro Vučinić, koji je ostao na toj poziciji do 2015, kad ga je zamijenio Dejan Peruničić.

On je na tom mjestu bio do smjene vlasti DPS-a 2020, odnosno do dolaska Vukšića, zaključuju Vijesti.