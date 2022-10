Predsjednik Vlade Dritan Abazović kazao je da ima određene primjedbe na rad Agencije za nacionalnu bezbjednost kad je u pitanju posljednji slučaj šverca cigareta.

On je to rekao odgovarajući na pitanje da li sumnja da su šef ANB Savo Kentera i njegov pomoćnik Drago Spičanović povezani sa švercom cigareta, kao što je to u emisiji “Načisto” kazao bivši direktor Uprave prihoda i carina Rade Milošević.