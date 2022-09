Danijela Đurović ostaje predsjednica Skupštine. Većina poslanika je večeras, na tajnom glasanju, bila protiv njene smjene.

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević

Inicijativu za razrješenje šefice parlamenta ranije su podnijeli su Demokratski front, Demokrate, Demos, Prava i Ujedinjena Crna Gora.

Od 78 listića, važećih je bilo 77. Za razrješenje su glasala 32 poslanika, protiv 45.

Sjednica, na čijem dnevnom redu je bio predlog za razrješenje šefice parlamenta, počela je 2. septembra, ali je potpredsjednica Skupštine Branka Bošnjak tada dala pauzu na zahtjev Poslaničkog kluba Demokratskog fronta. Iz DF-a su tada tražili pauzu zbog pregovora "stare većine" o formiranju Vlade.

Andrija Mandić (DF) rekao je večeras da je mnogo energije uložila parlamentarna većina da dođe do zajedništva koje omogućava izbor nove 44. vlade, prenose Vijesti.

"Pošto večeras moramo da se opredijelimo u kom pravcu kreće ovaj brod, želim da gospođi Đurović postavim par pitanja na koje želim javni odgovor: da li ste spremni da predsjednik Crne Gore raspusti Skupštinu protivustavno da istog momenta raspišite predsjedničke izbore koji bi se održali istog dana sa parlamentarnim? Svakako smo pokrenuli proceduru razrješenja predsjednika i to je ono što čeka i njega i one koje su ga na to nagovarali".

"Drugo pitanje je da li ćete uraditi sve u skladu sa Vašim ovlašćenjima da se izabere 44. Vlada u skladu sa onim što je dogovorila parlamentrana većina?Ako nijeste spremni to da uradite, gospođa Bošnjak je spremna da sve ovo uradi. Ako je Vaš odgovor da, DF će povući inicijativu", naveo je on.

Danijel Živković (DPS) kazao je da je rasprava završena i dogovaranja, pregovaranja, pitanja... zasitili su se evo godinu dana.

"Došli ste na sjednicu nakon rasprave da postavljate jedni drugima pitanja i da kršite Poslovnik... Rasprava je završena i vrijeme je da se glasa, podijelite listiće", rekao je Živković.

Danijela Đurović je Mandiću odgovorila da ne očekuje od predsjednika države da postupi neustavno i raspusti Skupštinu.

"Braniti predsjednika neću. U slučaju da do toga dođe, ja sam spremna da uradim sve u skladu sa Ustavom i zakonom. Sve što je moguće uraditi što je u skladu sa Ustavom i zakonom, spremna sam da uradim", poručila je Đurović.

Mandić je kazao da niko nije tražio da neko uradi nešto protiv Ustava, navode Vijesti.

"Razumio sam da ako predsjednik prekrši Ustav, da ste spremni da raspišete izbore. Tražim jasan odgovor".

Draginja Vuksanović Stanković (SDP) rekla je da se DF pokajao i da je vidio da nema većinu.

"Povucite inicijativu, korektnije je nego što ovo radite". Danijela Đurović je precizirala da stoji iza izjave da će raspisati predsjedničke izbore u skladu sa Ustavom i zakonom.

Đurović: Izbor Sudskog savjeta važniji od političkog nadgornjavanja

Božena Jelušić (GP URA) kazala je ranije da smatra da je rušenje Vlade bilo greška, ne zato što je bila zadovoljna, nego što je ona najbolje odražavala ono što je Crna Gora - sa svojim brojnim podjelama, različitostima, različitim viđenjem na određene stvari.

Jelušić je navela da joj je žao što se prethodna većina izgubila, i da je smjena Đurović drugi čin.