Krapović izjavio da Novaković Đurović krši zakon, te mu je ona na to i odgovorila.

Izvor: URA

Poslanik Demokratske Crne Gore Dragan Krapović saopštio je danas da je odgovor na poslaničko pitanje koje je dobio od ministarke ekologije, prostornog planiranja i urbanizma Ane Novaković-Đurović ponižavajući za Vladu Crne Gore i ministarku, kao i da predstavlja kontinuitet DPS (Demokratska partija socijalista) matrice odnosa prema prostoru.

On je kazao i da zna da je njegova ocjena oštra i tvrdi da je u nekoliko slučajeva Novaković Đurović direktno ukazao na kršenje zakona.

"Međutim nisam dobio nikakav odgovor niti reakciju ministrke, i zaključujem da ministarka, koja pripada partiji koja sebe predstavlja kao "zelenu", radi na održavanju kontinuteta potrošnje prostora putem kršenja zakona, a u korist "investitora"sakrivenih na of šor destinacijama", poručio je Krapović.

Poslanik Demokrata je naveo da što se tiče odgovora ministarke Novaković Đurović ukazujem i njoj i javnosti na slijedeće:

"U odgovoru se konstatuje da prijava gradnje datira od 27.05.2020. godine te da je shodno članu 91 Zakona o planiranju prostora investitor DOO "MIA Investment" Podgorica stekao pravo gradnje. Nadalje, u odgovoru se konstatuje da je saglasnost na idejno rješenje izdata od strane glavnog državnog arhitekte 18.03.2022. godine. Dakle, ovdje ukazujem da prijava gradnje ne može biti starija od saglasnosti GDA-e, iz prostog razloga jer je uslov za validnu prijavu gradnje prethodno dobijena saglasnost GDA-e. Ovdje je očigledno suprotno, jer je prijava gradnje skoro dvije godine starija od saglasnosti GDA. E sad, dalje se pokušava objasniti zbog čega je to tako, i to nevjerovatnom pravnom gimnastikom koja ne bi prošla ni kod studenta prve godine prava. Naime, prijavi gradnje od 27.05.2020. godine je prethodilo Rješenje o saglasnosti GDA broj UP II 105-397/ od 25.12.2019. godine, dakle iz vremena bivšeg režima kada je ministarstvom koordinirao bivši premijer Duško Marković, a glavni državni arhitekta je tada bio gospodin Vuković koji je poništio Rješenje o odbijanju saglasnosti na Idejno rješenje, tada glavne gradske arhitektice Budve, gospođe Ane Samardžić", poručio je Krapović.

Po njegovim riječima, tada je DPS Vlada odobrila gradnju, međutim to prvobitno Rješenje je poništio Upravni sud presudom broj U108/20 od 19.05.2021.godine.

Poslanik Demokrata je naveo da, nema ni najmanje sumnje da je shodno presudi Upravnog suda broj U108/20 od 19.05.2021. godine, poništeno Rješenje GDA o saglasnosti broj UP II 105-397/19 i sve pravne posledice takvog nazakonitog Rješenja, pa i prijava gradnje od 27.05.2020. godine koja je danas na snazi isključivo voljom ministarke Novaković Đurović.

On je poručio da još jednom pita, zašto i 42. i 43. Vlada Crne Gore, a pogotovo zašto ministarka u tehničkom mandatu, Novaković Đurović, učestvuje i asistira u realizaciji ovog, kako tvrdi, nezakonitog posla.

"To je javno pitanje za nju, ali i za premijera u tehničkom mandatu, gospodina Abazovića, koji se samoodredio za glavnog borca protiv DPS-a i kriminala, iako je izabran glasovima DPS-a, iako je potpisao koalicioni Sporazum sa gospodinom Đukanovićem, iako njegova vlada podržava ovaj kriminalni projekat i omugućava da se realizuje na štetu građana Budve i Crne Gore, opštine Budva i prijeđašnjih vlasnika zemljišta. Još jednom, apelujem i pozivam po ko zna koji put da institucije koje sam pominjao rade svoj posao i daju ozbiljne argumente i odgovore da je sve ovo u skladu sa zakonom ili zaustave realizaciju ovog protivzakonitog aranžamana", zaključio je Krapović.

Izvor: Demokratska Crna Gora

Nakon Krapovićeve izjave, Novaković Đurović je reagovala: ,, Ohrabrujem Krapovića da podnese krivičnu prijavu protiv mene"

Nakon što se poslanik Demokrata Dragan Krapović oglasio povodom odgovora koje je dobio na poslaničko pitanje od ministarke ekologije, urbanizma i prostornog planiranja Ani Novaković Đurović, ona je uzvratila reagovanjem. Naime, Krapović je pitao ministarku u tehničkom mandatu zašto učestvuje i asistira u realizaciji nezakonitog posla koji se tiče sticanja prava gradnje investitora DOO „MIA Investment“ Podgorica u Budvi, a odgovor koji je dobio ocijenio je "ponižavajućim za Vladu Crne Gore ali i za samu ministarku".

Novaković Đurović mu je na to odgovorila: "Bili ste predsjednik Opštine Budva, vidimo kako ste je sačuvali od investitora".

- Poslanik Krapović manipuliše podacima iz odgovora koji je dobio od Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, i potpuno pogrešno tumači pravne norme. Motiv za takvo postupanje je jasno, politički, ali sad vjerujem povezan i sa ličnim interesima, jer samo opipljiv interes može objasniti ovakvo manipulisanje poslanika Krapovića. Da pojasnim: u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata, investitor stiče uslov građenja na osnovu podnesene prijave građenja i dokumentacije propisane zakonom. Urbanističko-građevinski inspektor provjerava dostavljenu dokumentaciju. Ukoliko utvrdi da je potpuna i nema nepravilnosti, konstatuje da je investitor stekao uslov građenja, što je u slučaju Mia investments konstatovano 30.07.2020. godine. Ako jedan dokument od potrebnih 6 koji su dio dokumentacije bude naknadno na Upravnom sudu osporen, to ne znači da investitor mora ponovo da podnosi kompletnu dokumentaciju i prijavu građenja. Svi postupci koje investitor vodi prilikom počinjanja gradnje su dio jednog upravnog postupka, pa zato poslanik Krapović nije u pravu kada tvrdi da se poništavanjem jednog dokumenta postupak vraća na početak, navodi Novaković Đurović.

Kako dodaje, organ čiji je dokument poništen od strane Upravnog suda dužan je da donese novi akt u roku od 30 dana.

- Tek ako bi tim novim aktom iz nekog zakonom utvrđenog razloga (i/ili sudskom odlukom) bila i konačno preinačena prvobitna odluka po zahtjevu investitora, to bi značilo da se postupak obustavlja i da bi investitor morao ponovo da započne upravni postupak. Medjutim, to se nije desilo. Poslanik Krapović iznosi neistinu da nije postupano po presudi Upravnog suda. Presudom Upravnog suda bilo je nalaženo da se u ponovnom postupku održi usmena rasprava i tužiocu omogući da se izjasni o svim činjenicama i okolnostima koje su od značaja za donošenje rješenja. Usmena rasprava je održana i na osnovu iste ponovljena saglasnost od strane glavnog državnog arhitetke, sa dopunskim obrazloženjem (u martu 2022. godine). Sve se to desilo prije mog stupanja na dužnost, a poslanik Krapović bi trebalo da zna, da u ovom slučaju, ja nemam zakonski osnov da poništim prijavu građenja. Taj osnov bi samo mogao biti politički ili lični, u šta me poslanik Krapović svjesno usmjerava svojim apelima, ne mareći da bi u slučaju protivzakonitih odluka država morala da plaća milionske odštete. Svi ostali segmenti ovog pitanja, o kojima govori poslanik Krapović, vezano za imovinsko pravne odnose, off shore kompanije i sl. nisu u nadležnosti ovog Ministarstva, i njima mogu, i treba da se bave drugi nadležni organi, dodaje se u saopštenju.

Pojasnila je da nije ona kriva što je prostor u Budvi devastiran i što je planska dokumentacija takva da dozvoljava gradnju objekata sa velikim gabaritima.

- Poslanik Krapović je bio predsjednik Opštine Budva i dobro je upoznat da se, osim ovog hotela, na prvoj liniji uz more grade mnogi drugi objekti. Nisam uspjela da ispratim značajnije reakcije poslanika Krapovića u vezi sa objektima mnogo većim po gabaritima, koji su potrošili prostor za stanove. Isto se ne sjećam što je uradio, kao predsjednik Opštine da spriječi nasrtaj investitora koji su mu sada problematični. Ohrabrujem poslanika Krapovića da podnese nedavno najavljenu krivičnu prijavu protiv mene, a ja mu najavljujem takođe krivičnu prijavu za lažno prijavljivanje, jer neću dozvoliti da se svako malo pokušava poigravati sa mojim imenom i integritetom. Poštujem vrijeme i napor koje poslanik Krapović ulaže u praćenje rada Ministarstva na čijem sam čelu. Konstruktivni predlozi i kritike su dobrodošli. Samo ga pozivam da u tom procesu bude barem neselektivan, kad već politički motiv ne može da sakrije. Vjerujem da bi tim neselektivnim pristupom poslanik Krapović ispratio da je nedavno, u skladu sa Zakonom, saglasnost za izgradnju objekta u Ulcinju dobila recimo Eparhija budimljansko-nikšićka, pa očekujem da, kao i sve ostale odluke Ministarstva i moje i ovu problematizuje. Ili to, u ovom slučaju nije politički oportuno?, navodi ministarka u tehničkom mandatu.



Novaković Đurović: Ohrabrujem Krapovića da podnese krivičnu prijavu protiv mene

,,Sve se to desilo prije mog stupanja na dužnost, a poslanik Krapović bi trebalo da zna, da u ovom slučaju, ja nemam zakonski osnov da poništim prijavu građenja, navela je ministarka u tehničkom mandatu

Nakon što se poslanik Demokrata Dragan Krapović oglasio povodom odgovora koje je dobio na poslaničko pitanje od ministarke ekologije, urbanizma i prostornog planiranja Ani Novaković Đurović, ona je uzvratila reagovanjem. Naime, Krapović je pitao ministarku u tehničkom mandatu zašto učestvuje i asistira u realizaciji nezakonitog posla koji se tiče sticanja prava gradnje investitora DOO „MIA Investment“ Podgorica u Budvi, a odgovor koji je dobio ocijenio je "ponižavajućim za Vladu Crne Gore ali i za samu ministarku".

Novaković Đurović mu je na to odgovorila: "Bili ste predsjednik Opštine Budva, vidimo kako ste je sačuvali od investitora".

- Poslanik Krapović manipuliše podacima iz odgovora koji je dobio od Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, i potpuno pogrešno tumači pravne norme. Motiv za takvo postupanje je jasno, politički, ali sad vjerujem povezan i sa ličnim interesima, jer samo opipljiv interes može objasniti ovakvo manipulisanje poslanika Krapovića. Da pojasnim: u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata, investitor stiče uslov građenja na osnovu podnesene prijave građenja i dokumentacije propisane zakonom. Urbanističko-građevinski inspektor provjerava dostavljenu dokumentaciju. Ukoliko utvrdi da je potpuna i nema nepravilnosti, konstatuje da je investitor stekao uslov građenja, što je u slučaju Mia investments konstatovano 30.07.2020. godine. Ako jedan dokument od potrebnih 6 koji su dio dokumentacije bude naknadno na Upravnom sudu osporen, to ne znači da investitor mora ponovo da podnosi kompletnu dokumentaciju i prijavu građenja. Svi postupci koje investitor vodi prilikom počinjanja gradnje su dio jednog upravnog postupka, pa zato poslanik Krapović nije u pravu kada tvrdi da se poništavanjem jednog dokumenta postupak vraća na početak, navodi Novaković Đurović.

Kako dodaje, organ čiji je dokument poništen od strane Upravnog suda dužan je da donese novi akt u roku od 30 dana.

- Tek ako bi tim novim aktom iz nekog zakonom utvrđenog razloga (i/ili sudskom odlukom) bila i konačno preinačena prvobitna odluka po zahtjevu investitora, to bi značilo da se postupak obustavlja i da bi investitor morao ponovo da započne upravni postupak. Medjutim, to se nije desilo. Poslanik Krapović iznosi neistinu da nije postupano po presudi Upravnog suda. Presudom Upravnog suda bilo je nalaženo da se u ponovnom postupku održi usmena rasprava i tužiocu omogući da se izjasni o svim činjenicama i okolnostima koje su od značaja za donošenje rješenja. Usmena rasprava je održana i na osnovu iste ponovljena saglasnost od strane glavnog državnog arhitetke, sa dopunskim obrazloženjem (u martu 2022. godine). Sve se to desilo prije mog stupanja na dužnost, a poslanik Krapović bi trebalo da zna, da u ovom slučaju, ja nemam zakonski osnov da poništim prijavu građenja. Taj osnov bi samo mogao biti politički ili lični, u šta me poslanik Krapović svjesno usmjerava svojim apelima, ne mareći da bi u slučaju protivzakonitih odluka država morala da plaća milionske odštete. Svi ostali segmenti ovog pitanja, o kojima govori poslanik Krapović, vezano za imovinsko pravne odnose, off shore kompanije i sl. nisu u nadležnosti ovog Ministarstva, i njima mogu, i treba da se bave drugi nadležni organi, dodaje se u saopštenju.

Pojasnila je da nije ona kriva što je prostor u Budvi devastiran i što je planska dokumentacija takva da dozvoljava gradnju objekata sa velikim gabaritima.

- Poslanik Krapović je bio predsjednik Opštine Budva i dobro je upoznat da se, osim ovog hotela, na prvoj liniji uz more grade mnogi drugi objekti. Nisam uspjela da ispratim značajnije reakcije poslanika Krapovića u vezi sa objektima mnogo većim po gabaritima, koji su potrošili prostor za stanove. Isto se ne sjećam što je uradio, kao predsjednik Opštine da spriječi nasrtaj investitora koji su mu sada problematični. Ohrabrujem poslanika Krapovića da podnese nedavno najavljenu krivičnu prijavu protiv mene, a ja mu najavljujem takođe krivičnu prijavu za lažno prijavljivanje, jer neću dozvoliti da se svako malo pokušava poigravati sa mojim imenom i integritetom. Poštujem vrijeme i napor koje poslanik Krapović ulaže u praćenje rada Ministarstva na čijem sam čelu. Konstruktivni predlozi i kritike su dobrodošli. Samo ga pozivam da u tom procesu bude barem neselektivan, kad već politički motiv ne može da sakrije. Vjerujem da bi tim neselektivnim pristupom poslanik Krapović ispratio da je nedavno, u skladu sa Zakonom, saglasnost za izgradnju objekta u Ulcinju dobila recimo Eparhija budimljansko-nikšićka, pa očekujem da, kao i sve ostale odluke Ministarstva i moje i ovu problematizuje. Ili to, u ovom slučaju nije politički oportuno?, navodi ministarka u tehničkom mandatu.

Zaključuje da dok je ona na čelu Ministarstva, svi investitori će se tretirati na isti način- isključivo i samo u skladu sa Zakonom.

- Da je važeći zakon loš istakla sam više puta i iz tog razloga pokrenula proceduru donošenja novog zakonskog rješenja u oblasti planiranja prostora i izgradnje objekata. To što se meni lično ne sviđaju neki objekti i njihovi gabariti, ili investitori, ne može biti opravdanje da sprječavam investitore da ostvare svoja prava. Upravo je to DPS matrica, koja je očigledno bliska poslaniku Krapoviću. Takvim pristupom bi ova država morala da plaća milionske odštete investitorima koji godinama čekaju na ostvarenje njihovih prava, zaključuje se u saopštenju", piše Dan.

Izvor: URA